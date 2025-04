Zupy kremy zazwyczaj przyrządzamy na eleganckie przyjęcia, uroczyste kolacje. Są aksamitne, bardzo delikatne, wykwintne.

A co ważne, można je przyrządzić niemal z każdych warzyw. Najbardziej popularne zupy kremy do krem z brokułów, zielonego groszku, ze szparagów, marchwi, kalafiora. Bardzo smaczne i często przyrządzane są również kremy z pieczarek czy grzybów leśnych. Do ich przygotowania potrzebny jest wywar. Najlepszy będzie bulion warzywny lub drobiowy.

Zupy kremy podajemy w małych bulionówkach z dodatkiem małych grzanek, groszku ptysiowego, słonych paluszków, pasztecików, kruchych babeczek.

Zobaczcie kilka ciekawych przepisów na wytworne zupy kremy:

[CMS_PAGE_BREAK:Zupa krem z ziemniaków]

Zupa krem z ziemniaków

Składniki:

4 średnie ziemniaki,

2 marchewki,

por

8 plasterków wędzonego boczku,

4 szklanki wody,

pół szklanki śmietany,

1 łyżka masła,

gałka muszkatołowa,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Marchewkę i ziemniaki obrać. Por oczyść, pokroić wszystko w kostkę. W dużym garnku rozgrzać masło.Wrzucić pory i zeszklić, dołożyć warzywa, dolać wodę, posilić i gotować do miękkości.

Plasterki boczku ułożyć na blaszce i włożyć od piekarnika, aby zrumieniły się ii były chrupiące. Warzywa razem z wywarem, w którym się gotowały zmiksować na gładki krem. Ponownie zagotować, połączyć ze śmietaną, przyprawić do smaku solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Rozlać do kokilek. Do każdej włożyć plasterki boczku.

[CMS_PAGE_BREAK:Zupa krem z marchewki i soczewicy]

Zupa krem z marchewki i soczewicy

Składniki:

8 marchewek

1/2 szklanki czerwonej soczewicy

1 litr bulionu warzywnego

1/2 łyżeczki imbiru

1/2 łyżeczki curry

sól

jogurt naturalny

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Marchewki obrać, umyć i pokroić na kawałki. Soczewicę przepłukać w letniej wodzie. Wrzucić składniki do garnka z bulionem i gotować przez 35 min. Po 20 min wyjąć 2 łyżki soczewicy do dekoracji.

Marchewki i soczewicę zmiksować. Dodać imbir, curry i sól do smaku.

Nalać do miseczek, zrobić kleks z jogurtu, nałożyć odrobinę soczewicy, posypać natką pietruszki.

Podawać na ciepło z grzankami, groszkiem ptysiowym.

[CMS_PAGE_BREAK:Zupa krem z dyni]

Zupa krem z dyni

Składniki:

1/2 kg surowej dyni

cebula pokrojona w kostkę

posiekany ząbek czosnku

1 litr bulionu warzywnego

łyżeczka przyprawy curry, sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Cebulę zeszklić. Dodać czosnek i curry lekko obsmażyć. Dodajcie dynię pokrojoną w kostkę, wymieszajcie. Wlać wywar i gotować, aż dynia będzie miękka. Całość zmiksować i przyprawić.

[CMS_PAGE_BREAK:Kremowa zupa z brokułów]

Kremowa zupa z brokułów

Składniki:

½ kg brokułów,

1 cebula,

2 łyżki oliwy,

3 łyżki posiekanej natki pietruszki,

1l rosołu,

kilka łyżek śmietany kremówki,

2 łyżki startego parmezanu,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Brokuły umyj pod bieżącą wodą. Podziel na różyczki – kilka odłóż do dekoracji. Cebulę obierz i posiekaj drobno. Zeszklij ją na rozgrzanej oliwie. Dodaj brokuły w rosół. Kiedy brokuły będą miękkie dodaj natkę. Całość zmiksuj. Przed podaniem zupę podgrzej, dodaj do smaku parmezan i kremówkę. Całość udekoruj różyczkami brokułów.

