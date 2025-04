Zapiekanki - 4 pyszne propozycje

Zapiekanki z piekarnika to świetny pomysł każdą okazję, zarówno na nietuzinkowy obiad, wytworną kolację, czy przyjęcie dla przyjaciół. Znane i uwielbiane są niemal wszędzie, a najlepsze kuchnie świata mają je w swoim repertuarze. Doskonale znamy przecież włoską Lasagne, grecką Musakę, czy francuską Quiche lorraine.

Reklama

Przygotowuje się je dość szybko i łatwo. Doskonale nadają się na przyjęcia, ponieważ można je przygotować wcześniej, a gdy pojawią się goście szybko wstawić do piekarnika. A co najważniejsze, eksperymentować z nim można na wiele sposobów, bowiem do zapiekania nadaje się właściwie wszytko - ryby, mięso, makaron, ryż, ziemniaki, warzywa. Wystarczy odrobina fantazji i wyczarować można naprawdę pyszne danie.

Ale jeżeli nie macie ochoty na wymyślanie, zajrzyjcie do naszych zapiekankowych wariacji. Na pewno któryś z pomysłów przypadnie wam do gustu i smaku. Poniżej znajdziecie cztery propozycje zapiekanek, z makaronem, z naleśnikami, z ziemniakami oraz z ryżem.

[CMS_PAGE_BREAK:Zapiekanka makaronowa z salami]



Zapiekanka makaronowa z salami

Składniki:

opakowanie makaronu rurki

2 puszki pomidorów krojonych

30 dag startego parmezanu

20 dag salami

oliwa

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Makaron ugotować al dente. Na patelni rozgrzać oliwę, podsmażyć salami. Do salami dodać pomidory, chwilę razem gotować, przyprawić do smaku. Sos wymieszać z makaronem.

Wyłożyć od naczynia żaroodpornego wysmarowanego oliwą, zapiekać w 200 stopniach ok. 15 minut. Na 5 minut przed końcem posypać parmezanem.

Po wyjęciu na zapiekankę można wyłożyć ugotowane zielone szparagi.

[CMS_PAGE_BREAK:Zapiekanka naleśnikowa z serem i pieczarkami]



Zapiekanka naleśnikowa z serem i pieczarkami

Składniki:

16 naleśników

1 kg pieczarek

1/2 kg sera żółtego startego

2 cebule

oliwa

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Pieczarki obrać, pokroić w drobną kostkę, usmażyć na oliwie. Doprawić do saku.

Gdy woda odparuje dodać pokrojoną w kostkę cebulę. Chwile razem podsmażać do miękkości cebuli. Następnie dodać 1/2 żółtego sera i dokładnie wymieszać farsz. Na każdy naleśnik nakładać farsz, zwijać w trójkąty i wkładać do naczynia żaroodpornego. Każda warstwę posypać obficie serem. Zapiekać 10 minut w rozgrzanym piekarniku.

[CMS_PAGE_BREAK:Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym]



Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym

Składniki:

1,5 kg ugotowanych ziemniaków na pół twardo

1/2 kg mięsa mielonego

2 czerwone cebule

3 ząbki czosnku

oliwa

3 jajka

400 ml śmietany 18%

30 dag żółtego sera

sól, pieprz, przyprawa do ziemniaków, słodka papryka

ketchup

Sposób przygotowania:

Ugotowane i ostudzone ziemniaki pokroić w grubsze plastry. Przyprawić przyprawą do ziemniaków.

Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie, dodać mięso, przeciśnięty przez praskę czosnek. Doprawić solą i pieprzem. Podsmażać wszystko razem, aż mięso delikatnie się zrumieni.

Gdy mięso będzie podsmażone dodać do ziemniaków. Dokładnie wymieszać i wyłożyć do naczynia żaroodpornego wysmarowanego oliwą.

Śmietanę wymieszać z jajkami, odrobiną soli i mieloną słodką papryką, wylać na ziemniaki.

Piec w 200 st C około 35-40 min, aż zapiekanka się zrumieni. Udekorować ketchupem.

[CMS_PAGE_BREAK:Zapiekanka z ryżem i kurczakiem]



Zapiekanka z ryżem i kurczakiem

Składniki:



3 woreczki ryżu

szklanka śmietany 18%

300 g pieczarek

2 cebule

2 papryki, czerwona i żółta

2 piersi z kurczaka

200 g startego żółtego sera

puszka kukurydzy

puszka groszku

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Ryż ugotować, ostudzony wymieszać ze śmietaną. Cebule pokroić w kostkę, zeszklić na oliwie. Następnie dodać pokrojone w kostkę piersi z kurczaka. Podsmażać razem ok.15 min.

Pieczarki obrać, pokroić w plasterki, paprykę w paseczki. Wszystko dodać do kurczaka i dusić razem ok. 10 minut.

Reklama

Naczynie żaroodporne wysmarować oliwą, wyłożyć ryż, na to wyłożyć warzywa z mięsem, posypać kukurydza wymieszaną z groszkiem. Zapiekać ok. 15-20 minut. Na 7 minut przed końcem pieczenia posypać żółtym serem.