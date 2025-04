Składniki:

1,5 wołowiny bez kości

4 marchewki

70dag. cebulki dymki

70dag. malutkich pieczarek

pęczek natki pietruszki

2-3 ząbki czosnku

3-4 łyżeczki koncentratu pomidorowego

2 łyżki masła klarowanego+ trochę oleju

pół litra czerwonego wina wytrawnego np. burgunda

1 łyżka maki

2-3 szklanki bulionu

sól

pieprz

4 listki laurowe

3 ziela angielskie

1 łyżeczka tymianku

Sposób przygotowania:

Wołowinę umyć i osuszyć, pokroić na większe kawałki - mniej więcej 4 x 4cm. Roztopić tłuszcz na większej patelni. Ja mieszam masło z olejem, na wrzący tłuszcz wkładamy kawałki mięska -wkładamy je partiami, żeby się usmażyło na rumiano ( jeżeli włożymy całe mięso od razu to nam się nie usmaży a zagotuje), pod koniec smażenia solimy i pieprzymy. Cebulkę obieramy ze skórki, pieczarki myjemy również obieramy, marchewkę obieramy i kroimy na duże plastry ok 5cm. Usmażone mięso wyjmujemy z tłuszczu i wkładamy do garnka ( najlepiej jak to by był teflonowy garnek ), mięso oprószamy mąką. Na tej samej patelni i na tym samym tłuszczu (można dodać trochę masła) smażymy w całości cebulkę i pieczarki oraz pokrojona marchew tak około 10min. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, następnie wyjmujemy cebulki i odkładamy na talerz (włożymy je ponownie pół godziny przed końcem gotowania). Do garnka z mięsem dodajemy pozostałe warzywa, a na patelnie gdzie się smażyły wlewamy wino tak do odparowania, przelewamy wino do warzyw z mięsem, dolewamy również bulionu tak żeby nam wszystko zakryło ( pozostały bulion dodamy w trakcie gotowania), dodajemy liście laurowe, ziele angielskie, tymianek, 3 gałązki natki pietruszki i koncentrat pomidorowy. Przykrywamy i gotujemy wszystko na wolnym ogniu, około 3 godzin, po tym czasie wkładamy nasze cebulki i jeszcze pół godzinki gotujemy wszystko razem, smakujemy i doprawiamy do swojego smaku pieprzem i solą. Siekamy pozostała natkę pietruszki i posypujemy nasze danie.

Autor: Andzia67.