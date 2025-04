Wigilijny karp inaczej

Co roku obowiązkowy na wigilijnym stole, co roku prawie w tej samej postaci. Złocisty karp w panierce to standardowy specjał wigilijny w wielu polskich domach. Ale jeżeli macie już dosyć karpiowej nudy, zapraszamy do wypróbowania świątecznej rybki w nieco innej odsłonie.

Reklama

Zobacz także: Śledzie na świątecznym stole

Według wierzeń ludowych ryby były symbolem płodności i nowego życia, a karp na wigilijnym stole miał symbolizować siłę i obfitość. Choć nie wyobrażamy sobie Wigilii bez karpia, to jednak rybę tą tak naprawdę spożywamy tylko podczas Bożego Narodzenia. W ciągu roku praktycznie w ogóle po nią nie sięgamy.

Jeżeli nie jesteście miłośnikami karpia, smażonego jadacie głownie ze względu na tradycję, a chcielibyście urozmaicić jego smak, zachęcamy do wypróbowania naszych przepisów.

[CMS_PAGE_BREAK:Karp w galarecie]



Karp w galarecie

Składniki:

włoszczyzna

1 kg karpia

5 łyżeczek żelatyny

4 ziarna ziela angielskiego

pół cytryny

sól, cukier, pieprz

Sposób przygotowania:

Z włoszczyzny ugotować bulion warzywny. Ugotowany bulion odcedzić, zostawiając marchewki do dekoracji. Oczyszczonego karpia pokroić w dzwonka i dodać do wywaru z warzyw. Gotować na małym ogniu przez 20 minut. Karpia wyjąć, osączyć, usunąć ości.

Prostokątną formę wyłożyć folią spożywczą. Układać na niej warstwami rybę, plasterki marchewki. 2 szklanki wywaru rybno - warzywnego przecedzić, a następnie wymieszać z żelatyną. Doprawić solą, pieprzem, cukrem i sokiem z cytryny. Wystudzić i tężejącą masę wlać do formy. Chłodzić w lodówce. Rybę przełożyć na półmisek i udekorować kawałkami cytryny

[CMS_PAGE_BREAK:Karp z pieczarkami zapiekany pod serem i śmietaną]



Karp z pieczarkami zapiekany pod serem i śmietaną

Składniki:

karp pokrojony na porcje

60 dag pieczarek

40 dag żółtego sera

cebula

szklanka kwaśnej śmietany

sól, pieprz

oliwa

Sposób przygotowania:

Cebulę obieramy, kroimy w kostkę. Pieczarki obieramy, myjemy, kroimy w ósemki. Na patelni rozgrzewamy olej, podsmażamy lekko cebulkę, następnie dodajemy pieczarki i razem wszystko obsmażamy. Pokrojonego karpia oprószamy solą i pieprzem i smażymy na mocno rozgrzanej oliwie.

W naczyniu żaroodpornym najpierw układamy rybę, na to dajemy pieczarki, żółty ser, kolejną warstwę ryb. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 15 minut. Po tym czasie polewamy całość śmietaną i zapiekamy kolejne 5 minut.

[CMS_PAGE_BREAK:Karp w migdałowej panierce]



Karp w migdałowej panierce

Składniki:



1 karp cały,

bułka tarta,

szklanka migdałów w płatkach,

1 jajo,

olej do smażenia,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Karpia kroimy na dzwonka, solimy, pieprzymy i dodajemy inne przyprawy wg upodobań (może być czosnek). Przygotowujemy jajko, bułkę tartą - tak jak do normalnej panierki. Na osobnym talerzyku przygotowujemy migdały. Karpia moczymy w jajku, bułce tartej, a na końcu w migdałach i wrzucamy na gorący olej, opiekamy z obu stron.

[CMS_PAGE_BREAK:Karp bakaliowy]



Karp bakaliowy

Składniki:

1 kg sprawionego karpia

włoszczyzna

po 5 dag migdałów, rodzynek, suszonych śliwek,

2 łyżki masła,

2 łyżki sosu sojowego,

sól, pieprz,

sok z cytryny,

listek laurowy,

5-6 ziaren ziela angielskiego,

łyżeczka imbiru

Sposób przygotowania:

Reklama

Karpia pokroić na dzwonka, oprószyć solą i pieprzem. Na włoszczyźnie ugotować bulion warzywny. Po 20 minutach gotowania wyjąć warzywa a do gorącego wywaru włożyć rybę. Gotować ok. 20 min. na małym ogniu. Ugotowaną rybę wyjąć, zdjąć skórę, mięso oczyścić z ości, pokroić na małe kawałki. Rodzynki i śliwki namoczyć. Śliwki pokroić w paseczki. Migdały sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki. Ugotowane i pokrojone warzywa wymieszać z kawałkami ryby, rodzynkami, migdałami oraz śliwkami. Skrapiamy sokiem z cytryny wymieszanym z sosem sojowym.