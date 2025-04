Składniki:



śmietana kwaśna 18% „Piątnica” 200 g

śmietanka słodka 30% „Piątnica” 200 ml

kości wędzone od schabu ½ kg

marchew 2 średnie szt.

pietruszka 1 średnia szt.

seler ¼ średniej szt.

woda ok. 3l

liść laurowy 3 szt.

ziele angielskie 5-6 ziarenek

gotowy zakwas - żurek 1 butelka ok. 500ml

cebula 1 szt.

pieprz czarny, pieprz ziołowy, cukier, majeranek do smaku

czosnek 3 - 4 ząbki

kiełbasa biała surowa 0,7 kg

jajka ugotowane na twardo

Wykonanie:



Do garnka z wodą włożyć kości, obrane i pokrojone w kostkę warzywa, liście laurowe i ziele angielskie. Posolić i gotować, aż mięso przy kości będzie miękkie. Kości wyciągnąć, obrać z mięsa, pokroić i dodać do wywaru. Połączyć żurek ze śmietaną i śmietanką, zahartować i dodać do garnka.

Białą kiełbasę podsmażyć na patelni na złoty kolor z obu stron, chwilę poddusić pod przykryciem, następnie pokroić w cząstki i dodać do zupy. Na tej samej patelni podsmażyć cebulę pokrojoną w kostkę i także dodać do zupy. Doprawić do smaku pieprzem czarnym, ziołowym, cukrem i majerankiem. Pod koniec gotowania zupy dodać wyciśnięty przez praskę czosnek. Zupę podawać np. z jajkiem ugotowanym na twardo.

Na podstawie materiałów prasowych