Zupa z dyni na kilka sposobów

Zobacz jak zrobić krem z dyni i zupę z dyni na słodko i ostro!

Dynia jest uprawiana od ponad 5000 lat. Najpierw była znana jako roślina lecznicza, z czasem znalazła swoje stałe miejsce w kulinariach.

Jest bogata w błonnik, lekkostrawna. Zawiera dużo witaminy A, witaminę C i witaminy z grupy B, a także wapń, żelazo i magnez. Podnosi odporność organizmu, poprawia wygląd i elastyczność skóry.

Z dyni można przygotować ciasta, zupy, sałatki, surówki. Można ją marynować, a jej pestki ususzyć w piekarniku i podjadać do woli.

Poniżej prawdziwy jesienny przysmak - zupa z dyni. Oto garść ciekawych przepisów:



Zupa krem z dyni z ząbkiem czosnku



Składniki:

1/2 kg surowej dyni

cebula pokrojona w kostkę

posiekany ząbek czosnku

1 litr bulionu warzywnego

łyżeczka przyprawy curry, sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Cebulę zeszklić. Dodać czosnek i curry lekko obsmażyć. Dodajcie dynię pokrojoną w kostkę, wymieszajcie. Wlać wywar i gotować, aż dynia będzie miękka. Całość zmiksować i przyprawić.

Zupa z dyni z mleczkiem kokosowym



Składniki:

1/2 kg obranej, pokrojonej w kostkę dyni

cebula pokrojona w kostkę

2 marchewki

puszka mleczka kokosowego

łyżeczka przyprawy curry, sól, pieprz

oliwa

Sposób przygotowania:

Na oliwie zeszklić cebulę. Dodać marchewkę pokrojoną w kostkę oraz dynię. wszystko razem smażyć. Podlać lekko woda i dusić do miękkości. Po ostygnięciu zmiksować wszystko blenderem, dodać mleczko kokosowe oraz przyprawy. Podawać z płatkami migdałowymi, albo upieczonymi pestkami dyni.

Zupa z dyni z ziemniakami podkreślona pomidorowym koncentratem



Składniki:

1/2 kg obranej, pokrojonej w kostkę dyni

3 średnie ziemniaki

3 łyzki koncentratu pomidorowego

2 cebule

szklanka śmietany 18 %

natka pietruszki

olej

Sposób przygotowania:

Dynię zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Ziemniaki kroimy w kostkę i również gotujemy. Cebule pokrojone w drobną kosteczkę smażymy na oleju. Dynię miksujemy blenderem, przelewam do garnka, rozrzedzamy wrzątkiem, dodajemy ziemniaki, cebulę, koncentrat pomidorowy. Zabielamy śmietana i przyprawiamy do smaku. Na koniec posypujemy posiekaną natką pietruszki.

Ostra zupa z dyni z imbirem i szczyptą cayenne



Składniki:

1/2 kg obranej, pokrojonej w kostkę dyni

2 ziemniaki

2 marchewki

pietruszka

kawałek selera

kawałek pora

szklanka śmietany 18%

1/2 łyżeczki imbiru w proszku

sól, pieprz, pieprz cayenne

natka pietruszki

olej

kostka rosołowa

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa pokroić w kostkę, wrzucić do wody z kostką rosołową, gotować do miękkości.

Gdy warzywa będą miękkie zmiksować wszystko blenderem na jednolitą masę. Dodać śmietanę, podgrzać, przyprawić do smaku. Podawać z grzankami.