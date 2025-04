Wielkanocne śniadanie w wersji light

Zbliżają się kolorowe i radosne Święta Wielkanocne. I jak co roku martwimy się w tym czasie o to, by przebrnąć przez nie bez zbędnych obciążeń w postaci dodatkowych kilogramów czy niestrawności, zamiast delektować ducha ich metafizyczną głębią. Zastanówmy się więc, jak możemy zmienić obieg sprawy, by móc lekko i przyjemnie świętować, a także cieszyć się błogimi chwilami spędzonymi z rodziną.

Reklama

Fot. Fotolia



Wielkanoc na trzy sposoby



Nasza rodzima kuchnia nie szczędzi żołądków, wątrób i trzustek. Jest bogata w tłuszcze zwierzęce, nabiał i niezbyt dużą ilość warzyw. Bywa ciężkostrawna, ale za to przepyszna... Potrawy świąteczne są namiastką dobrobytu, emanują wykwintnymi smakami i przyjemnymi aromatami. Takie właśnie mają być i koniec. Pragnącym zmian i obniżenia kaloryczności wybranych potraw, przedstawiamy kilka propozycji, które pomogą nam ograniczyć sobie dyskomfort związany z przejedzeniem, jak również zapobiec zwyżce masy ciała.

Jajka, chrzan i biała kiełbasa – zdrowe wielkanocne trio

[CMS_PAGE_BREAK:Jaja w... jogurcie?]



Jaja w... jogurcie?

Jaja to nierozłączny składnik potraw wielkanocnych. Są dodatkiem do sałatek, pasztetów, zup i wypieków, a także mogą stanowić samodzielne danie np. jaja w majonezie, sosie tatarskim, jaskółcze gniazdko. Jajko jest bardzo odżywcze, a ma mniej kalorii jeśli jest ugotowane na twardo. To źródło białka, lecytyny, luteiny, ksantofili, witamin A, D i E, kwasu foliowego, żelaza, wapnia i fosforu. Jego wartość energetyczną znacznie zwiększają dodatki, w których je zanurzamy, dlatego też proponujemy nieco zmienić sosy do potraw jajecznych, rezygnując m.in. z ciężkostrawnego majonezu i śmietany na rzecz musztardy/chrzanu i jogurtu naturalnego. Jaja kurze można zamienić na przepiórcze, które są mniejsze, a także sycące.

Jajo gęsie (gotowane na twardo): 144g około 270kcal

Jajo kurze (gotowane na twardo): 155kcal w 60g

Jajo zielononóżki kuropatwianej: 75kcal w około 60g (niska zawartość cholesterolu)

Jajo przepiórcze (gotowane na twardo): 20kcal w 12g

Jajo w majonezie: ponad 270kcal w 80g

Jajo w jogurcie 2%: około 110kcal w 90g

Jajo faszerowane tuńczykiem: około 150kcal w porcji 40g

Jajo faszerowane pieczarkami: około 210kcal w porcji 40g

Wielkanocne jaja na różne sposoby



[CMS_PAGE_BREAK:Potrawy mięsne]



Potrawy mięsne

Wielkanocne śniadanie nie może obejść się bez pasztetu. Zwłaszcza tego domowego, z podrobów i mięsa. Pasztet wykonany samodzielnie jest zdrowszy i mniej tłusty od nabytego w sklepie garmażeryjnym. Wiemy co zawiera i sami decydujemy o jego składzie. Z uwagi na dużą ilość podrobów używanych do jego wykonania, pasztet jest źródłem witamin z grupy B, a także żelaza. Oto przepis na tradycyjny pasztet:

Pasztet domowy



Dla chcących nieco odmienić tradycję, polecamy wypróbowanie przepisu na pasztet z warzyw. Jego wykonanie jest trochę czasochłonne, ale warte zachodu. Nie jest to jednak wersja light, ponieważ do tego pasztetu wykorzystujemy kozi ser, śmietanę i kilka jaj. Porcja oczywiście nie jest tak kaloryczna jak w przypadku pasztetu z podrobów.

