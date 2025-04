Zapach świątecznych wypieków

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy na naszych stołach goszczą smakowite ciasta. Czy wiecie, że jeden, mały kawałeczek znakomitego wypieku może znacznie poprawić nasze samopoczucie, a naszych świątecznych biesiadników oczaruje swoim smakiem?

Każde święta rządzą się swoimi zwyczajami i tradycyjnymi potrawami przygotowywanymi na tę okazję. Nie brakuje również ciast, bez których święta nie miałyby swojego słodkiego uroku. Jakie wypieki przygotowujemy najczęściej? Wszystko zależy od tego, co najbardziej lubią domownicy, ale może warto czasem spróbować nowego wypieku? Poniżej zamieszczamy kilka przepisów na łatwe i niezajmujące wiele czasu propozycje świątecznych ciast.

Makowiec bez mąki

Składniki potrzebne do wykonania ciasta:

1 opakowanie maku (25 dag), 8 jaj, 25 dag cukru kryształu, 1 aromat rumowy, bułka tarta (3 łyżki), 3 łyżki posiekanych orzechów włoskich i migdałów, polewa marcepanowa z torebki, kilka całych migdałów i suszonych moreli lub śliwek do ozdobienia ciasta.

Przygotowanie:

Mak wsypujemy do dużego naczynia, zalewamy wodą na 3/5 wysokości i gotujemy przez 1 godzinę. W czasie gotowania maku dolewamy wodę w miarę potrzeb. Ugotowany mak przecedzamy przez gęste duże sito i mielimy. Najlepiej kilka razy, wtedy będzie miał bardzo puszystą konsystencję.

Wszystkie jaja dokładnie myjemy i osuszamy. Rozbijamy je delikatnie oddzielając żółtka od białek. Białka wbijamy do wysokiego naczynia i odstawiamy na bok. Żółtka przekładamy do szerokiego rondla lub szerokiej misy i dodajemy do nich cukier kryształ. Ucieramy mikserem. Potem dodajemy zmielony mak, aromat rumowy, bułkę tartą, posiekane orzechy i migdały i mieszamy mikserem na niskich obrotach. Do tak przygotowanej masy dodajemy ubite na sztywno białka i delikatnie mieszamy.

Wąską, długą foremkę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia, tak, aby zachodził na całą wysokość jej boków. Wlewamy masę makową i za pomocą folii aluminiowej przykrywamy formę, tak, aby zasłaniała całą górę formy i jednocześnie nie dotykała samej masy. W tym celu najlepiej folię zawinąć na bokach formy.

Piec w piekarniku nagrzanym do 180˚C ciasto pieczemy przez 40 minut. Po upieczeniu formę z ciastem wyjmujemy i pozostawiamy do wystygnięcia w temperaturze pokojowej. Polewamy przygotowana zgodnie z przepisem na opakowaniu masa marcepanową i ozdabiamy migdałami i suszonymi owocami.

Sernik „śmigiem, migiem”

Składniki potrzebne do wykonania ciasta:

1½ szklanki cukru kryształu, 2 cukry waniliowe, 2 budynie śmietankowe, 500 ml śmietany 30%, 10 jaj, 1 kg twarogu serowego na sernik (z wiaderka), 20 dag rodzynek, starta skórka pomarańczy, kilka opakowań herbatników, odrobina tłuszczu do wysmarowania brytfanny.

Przygotowanie:

Na czystej formie do pieczenia wysmarowanej tłuszczem (format prostokąta o wymiarach ok. 30x40) układamy na dnie i po bokach herbatniki. Rodzynki zalewamy gorącą wodą i odstawiamy. Masę twarogową przekładamy do dużego, szerokiego naczynia. Dodajemy do niej kolejno: cukier kryształ, 2 budynie, 2 cukry waniliowe. Wszystkie składniki dobrze ubijamy mikserem dodając w czasie miksowania po jednym jaju. Potem dodajemy ubitą śmietanę i delikatnie mieszamy ją z masą serową. Dodajemy na koniec, odcedzone z wody rodzynki i startą skórkę pomarańczową. Mieszamy delikatnie. Masę przekładamy na brytfannę wyłożoną herbatnikami.

Pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 180˚ C przez maks. 60 minut.

Po upieczeniu pozostawiamy do ostygnięcia w temperaturze pokojowej.



Piernik w polewie czekoladowej

Składniki potrzebne do wykonania ciasta:

40 dag mąki, 12 dag margaryny, 25 dag cukru kryształu, 2 jaja, 4 łyżki powideł śliwkowych, 3 łyżeczki kakao, 1 opakowanie przyprawy do piernika, 1 szklanka mleka, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 15 dag rodzynek, tłuszcz i bułka tarta do formy, polewa z ciemnej czekolady.

Przygotowanie:

Margarynę roztapiamy i pozostawiamy do ostygnięcia. Jaj myjemy dokładnie i wbijamy do wysokiego naczynia. Dodajemy cukier kryształ i miksujemy, aż do uzyskania puszystej konsystencji. Następnie do masy dodajemy szklankę mleka, 3 łyżeczki kakao, mąkę wymieszaną wcześniej z sodą oczyszczoną oraz całym opakowaniem przyprawy do piernika. Delikatnie mieszamy wszystkie dodane do masy składniki i na sam koniec dokładamy powidła śliwkowe. Wlewając powoli chłodną rozpuszczoną margarynę mieszamy masę delikatnie mikserem na najniższych obrotach, do uzyskania jednolitej konsystencji. Wsypujemy rodzynki mieszamy lekko. Tak przygotowaną masę wlewamy do wysmarowanej tłuszczem i posypanej, bułką tartą formy do pieczenia.

Ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 180˚C przez 1 godzinę.

Po upieczeniu ciasta, pozostawiamy je do wystygnięcia w temperaturze pokojowej. Potem wyjmujemy i dekorujemy polewą czekoladową.

Zawijane z orzechami

Składniki potrzebne do wykonania ciasta:

250 dag mąki, 2 jajka, 125 dag serka homogenizowanego o smaku waniliowym, 80 dag cukru kryształu, do ciasta, 50 dag cukru kryształu do farszu, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, pół kostki margaryny do pieczenia ciasta, 3 łyżki wody, tłuszcz do wysmarowania formy do pieczenia, 130 dag posiekanych lub grubo zmielonych orzechów (mogą być laskowe lub orzechy włoskie), kilka całych orzechów do ozdobienia ciasta, polewa z białej czekolady.

Przygotowanie:

W celu sporządzenia farszu do ciasta mieszamy razem: wszystkie zmielone orzechy, 100 dag cukru kryształu, 1 jajko, 3 łyżki wody. Po wymieszaniu pozostawiamy na boku.

Do dużej miski wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia, pozostały cukier kryształ, „miękką” margarynę do pieczenia, jajko oraz serek homogenizowany. Wszystkie składniki miksujemy na średnich obrotach. Powstałe ciasto wyjmujemy z miski i zagniatamy ciągle podsypując mąką, aż uzyskamy jednolita, gładką masę. Ciasto rozwałkowujemy na stolnicy na kształt kwadratu, na grubość warstwy ok. 1 cm. Na rozwałkowane ciasto wykładamy farsz i rozsmarowujemy. Całość zwijamy w rulon, zakładając ciasto na jego końcówkach.

Wąską, foremkę smarujemy tłuszczem i wkładamy zwinięte ciasto. Pieczemy w pierniku nagrzanym do temperatury 180˚C przez 50 minut.

Po wyjęciu z piekarnika pozostawiamy do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Zdobimy polewą i całymi orzechami.

Życzymy smacznych Świąt Bożego Narodzenia!



