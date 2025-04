Żurek to inaczej zupa przyrządzana na zakwasie z mąki żytniej, która ma dość charakterystyczny, lekko kwaśny posmak. Chociaż należy do grona najpopularniejszych dań kuchni polskiej, równie znany jest też w kuchni czeskiej, białoruskiej i słowackiej. Żurek może być zabielany lub serwowany z suszonymi grzybami, zazwyczaj jest również podawany z kiełbasą lub żeberkami. Czy żurek i barszcz biały to ta sama zupa? Istnieją różne szkoły. Według jednej teorii, to 2 nazwy tej samej potrawy. Z kolei według innej teorii, żur jest przyrządzany na zakwasie z mąki żytniej, a barszcz biały na zakwasie z mąki pszennej.

Jak zrobić zakwas na żurek?

Podstawą pysznego przepisu na żurek jest własnoręcznie przyrządzony zakwas. Jak go zrobić? Przygotowania musisz rozpocząć na 3 dni przed robieniem żurku. Oto składniki:

2 ząbki czosnku,

2 liście laurowe,

ziele angielskie,

skórka z chleba razowego,

litr wody,

1 szklanka żytniej mąki razowej.

Na zakwas na żurek do dużego słoja wsyp szklankę żytniej razowej mąki, dodaj 2 pokrojone ząbki czosnku, 2 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, kawałek skórki z chleba razowego. Wlej litr ciepłej, przegotowanej wody, wymieszaj. Przykryj, odstaw na 3 dni. Wyjmij skórkę, zamknij słoik. Zakwas na żurek trzymaj w lodówce.

Wielkanocny żurek: przepis z szynką

Oto składniki na żurek wielkanocny:

1/2 kurczaka,

włoszczyzna,

2 szklanki zakwasu na żurek,

duża cebula,

ząbek czosnku,

szklanka śmietanki 12%,

listek laurowy,

ziele angielskie,

majeranek,

natka pietruszki,

4 plasterki szynki,

łyżka masła,

4 jajka,

sól.

Jak zrobić żurek wielkanocny? Jajka ugotuj na twardo. Z oczyszczonej włoszczyzny, pokrojonej w plasterki cebuli i kurczaka ugotuj dwa litry wywaru. Przecedź, dodaj zmiażdżony czosnek, zakwas na żurek i przyprawy. Gotuj kilka minut.

Śmietanę rozprowadź niewielką ilością gorącego wywaru, powoli dodaj do żurku, zagotuj. Szynkę pokrój w kostkę, lekko przesmaż na maśle i dodaj do żurku. Zupę podawaj z ugotowanym jajkiem i natką.

Przepis na żurek w chlebie

Jak przyrządzić staropolski żurek w chlebie? Oto składniki:

6 małych chlebków,

4 jajka ugotowane na twardo,

3 białe kiełbaski,

20 dag mocno wędzonej kiełbasy,

1 cebula,

1/2 porcji włoszczyzny,

2 ząbki czosnku,

20 dag wędzonych żeberek,

2 szklanki zakwasu na żurek,

2 listki laurowe,

majeranek,

3 ziarenka ziela angielskiego,

łyżka oliwy,

sól,

pieprz.

Jak zrobić żurek w chlebie? Włoszczyznę obierz, umyj. Razem z żeberkami, białą kiełbaską, opaloną cebulą, listkami laurowymi, a także zielem angielskim, włóż do dużego garnka. Zalej 7 szklankami wody, gotuj na małym ogniu pod przykryciem 45 minut.

Wywar przecedź, wlej zakwas na żurek, zagotuj. Dopraw posiekanym czosnkiem, majerankiem, solą oraz pieprzem. Chlebki poprzekrawaj na połówki, wydrąż, wysmaruj środek masłem. Chlebki piecz w piekarniku nagrzanym do 190 stopni przez 5-10 minut. Białą oraz wędzoną kiełbasę pokrój, zrumień na kilku łyżkach oleju. Gotowy żurek wlej do podpieczonych chlebków, obkładaj kiełbasą i jajkami.

Poniżej znajdziesz jeszcze 16 pomysłów na żurek!