[CMS_PAGE_BREAK:Krem z zielonego groszku]

Krem z zielonego groszku

Składniki:

60 dag mrożonego zielonego groszku

5 szklanek rosołu

100 ml śmietany kremówki

1 pęczek natki pietruszki

2 jajka

sól, biały pieprz

Sposób przygotowania:

Zagotować rosół, wsypać zielony groszek i gotować 15 minut. Jajka ugotować, obrać. Białka i żółtka pokroić osobno w drobną kostkę - przełożyć do osobnych miseczek. Natkę pietruszki drobno posiekać.

Ugotowany zielony groszek dokładnie zmiksować z rosołem. Dodać posiekaną pietruszkę (trochę zostawić do dekoracji) i posiekane białka, delikatnie wymieszać - doprowadzić do smaku solą i pierzem.

Śmietanę ubić na puszystą masę. Zupę przelać do kokilek lub małych miseczek. Na każdej porcji umieścić kleks z bitej śmietany, posypać żółtkiem i natką.

[CMS_PAGE_BREAK:Zupa krem z borowików]

Zupa krem z borowików

Składniki:

1,5 litra wody

2 duże marchewki

2 małe pietruszki

por

3 średnie ziemniaki

60 dag borowików

śmietana 12%

2 łyżki mąki pszennej

kostka rosołowa warzywna

sól, pieprz

oliwa z oliwek

2 kromki chleba tostowego do grzanek

Sposób przygotowania:

Gotujemy bulion warzywny z marchewki, pietruszki, selera, pora. Dodajemy kostkę rosołową. W połowie gotowania dodajemy ziemniaki.

Obrane i pokrojone pieczarki smażymy na odrobinie oliwy, dodajemy je do wywaru warzywnego i gotujemy wszystko na małym ogniu aż do miękkości warzyw.Chleb tostowy kroimy na małe kostki i rumienimy na patelni z odrobiną oliwy.

Gdy warzywa będą już miękkie odstawiamy zupę . Gdy trochę wystygnie dodajemy 2 łyżki oliwy i blendujemy całość na krem. Wstawiamy na ogień i ponownie zagotowujemy. Mąkę mieszamy ze śmietaną i wlewamy do gorącego kremu. Dokładnie mieszamy chwilę jeszcze gotując. Przyprawiamy do smaku i przelewamy na talerze. Posypujemy grzankami i dekorujemy śmietaną.

[CMS_PAGE_BREAK:Krem ze szparagów]

Krem ze szparagów

Składniki:

1 kg szparagów

1 szklanka bulionu warzywnego

1 pęczek młodej pietruszki

1 pęczek koperku

1 szkl. mleka

1 szkl. słodkiej śmietanki

2 żółtka

4 łyżki posiekanego koperku

sól

cukier

Sposób przygotowania:

Szparagi umyć, oczyścić, opłukać, odkroić główki. Główki odłożyć pozostałe szparagi wrzucić do osolonej wody z łyżką cukru i gotować.

Pietruszkę i koperek dodać do gotujących się szparagów, gotować do miękkości, przelać przez sito, zblendować.

Oddzielnie ugotować w bulionie główki szparagów. Szparagi zmiksowane połączyć z mlekiem i połową śmietanki, podgrzać.

Pozostawioną śmietankę wymieszać z żółtkami, wlać do gorącej zupy, mieszając podgrzewać chwilę, nie gotować. Gorącą zupę połączyć z ugotowanymi główkami szparagów, dodać posiekany koperek, przyprawić solą.

[CMS_PAGE_BREAK:Krem z kalarepy]

Krem z kalarepy

Składniki:

2 litry rosołu,

6 kalarep,

2 marchewki,

pietruszka,

kawałek selera,

sól i pieprz do smaku,

1/2 szklanki śmietany kremówki,

2 łyżki siekanego koperku.

Sposób przygotowania:

Warzywa obrać, pokroić w kostkę, zalać rosłem, gotować do miękkości. Miękkie warzywa zmiksować, dodać rosół (nie za dużo, by krem nie był za rzadki), doprawić do smaku, dodać śmietanę rozprowadzoną w niewielkiej ilości zupy. Posypać koperkiem.