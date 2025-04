Ciepłe promienie słoneczne zaglądają nieśmiało do naszych okien, na straganach pojawiają się pierwsze kolorowe, pachnące wiosną warzywa. Warto więc uatrakcyjnić nasze śniadania i sięgnąć po pyszne nowalijki.

Choć po zimie młode warzywa kuszą nas zapachem i kolorem, to jednak spożywać je powinniśmy z umiarem. Te pierwsze dary wiosny bowiem, by szybciej rosły, są intensywnie nawożone, co zasadniczo wpływa na ich chemiczny skład. Ale nie oznacza to, że powinniśmy całkowicie z nich zrezygnować. Spożywane w odpowiedniej ilości i odpowiednio wybrane nie stanowią zagrożenia dla naszego zdrowia.

A czy jest coś lepszego, niż pyszny twarożek z młodą rzodkiewką i szczypiorkiem? Kolorowe kanapki, albo lekka, pełna witamin sałatka? Wiosna dodaje nam tyle energii, że nawet sowy, którym wczesne pobudki sprawiają ogromną trudność, maja ochotę nastawić budzik 20 minut wcześniej i zjeść o ciepłym, słonecznym poranku pyszne, zdrowe, pachnące wiosną i cieszące oko śniadanie.

Zaproś zatem wiosnę do swojego stołu i przygotuj smaczne, pełne witamin śniadanie. Zobacz kilka ciekawych propozycji.

Poznaj kilka przepisów na wiosenne śniadania:

Wiosenne twarożki



Wiosenne twarożki

Twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką

Składniki:

chudy twaróg

jogurt naturalny

szczypiorek

rzodkiewki

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Twaróg rozdrobnić widelcem lub zblendować z jogurtem. Dodać posiekany szczypiorek i pokrojone drobno rzodkiewki. Całość dokładnie wymieszać, doprawić do smaku solą i pieprzem.

Kolorowy twarożek z papryką



Składniki:

chudy twaróg

jogurt naturalny

kawałek papryki czerwonej, żółtej, zielonej, pomarańczowej

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Twaróg rozdrobnić widelcem lub zblendować z jogurtem. Papryki pokroić w drobną kosteczkę, dodać do twarożku, dokładnie wymieszać. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Twarożek pomidorowy



Składniki:



chudy twaróg

jogurt naturalny

pomidor

szczypior

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Twarożek pokrusz, dodać jogurt, sól i pieprz do smaku, utrzeć na gładką masę. Pomidory sparzyć, zdjąć skórkę, pokroić w drobną kostkę, delikatnie wymieszać z twarożkiem. Posypać posiekanym szczypiorkiem.

Twarożek z otrębami



Składniki:



serek wiejski

2 łyżki otrębów

łyżka pestek słonecznika

rzodkiewka

rzeżucha

oliwa z oliwek

Sposób przygotowania:



Kubełek wiejskiego twarożku mieszamy z otrębami, słonecznika, rzeżuchą i rzodkiewką i kilkoma kroplami oliwy.

Czy wiesz, że... rzodkiewka zawiera siarkę, błonnik i wywiera w naszej wątrobie działanie żółciopędne, co z kolei pomaga w trawieniu tłuszczów.

Kolorowe kanapki pełne witamin



Kolorowe kanapki pełne witamin

Kanapka z serem i czerwoną papryką



Dwie kromki chleba pełnoziarnistego posmarować łyżeczką masła osełkowego. Na każdą kromkę nałożyć po 2 liście zielonej sałaty, plasterek żółtego sera oraz czerwoną paprykę pokrojoną w paski. Kanapki posypać szczypiorkiem.

Kanapka z łososiem i ogórkiem



Dwie kromki chleba pełnoziarnistego posmarować łyżeczką masła osełkowego. Nałożyć dwa liście zielonej sałaty i pół pokrojonego w plasterki świeżego ogórka. Na wierzchu położyć plastry wędzonego łososia. Posypać posiekanym szczypiorkiem.



Kanapka z jajkiem

Dwie kromki chleba pełnoziarnistego opiec w tosterze. Posmarować kremowym serkiem twarogowym. Nałożyć na nie roszponkę, plasterki ogórka, rzodkiewki i plastry jajka ugotowanego na twardo. Oprószyć solą i pieprzem do smaku.

Kolorowa kanapka wiosenna

Dwie kromki chleba pełnoziarnistego posmarować łyżeczką masła osełkowego. Nałożyć dwa liście zielonej sałaty, po plasterku wędliny i sera. Pomidor i rzodkiewkę kroimy w cienkie plasterki i następnie układamy je na kanapkach. Dekorujemy keksami majonezu, posypujemy szczypiorkiem bądź rzeżuchą.

Czy wiesz, że... ogórki to najmniej kaloryczne warzywa, mają silne działanie moczopędne. Nie powinno się ich łączyć z pomidorami z uwagi na fakt, że niszczą w nich witaminę C.

