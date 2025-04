fot. Synertime

Reklama

Pasztet z zielonej soczewicy na Wielkanoc

Składniki:

pietruszka, 1 szt.

jajka, 2 szt.

drobne otręby, np. owsiane, 6 łyżek

oliwa z oliwek, 5 łyżek

majeranek, 1 łyżeczka

oregano, 1 łyżeczka

tymianek, 1 łyżeczka

pieprz, ok. 0,5 łyżeczki

świeża pietruszka, 1 pęczek

soczewica zielona, 500 g

marchewka, 4 średnie

cebula, 2 średnie

seler, 1 mały

Reklama

Wykonanie:

Soczewicę gotujemy do miękkości razem z warzywami. Odsączamy i przepuszczamy przez maszynkę. Następnie do zmielonej soczewicy z warzywami dodajemy jajka, otręby, posiekaną pietruszkę i 5 łyżek oliwy. Potem przyprawy: pieprz, majeranek, oregano, tymianek. Całość mieszamy łyżką. Masę przekładamy do wysmarowanej oliwą formy keksowej. Posypujemy po wierzchu dowolnymi otrębami i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temp. 190°C. Pieczemy przez 45 minut. Zostawiamy do ostygnięcia, dopiero potem wyjmujemy z formy.

Autor przepisu: Konrad Gaca – trener oraz ekspert do spraw żywienia.

Zobacz także: Wielkanocny pasztet zajęczy