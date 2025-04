Fot. Fotolia

Reklama

Gingerbread Coffee

Kawa piernikowa to szczególnie dobra propozycja na zimę.

Oto prosty przepis:

1/4 łyżeczki cynamonu

1/8 łyżeczki mielonego imbiru

2 łyżeczki melasy

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

3 łyżki mocnej kawy

1 szklanka mleka (do wyboru: mleko migdałowe, mleko sojowe, itp)

Cukier

Wszystkie składniki należy wymieszać w garnuszku i zagotować. Po przelaniu do kubka, kawę można udekorować bitą śmietaną i lekkim piernikiem.

Zobacz także: Jak wybrać dobrą kawę?

Chili Latte

Kawa w połączeniu z ostrym smakiem papryczki chili jest propozycją dla odważnych – błyskawicznie rozgrzewa, a jej charakterystyczny aromat przyjemnie pobudza kubki smakowe.

Chili Latte można przygotować zarówno z mieloną, jak i świeżą chili, dodając kilka ziarenek albo dużą szczyptę przyprawy – w zależności od smakowych preferencji.

Kawa bardzo dobrze komponuje się z gorzką czekoladą, więc osoby o delikatniejszym podniebieniu, złagodzą ostrość papryki, dodając do niej kakao lub rozpuszczoną czekoladę. Jak przygotować napój? Przepis:

75 ml kawy (średnio mocnej)

kakao deserowe

woda lub mleko do przygotowania kakao

chili (szczypta suszonej przyprawy lub kawałek papryczki)

listek mięty lub miętowa posypka

Kawę wlej do wysokiej szklanki. Przygotuj kakao według instrukcji na torebce, wlej do kawy. Dodaj chili. Napój udekoruj listkiem mięty lub miętową posypką. Chili Latte można podawać jako ciepłą kawę,

ale także w wersji mrożonej – wystarczy schłodzić napój, a przed podaniem dodać do niego kruszony lód.

Zobacz także: Caffe latte – co to za kawa?

Irishman Coffee

Irishman Coffee to połączenie kawy, likieru Baileys powstającego na bazie śmietanki i whiskey (z dodatkiem wanilii i kakao) oraz likieru miętowego. „Irishman Coffee to kawa, która jest moim faworytem” – stwierdza Jarosław Walczyk. – „Jej smak jest bogatszy niż tradycyjnej Irish Coffee, w której skład wchodzi kawa, whiskey, bita śmietana i brązowy cukier.”

Napój podawany jest z dodatkiem bitej śmietany i syropu cukrowego. Ze względu na alkoholowe składniki, Irishman Coffee jest rozgrzewająca i ma bardzo intensywny smak, który przełamuje się słodką i miętową nutą.

Przygotuj:

150 ml kawy

30 ml likieru Baileys

30 ml likieru miętowego

syrop cukrowy (do smaku)

bita śmietana

Reklama

Do kubka wlej likiery i syrop cukrowy. Zamieszaj i zalej kawą. Napój udekoruj bitą śmietaną.

Źródło: Materiały prasowe Strefa Restauracja & Bar

Zobacz także: Kawa rozpuszczalna – co naprawdę się w niej znajduje?