Kolorowy pasztet z warzyw



Pasztet drobiowy: w 50 gramach około 130kcal

Pasztet wieprzowy: w 50g około 150kcal

Pasztet domowy pieczony: w 50g około 220kcal

Pasztet z gęsi: w 60g około 115kcal

Pasztet sojowy: w 50g około 130kcal

W święta nie może zabraknąć na naszym stole produktów mięsnych i wędlin. Zachęcamy do samodzielnego gotowania i pieczenia szynek, używając naturalnych przypraw i ograniczając ich dosalanie. Wyrobem cieszącym się popularnością podczas każdych świąt wielkanocnych jest ponadczasowa biała kiełbasa. Ciekawym pomysłem na jej podanie jest galareta z dodatkiem warzyw. Taka potrawa jest lekkostrawna i zyskuje aprobatę wśród wielu osób. Wykonanie jest proste i ekonomiczne.

Biała kiełbasa w galarecie



Kiełbasa biała parzona: w 120g około 300kcal

Kiełbasa swojska: w 100g ponad 380kcal

Kabanos suchy: w 50g około 160kcal

Boczek wędzony: 40g (plaster) około 110kcal

Szynka wieprzowa gotowana: 30hg (plaster) około 70kcal

Baleron gotowany: w 50g około 75kcal

[CMS_PAGE_BREAK:Sałatki warzywne]



Sałatki warzywne

Bardzo często w świątecznym menu gości tradycyjna sałatka z gotowanych warzyw. Jeżeli ją odpowiednio przyprawimy, wówczas staje się mniej kaloryczna i lżej strawna. Wystarczy że zamiast śmietany i majonezu użyjemy jogurtu naturalnego lub bałkańskiego, dodamy trochę musztardy lub chrzanu. Bardziej tradycyjnym osobom polecamy zamienić jedynie śmietanę na jogurt, by nie stracić specyficznego smaku sałatki. Kaloryczność 100g tego dania w wersji klasycznej wynosi około 190kcal, z majonezem i jogurtem około 120kcal, z samym jogurtem 90-100kcal. Wybór należy do nas!

Sałatka warzywna



Sałatka jako danie główne



[CMS_PAGE_BREAK:Chrzan na kilka sposobów]



Chrzan na kilka sposobów

Chrzan to korzeń stosowany w kuchni polskiej jako przyprawa. Ma ostry aromat i smak. Zwykle kojarzymy go z Wielkanocą, jako dodatek do zup, wędlin i jaj. Znakomicie się z nimi komponuje, przy okazji ułatwiając ich trawienie z uwagi na zawartość enzymów roślinnych pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. W szczególności warto go łączyć z potrawami ciężkostrawnymi, wędzonymi i tłustymi. Pamiętajmy, że nie wolno z nim przesadzać, dlatego że nadmiar może spowodować znaczny wzrost wydzielania w żołądku, co prowadzi do podrażnienia jego ścian i nadżerek śluzówki. Zatem sosy i potrawy z chrzanem stosujemy jako dodatek, urozmaicenie, a nie jako danie główne.

Wielkanocna ćwikła z chrzanem



Sos chrzanowy



Pomarańczowy chrzan



[CMS_PAGE_BREAK:Lekkie wypieki]



Lekkie wypieki

Mazurki, serniki, ciasta drożdżowe i wiele innych słodkości stanie nam na drodze w Święta. Oczywiście takich bomb kalorycznych warto unikać, zwłaszcza gdy toną w słodkich masach, kajmaku, ociekają polewami i lukrem. Na niewielki kawałek można się skusić, aczkolwiek też niekoniecznie. Podczas przygotowywania mas do ciast unikajmy częstego ich próbowania. Ograniczajmy też ilość cukru i tłuszczów, wybierając produkty jak najmniej przetworzone. W smakowaniu ciast zachowujemy umiar i rozwagę lub staramy się upiec coś o niższej kaloryczności.

Dietetyczne drożdżowe ciasto



Sernik na zimno – lekka kuchnia We-Dwoje.pl



Czasem odejście od tradycji na rzecz zdrowia bardzo się nam opłaca. Pozwala odciążyć układ pokarmowy i w pełni cieszyć się świętami, pożytkując czas na beztroskie zabawy z bliskimi i aktywniejsze formy relaksu. Nie zapominajmy też o prawdziwej istocie i przesłaniu duchowym Wielkanocy. Wielu osobom prawdy wiary także pozawalają na zachowanie umiaru w świątecznym ucztowaniu.

Reklama

Zdjęcia: Depositphotos