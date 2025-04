Italia. Piękna i uwodzicielska. Nie pozostawi nikogo obojętnym...

Kuchnia włoska jest bardzo różnorodna. Widać znaczną różnicę między północą a południem. Mieszkańcy północy jedzą makaron w kształcie wstążek, południa natomiast w kształcie rurek. Na północy Włosi częściej używają niesolonego masła, na południu zaś króluje oliwa. Ryż i ziemniaki są częściej jedzone na północy Italii, skąd właśnie pochodzi słynne risotto. Bardzo popularne są tu również potrawy z wieprzowiny oraz wołowiny. Południowa kuchnia Włoch charakteryzuje się natomiast mniej kalorycznymi daniami. Na południu dominują warzywa, potrawy z ryb i owoców morza. Często można spotkać dania mięsne z gęsi.

Najważniejszym składnikiem wielu włoskich potraw są pomidory. Nierzadko stanowią również samodzielne danie, podawane z nadzieniem, przekładane mozzarellą, albo zwyczajnie skropione oliwą i udekorowane listkami pachnącej bazylii. Włoskie potrawy mocno doprawiane są takimi przyprawami jak oregano, bazylia, pieprz, estragon, tymianek, rozmaryn. Powszechnie stosuje się oliwę z oliwek oraz cebulę i czosnek. Włoskie smaki to również parmezan, szynka parmeńska, trufle. Kuchnia włoska wyspecjalizowała się szczególnie w potrawach mącznych. Nie wyobrażamy sobie włoskiej kuchni bez pasty czyli makaronów oraz pizzy.

Włosi posiłki celebrują. Nawet najmniejszy posiłek zjadany jest razem z rodziną przy wspólnym stole. W wielu regionach nadal przerywana jest praca w ciągu dnia, na dwie godziny, by mogli udać się do domów i zjeść wspólnie obiad. Każde danie serwowane jest z dużą ilością wina.

Każdy z was zna z pewnością słynne spaghetti alla bolognese, czy carbonara. Pizzę margheritę, chrupiąca bruschettę, orzeźwiającą granitę i słodkie tiramisu.

Zobaczcie przepisy na inne włoskie przysmaki:

Spaghetti a'la bolognese

To tradycyjna włoska potrawa, która składa się z porcji świeżo ugotowanego makaronu wymieszanego z sosem i posypanego serem. Sos bolognese pochodzi z włoskiego miasta Bolonia. Sporządza się go z wielu rodzajów mięs (wieprzowiny i wołowiny), mortadela, boczku, marchewki, selera i pietruszki, oliwy, pomidorów i czerwonego wina. Sekretem udanego sosu jest długie gotowanie - od dwóch do czterech godzin.

Składniki:

400 g makaronu spaghetti

1/2 kg mielonego mięsa wieprzowo-wołowego

500 g pomidorów z puszki

2 średnie marchewka, pokrojona w kostkę

pietruszka, pokrojona w kostkę

1/2 łodygi selera naciowego, pokrojoną w kostkę

szklanka wina czerwonego półwytrawnego

1 duża szalotka, drobno posiekana

4 ząbki czosnku,

oregano, bazylia

sól, pieprz, cukier,

oliwa z oliwek

starty parmezan

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzać odrobinę oliwy. Podsmażyć cebulę pokrojoną w drobną kosteczkę i czosnek przeciśnięty przez praskę. Dodać mielone mięso. Dokładnie obsmażyć je razem z cebulą, aż zupełnie odparuje. Doprawić solą, pieprzem. Całość zlać winem, gotować na małym ogniu, aż odparuje. Następnie dodać pomidory i warzywa. Doprawić do smaku cukrem, solą i pieprzem. Dodać suszone oregano i bazylię. Gotować aż warzywa zmiękną.

W osolonej wodzie ugotować makaron. Ugotowany makaron dokładnie wymieszać z sosem, posypać parmezanem.

Calzone

Calzone, czyli wielki pieróg. Jest to rodzaj pizzy, zawijanej na kształt pieroga.

Składniki:

Ciasto:



7 czubatych łyżek mąki

30g drożdży

1 łyżka oleju

pół łyżeczki cukru (nawet mniej)

1 żółtko (do posmarowania ciasta-dla koloru)

oregano

pół szklanki ciepłej wody

Farsz:

20 dkg pieczarek

pomidory krojone z puszki

kilka plastrów salami

1 cebula

30 dkg mozarelli

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

papryka ostra, bazylia

olej

Sposób przygotowania:

Mąkę, cukier, sól i drożdże mieszamy z ciepłą wodą. Rozrabiamy ciasto tak aby składniki dobrze się połączyły. Odstawiamy na ok. 20 minut.

Na patelni rozgrzać oliwę, dodać pokrojoną w kostkę cebulę, pieczarki pokrojone w plasterki. oprószyć solą i pieprzem i razem podsmażać wszystko. Gdy pieczarki z cebulą się podsmażą, dodać pokrojone salami, pomidory z puszki, koncentrat. Doprawić do smaku solą, pieprzem, papryką i bazylią. Gdy farsz przestygnie doda pokrojoną mozzarellę, razem wszystko wymieszać.

Z ciasta wykroić trzy części. Rozwałkować każdą na kształt koła. Nałożyć farsz, złożyć na pół, formując duży pieróg. Dokładnie zlepić brzegi, posmarować oliwą i piec ok. 25 min. w 200 stopniach.

