Ziemniak to obok kukurydzy niekwestionowany król kuchni Peru. Nic dziwnego skoro Andy są ojczyzną ziemniaków i można tam spotkać aż kilkaset ich odmian. Najchętniej jedzone są te słodkie oraz żółte. Faszeruje się je różnymi składnikami, mięsem, jajami, cebulą czy nawet rodzynkami. Oto propozycja jednego z najpopularniejszych dań jakie możemy jadać będąc w Peru, Papa Rellena. Warto wykonać je samemu w domu.

Składniki:

1 kg ziemniaków

1 duże jajko

olej do smażenia

Nadzienie:

250 gram mielonej wołowiny

3 ugotowane na twardo i drobno pokrojone jajka

6 czarnych, drobno pokrojonych oliwek

1 drobno pokrojona cebula

1/2 szklanki pokrojonych rodzynek, moczonych wcześniej przez 10 minut w gorącej wodzie

1 bardzo drobno pokrojona papryczka chili

3 zmiażdżone ząbki czosnku

1 łyżeczka zmielonego kminku

pół łyżeczki słodkiej papryki

1/4 szklanki bulionu

sól i pieprz do smaku

2 łyżki oleju do smażenia

Panierka:

szklanka mąki

szklanka bułki tartej

1 jajko

sól i pieprz

Wykonanie:

Ziemniaki gotujemy. Ugotowane pozostawiamy do ostygnięcia. Czosnek i cebulę smażymy ok 5 minut na oleju. Dodajemy chili i mięso mielone. Smażymy aż zbrązowieje. Dodajemy kminek, słodką paprykę i rodzynki i dalej smażymy przez chwilę. Dolewamy bulion i dokładnie mieszamy. Dodajemy oliwki i smażymy ok. 2 minut. Wrzucamy jajka, wszystko dokładnie mieszamy i zdejmujemy z ognia, pozostawiając do wystygnięcia.

Ziemniaki przeciskamy przez praskę, dodajemy jajko, pieprz i sól i formujemy ciasto. Na trzech talerzach kładziemy mąkę, bułkę tartą i jajko. Dłonią posypaną mąką formujemy z ciasta 6 placków, które wypełniamy farszem. Z placków formujemy kule, obtaczamy je w mące, jajku i bułce i smażymy w gorącym oleju przez 3 minuty.

