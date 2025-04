Fot. Fotolia

25 października

Prezentacja „Kulinarnego szlaku gęsinowego” na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu

Konkursy i degustacje, którym towarzyszyć będzie multimedialna prezentacja kulinarnej mapy województwa kujawsko-pomorskiego.

25 października

Premiera dwóch aplikacji mobilnych: dla dorosłych i dzieci (podczas Tour Salon w Poznaniu)

Gra dla dzieci „Wesoła gąska”

Przygotowana na tablety i komputery gra z wesołą gąską w roli głównej. W tej grze zadaniem gracza jest pomóc wesołej gąsce zdobyć kujawsko-pomorskie przysmaki. Nie jest to łatwe zadanie, bo na drodze czai się niejeden pająk-krzyżak. Owady strzegą przysmaków, bo chcą zatrzymać je tylko dla siebie. Aby wygrać, gracz musi je przechytrzyć i nakarmić wesołą gąskę. Zręcznościowa gra jest ciekawą zabawą nie tylko dla najmłodszych graczy.

Aplikacja kulinarna „Przepisowy asystent”

Jak połączyć kilka posiadanych produktów i ugotować z nich coś wyjątkowego? Odpowiedzi dostarczy aplikacja na tablety i smartfony „Przepisowy asystent”. Wystarczy podać posiadane w kuchni produkty, a aplikacja na ich podstawie wybiera z kilkuset gęsinowych przepisów te, które możemy z nich przygotować.

Jeśli jakiegoś produktu brakuje, aplikacja przygotuje odpowiednią listę zakupów. Przez cały czas możemy także podglądać wybrany przepis wraz ze zdjęciami oraz instrukcją przyrządzenia.

28 października

Konferencja prasowa w Warszawie

Pod koniec października odbędzie się w Warszawie konferencja prasowa rozpoczynająca czas najintensywniejszych działań związanych z akcją. Podczas konferencji zapowiedziane zostaną główne wydarzenia, jakie będą miały miejsce głównie w listopadzie.

Przede wszystkim będzie ona dotyczyć akcji dla restauracji „Czas na gęsinę”, konferencji naukowej poświęconej gęsinie w Wilanowie oraz Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w Przysieku. Partnerem konferencji jest Krajowa Rada Drobiarska – Izba Gospodarcza.

Październik / listopad

Premiera poradnika „11 listopada. Poradnik rodzinnego świętowania”

Poradnik będzie zawierał następujące części:

Część historyczną, przedstawiającą historię tradycji świętomarcińskich , a także historię odzyskania niepodległości w 1918 roku historię obchodów tego święta do 1989 roku;

, a także historię odzyskania niepodległości w 1918 roku historię obchodów tego święta do 1989 roku; Część praktyczną, opisująca krok po kroku przygotowania do celebrowania Dnia Niepodległości, a także dnia św. Marcina w gronie rodzinnym;

Część kulinarną, zawierającą praktyczne rady i przepisy dotyczące zakupu tuszek gęsich bądź elementów gęsich, porady dotyczące sposobów obróbki gęsiny oraz – co oczywiste – zestaw gotowych do przygotowania przepisów ;

bądź elementów gęsich, porady dotyczące sposobów obróbki gęsiny oraz – co oczywiste – ; Dodatek muzyczny – płytę CD z najpopularniejszymi pieśniami i piosenkami patriotycznymi, nagranymi przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

3 – 30 listopada

Konkurs kulinarny „Potrawa z gęsiny z polskimi jabłkami”

Konkurs ten jest skierowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalnych kucharzy. Jego celem jest promowanie powrotu gęsiny na polskie stoły oraz polskich jabłek i możliwości ich wykorzystania do przygotowania potraw z gęsiny.

7 – 8 listopada

Konferencja naukowa w Wilanowie „Gęsina na świętego Marcina. Kuchnia, historia i dziedzictwo kulturowe”

Głównymi organizatorami tej konferencji są: Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Europejski Instytut Historii i Kultury Wyżywienia w Tours oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Partnerem konferencji jest Krajowa Rada Drobiarska – Izba Gospodarcza.

10 listopada

Uroczysty obiad Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Narodowe Święto Niepodległości

Gośćmi Marszałka będą – jak co roku – kombatanci oraz ludzie zasłużeni dla odzyskania niepodległości Polski i budowania wolnej Polski w ostatnich czasach. Menu obiadu składa się głównie z potraw z gęsiny.

10 – 11 listopada

Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku

W podtoruńskim Przysieku organizowany jest od kilku lat Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny, obecnie największy w Polsce jarmark produktów z gęsiny i gęsich tuszek, a także pełen atrakcji festyn i przedsięwzięcie edukacyjne, w którym chętnie udział biorą tysiące osób nie tylko z regionu, ale i z całej Polski.

Festiwal gromadzi ponad 100 wystawców z całej Polski, w tym hodowców gęsi, przetwórców i handlowców.

11 listopada – 15 grudnia

Akcja dla restauracji „Czas na gęsinę”

Jak co roku, w tym czasie odbędzie się nowa odsłona akcji dla restauracji "Czas na gęsinę". Akcja polega na promowaniu restauracji, które zdecydują się w tym czasie wprowadzić do swojego menu co najmniej dwie potrawy z gęsiny. Wszystkie restauracje są promowane na stronie „Czas na gęsinę”, tworzą swoistą mapę kulinarnego szlaku gęsinowego.

Dodatkową zachętą jest możliwość wygrania w konkursach, organizowanych w ramach akcji voucherów o wartości 100 zł, które można realizować w restauracjach, biorących udział w konkursie – oczywiście na potrawy z gęsiny.

13 grudnia

Konkurs Złote Półgęski 2014 i Gala Gęsiny

W tym roku planowana jest 3. edycja konkursu „Złote Półgęski”, w którym nagradzani są najlepsi polscy producenci produktów z gęsiny (ten konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – mały i duży producent) oraz autorów najciekawszych przepisów nadesłanych przez restauracje biorące udział w akcji „Czas na gęsinę”.

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Gęsiny, która odbędzie się w restauracji „Daglezja” w Przysieku. Gala jest jednocześnie podsumowaniem akcji „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina 2014”.

Partnerem tego działania jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.