Pesto sycylijskie

Pesto alla siciliana, w przeciwieństwie do standardowego Pesto alla genovese z bazylią, zawiera suszone na słońcu pomidory. Pesto jest idealnie pasuje do kanapek, sera i pomidorów oraz jako sos do makaronu.

Składniki:

pęczek umytej i osuszonej bazylii z łodyżkami

mały słoiczek suszonych pomidorów

50 g migdałów uprażonych na suchej patelni

3 ząbki czosnku

100 g startego parmezanu

1/3 szklanki oliwy z oliwek

sól i pieprz

Sposób przygotowania:

Bazylię drobno posiekać, pomidory odsączyć z zalewy. Wszystkie składniki razem utrzeć w moździerzu, lub zblendować. Przyprawić do smaku.

Ravioli ze szpinakiem i serkiem ricotta

Ravioli są to nieduże pierożki. Nadziewa się je zazwyczaj serem ricotta, mięsem lub warzywami.

Składniki:

Ciasto:

1 jajko i 1 żółtko

300 g mąki pszennej

szczypta soli

Farsz:

30 dag ricotty

20 dag szpinaku mrożonego

10 dag parmezanu

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Jajko i żółtko rozbełtać, dodać szczyptę soli, wymieszać. Masę jajeczną wlać do przesianej mąki, wymieszać i zagnieć elastyczne ciasto. Odstawić je pod przykryciem na kilkanaście minut.

Szpinak rozmrażamy na patelni, gdy woda wyparuje dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Ostudzony łączymy z serem i przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Ciasto rozwałkować na cienkie długie prostokąty. W odstępach co 5 cm ułożyć kulki farszu. Przykryć je wolną połową ciasta i tak dociskać palcami linie między kulkami nadzienia, by warstwy ciasta w tym miejscu się skleiły. Nożem odkrawać po liniach kwadratowe pierożki.

Ravioli wrzucać do posolonego wrzątku, gotować 2 min od wypłynięcia. Gotowe posypać parmezanem.

Involtini z bakłażana

Involtini to włoskie roladki. Można je przyrządzić z warzyw (papryka, bakłażan), bądź z mięsa.

Składniki:

2 bakłażany

ser mozzarella

szynka parmeńska

sól, pieprz

oliwa

Sposób przygotowania:

Bakłażana myjemy, obieramy, kroimy w paski, grillujemy za patelni grillowej. Ser kroimy w grube plastry. Każdy plaster oprószamy pieprzem i solą, układamy po plasterku szynki i sera, zawijamy w rulon. Wkładamy do naczynia żaroodpornego, skrapiamy oliwą i zapiekamy kilka minut.

Maritozzi

Maritozzi to rzymskie bułeczki śniadaniowe. Przekąska idealna nie tylko na śniadanie, ale także deser, czy kolację. Zarówno z masłem, mlekiem czy konfiturą smakują wyśmienicie.

Składniki:

20 g świeżych drożdży

1/2 szklanki ciepłego mleka

2 szklanki mąki pszennej

3 jajka

1/2 szklanki cukru

100 g masła

szczypta soli

100 g rodzynek

Sposób przygotowania:

Drożdże rozmieszać w miseczce z ciepłym mlekiem, łyżeczką mąki i cukru i odstawić w cieple miejsce do wyrośnięcia. W dużej misce wymieszać zaczyn z przesianą mąką, jajkami, roztopionym masłem, solą, cukrem, wanilią. Wyrobić ciasto. Przykryć miskę ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia na godzinę. Po tym czasie ciasto powinno podwoić swoją objętość. Dodać rodzynki i lekko wymieszać ciasto dłonią lub łyżką. Dłońmi lekko posmarowanymi olejem formować okrągłe bułeczki. Przełożyć je na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia zachowując odstępy. Piec w temperaturze 200 stopni przez ok. 15 minut.

Cannoli

Kruche rurki, wypełnione delikatnym serkiem ricotta to sycylijski przysmak. Początkowo cannoli były deserem spożywanym w czasie karnawału, obecnie jednak można objadać się nimi przez cały rok.

Składniki:

Ciasto:

3 łyżki soku z cytryny

3 łyżki wody

1 jajko

250 g mąki pszennej

łyżka cukru pudru

szczypta soli

25 g miękkiego masła

olej

ubite jajko

cukier puder

Nadzienie:

750 g odsączonego sera ricotta

4 łyżki cukru pudru

1 łyżeczka aromatu waniliowego

Sposób przygotowania:

Jajko rozbełtać z wodą i sokiem z cytryny. Masło, mąkę, cukier, mieszaninę z jajkiem i przyprawy razem zmiksować. Ciasto wyłożyć na stolnicę. Zagnieść szybko, owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na około godzinę.

Przygotować nadzienie. Utrzeć ser na gładką masę. Dodać wszystkie składniki, dokładnie wymieszać, odstawić w chłodne miejsce.

Ciasto rozwałkować na placek grubości 1,5-2 mm. Pokroić na prostokąty o wymiarach 9x7,5 cm. Na głęboką patelnię wlać olej. Formę do cannoli owinąć ciastem tak, aby jeden nie zachodził na drugi. Brzegi skleić białkiem i przycisnąć. Smażyć na złoty kolor. Rurki napełniać nadzieniem bezpośrednio przed podaniem, bo ciasto rozmięknie. Oprószyć cukrem pudrem i podawać.

Rada: Z podanych składników wychodzi około 20 rurek. Suche rurki można przechowywać w zamkniętym pojemniku przez dwa dni.

