Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

200 g cukru,

8 żółtek,

300 ml wódki,

100 ml brandy,

250 słodzonego mleka skondensowanego.

Przygotowanie:

Ajerkoniak to przysłowiowa kropka nad i świątecznych spotkań. Podobnie jak egghog czy advocaat, ajerkoniak powstaje z żółtek - to np. świetny pomysł na ich wykorzystanie po zrobieniu bezy (są do niej potrzebne same białka).

W dużej misie utrzyj żółtka z cukrem na ajerkoniak. Do jajek i cukru lej cienkim strumieniem, cały czas ucierając, mleko skondensowane. Mieszaj, aż składniki likieru jajecznego się połączą. Następnie do masy wlej wódkę i brandy - stopniowo, również cienkim strumieniem obserwując, jak zachowuje się likier jajeczny. Nie przerywaj mieszania. Gdy na wierzchu pojawi się piana, zbierz ją, a następnie przelej domowy ajerkoniak do butelki.

Artykuł pierwotnie opublikowany 25.08.2008 na zlecenie Edipresse.

