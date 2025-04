fot. Fotolia

Redakcja: Czy Gruzini chętnie serwują wino i wiedzą, jak to robić?

Vano Makhniashvili: Zacząć należałoby może od tego, że sama kultura picia wina jest w skali świata bardzo dynamiczna. Zasady, które obowiązywały kiedyś, dziś przestają być istotnym drogowskazem. Specjaliści zalecają szukania własnych, nieoczywistych połączeń, wychodzenia poza schemat „białe do ryb, czerwone do mięsa”. Jeśli chodzi o Gruzinów, z pewnością picie wina to po prostu integralny element naszej kultury.

Wystarczy wziąć pod uwagę słynne gruzińskie toasty, czy fakt, że motyw winorośli przewija się w życiu codziennym – nawiązują do niego litery alfabetu gruzińskiego, spotkać można go także na… nagrobkach.

Zdecydowanie w Gruzji konsumpcja wina białego jest większa niż konsumpcja wina czerwonego. Jest to spowodowane tym, że Gruzini spożywają dość pokaźną ilość wina podczas uczt, a wino czerwone nie należy do lekkich. Trzeba tu nadmienić, że tradycyjnie wino białe Gruzini wytwarzają fermentując sok na skórkach. A więc tradycyjne wino białe nie jest lekkie, lecz z dużą dozą tanin. Fakt ten pozwala konsumować wina białe z ciężkimi mięsnymi potrawami. Reasumując, dla Gruzinów nie ma wielkiego znaczenia, do jakiego dania jakie wino jest konsumowane. Tylko tyle, że ma być białe i wytrawne.

Czy istnieją takie potrawy gruzińskie, które szczególnie dobrze smakują w towarzystwie wina?

Większość gruzińskich potraw doskonale łączy się z winem, bo też historia ich receptur jest ściśle powiązana z gruzińską tradycją winiarską. Jako przykład można podać słynne chaczapuri – placek z serem, który doskonale komponuje się z czerwonym winem. Podobnie jak potrawy z chętnie spożywanej tutaj jagnięciny, chociażby mięsne szaszłyki mcwadi. Wino to także idealne towarzystwo dla przystawek z orzechów włoskich.

Czy Gruzini uważają, że im starsze wino tym lepsze?

Jak najbardziej. Sama tradycja wyrobu wina w kvevri (duże gliniane amfory zakopane w ziemi) i sposób przechowywania wina w tychże kvevri przez kilka lat, wskazuje na to, że czekano w Gruzji na właściwy moment w celu wypicia wina.

Od jak dawna wino jest bliskie Pana sercu? Jakie wina Pan preferuje?

Jak dla każdego Gruzina, wino jest bardzo bliskie mojemu sercu. Towarzyszy mi od dzieciństwa, ponieważ pochodzę właśnie z regionu Kacheti w Gruzji. Posiadam rodzinną winnicę, która daje urodzaj pozwalający wyprodukować ok. 500 litrów rocznie. Całość idzie na potrzeby własne.

Cały proces produkcji i przechowywania wina odbywa się w domu rodzinnym, w szczególnym dla Gruzinów miejscu – MARANI – słowo to oznacza piwnicę do przechowywania wina. Właśnie tam mamy zakopanych kilka glinianych kvevri, w których od dawnym dawna odbywa się coroczny proces winifikacji i dojrzewania wina.

Odpowiedzi udzielił nam Vano Makhniashvili, firma Marani 1915, dystrybutor m.in. gruzińskich win Marani.