Zdrowe, lekkie i smaczne sałatki



Zdrowe, lekkie i smaczne sałatki

Wiosenna sałatka



Składniki:



1 długi ogórek

pęczek rzodkiewek

sałata

pęczek szczypiorku

200 ml naturalnego jogurtu

2 łyżki posiekanego koperku

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Warzywa dokładnie umyć. Ogórek przekroić na pół wzdłuż i pokroić na plasterki. W kostkę pokroić rzodkiewki, posiekany szczypiorek. Liście sałaty porwać na kawałki. Wszystko wymieszać.

Jogurt doprawić do smaku solą i pieprzem, wymieszać koperkiem. Tak przygotowanym sosem polać sałatkę.

Sałatka ze świeżym szpinakiem



Składniki:



liście świeżego szpinaku;

twardy żółty ser;

garść orzechów włoskich;

garść suszonej żurawiny;

odrobina sezamu;

oliwa z oliwek, ocet balsamiczny, miód, przyprawy.

Sposób przygotowania:



Szpinak płuczemy i osuszamy na papierowym ręczniku. Wkładamy do salaterki. Orzechy włoskie siekamy, a żółty ser kroimy w drobną kosteczkę. Dodajemy do szpinaku. Przygotowujemy sos do sałatki z odrobiny oliwy z oliwek, octu balsamicznego, miodu i ulubionych przypraw. Pasować będą zioła prowansalskie, bazylia, oregano, rozmaryn oraz pieprz i sól. Polewamy sałatkę sosem.

Sałatka z jajkiem



Składniki:



sałata

świeży ogórek

kilka rzodkiewek

szczypiorek

4 jaja

oliwa z oliwek

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Sałatę umyć i porwać na kawałki. Jajka ugotować na twardo i pokroić w ósemki. Rzodkiewkę, ogórka pokroić w paseczki. Szczypiorek posiekać. Przyprawić solą i pieprzem, dokładnie wymieszać, polać oliwą z oliwek.

Sałatka z grzankami ziołowymi



Składniki:



sałata

ogórek

pomidory

jajka ugotowane na twardo

tuńczyk w oleju

szczypior

oliwa z oliwek

suszona bazylia, oregano

kromki chleba pełnoziarnistego

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Kromki chleba pokroić w kostkę, obsmażyć na oliwie z oliwek z dodatkiem suszonych ziół. Jajka ugotować na twardo, obrać i przekroić wzdłuż na ćwiartki. Liście sałaty umyć, ułożyć na talerzu. Na liściach sałaty ułożyć ćwiartki jajek, pomidorów, plastry ogórków i kawałki tuńczyka. Całość polać oliwą, oprószyć solą i pieprzem, posypać szczypiorkiem i grzankami.

Czy wiesz, że... sałata to źródło kwasu foliowego, który m.in. zapobiega niedokrwistości i wadom układu nerwowego u dzieci. Ma także mało kalorii.

Omlety wiosenne



Omlety wiosenne

Omlet z pomidorami

Składniki:

4 jajka

2 średnie pomidory

szczypiorek

sól

bazylia

oliwa z oliwek

Sposób przygotowania:

Pomidory sparzyć i obrać ze skórki. Pokroić w kostkę i wrzucić na rozgrzaną patelnię z odrobiną oliwy oliwek. Posypać solą i dusić przez chwilę. Następnie dodać posiekany szczypiorek, bazylię i wszystko to zalać rozbełtanymi jajkami. Smażyć do chwili, aż jajka się zetną.

Omlet ziołowy



Składniki:



3 jajka

2 łyżki masła

2 łyżki oliwy z oliwek

sól i pieprz

pęczek szczypiorku

kilka listków świeżej bazylii

10 dag żółtego sera

Sposób przygotowania:



Ser zetrzeć na drobnej tarce. Rozgrzać oliwę na patelni. Dodać łyżkę masła. Jajka roztrzepać w miseczce, posolić, oprószyć pieprzem, dodać posiekany drobno szczypiorek, starty ser. Dokładnie wymieszać. Masło roztopić na patelni, wylać masę jajeczną. Kiedy omlet będzie ścięty, zsunąć go na talerz. Udekorować listkami bazylii.

Omlet z rzodkiewkami i fetą



Składniki:



4 jajka

rzodkiewki

ser feta

pęczek szczypiorku

rzeżucha

oliwa z oliwek

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Do miseczki wbić jajka, dodać 5 łyżek wody i szczyptę soli, pieprzu. Ubijać energicznie. Rzeżuchę, szczypiorek posiekać, rzodkiewkę pokroić w drobną kostkę. Następnie na teflonowej patelni rozgrzać oliwę, wlać jajka i posypać warzywami. Smażyć na średnim ogniu 1 - 2 min., aż do ścięcia. Delikatnie odwrócić i smażyć kolejne 2 min. przełożyć na talerz i posypać pokruszoną fetą.

Czy wiesz, że... pomidory to cenne źródło witaminy C, potasu i likopenu, który chroni przed nowotworami i chorobami serca. Potas wspomaga pracę wszystkich mięśni, także sercowego.