Wielkanocne baby i babeczki

Przekazujemy wam nasze tajemne, pilnie strzeżone przepisy na wielkanocne baby. Zobaczcie nasze receptury na babę cytrynową w lukrowanej polewie, ajerkoniakową babę w polewie czekoladowej, babę majonezową i małe babeczki czyli muffinki, wprost idealne do wielkanocnego koszyczka.



Trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez kolorowych pisanek i dostojnej baby na świątecznym stole. I choć zapewne każdy z was posiada własny, z pewnością rodzinny i sekretny przepis na wielkanocną babę, to jednak redakcja Wedwoje.pl postanowiła podzielić się z wami swoimi przepisami na świąteczne ciasta. Bo kto powiedział, że baba na wielkanocnym stole musi być tylko jedna!

Baba cytrynowa w lukrowanej glazurze

Przepyszna, bardzo aromatyczna babka, z lekko kwaskowatym posmakiem. Dodatek cytryny w postaci skórki cytrynowej albo wyciśniętego soku ze świeżych, dojrzałych cytryn nadaje jej dodatkowo bardzo apetycznego żółtego koloru oraz dodaje jej soczystości, babka ta nie jest sucha, jak inne, klasyczne babki.

Do przygotowania potrzebne nam będzie:



szklanka mąki

szklanka cukru

200 g margaryny do pieczenia

4 jajka

skórka otarta z 1 cytryny

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Na lukier:

szklanka cukru pudru

sok z 1/2 cytryny

Sposób przygotowania:

Margarynę rozpuścić w rondelku. Skórkę z cytryny zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Białka oddzielić od żółtek. Żółtka ubić z cukrem. Dodać roztopioną i ostudzoną margarynę, mąkę, proszek do pieczenia, otartą skórkę z cytryny. wszystko razem miksować . Ubić białka, dodać do reszty ciasta i delikatnie połączyć. Wylać ciasto do wysmarowanej masłem formy. Piec ok. 40 minut w temp. 180 st. C.

Kiedy ciasto ostygnie, posmarować je lukrem (sok z cytryny wymieszać z cukrem pudrem na jednolitą masę).

Baba z ajerkoniakiem w czekoladowej polewie

Idealna dla wszystkich tych, którzy nie znoszą suchych ciast. Wilgotna, cudownie pachnąca likierem, po prostu doskonała.

Do przygotowania potrzebne nam będzie:



1 szklanka mąki pszennej

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej

1 szklanka cukru pudru

5 jajek

3/4 szklanki oleju

1/2 szklanki ajerkoniaku

cukier wanilinowy

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 czekolada deserowa

tłuszcz i bułka tarta do formy

Sposób przygotowania:

Jajka utrzeć z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym. Ucierając wlewać powoli ajerkoniak, potem olej. Na koniec przesiać obie mąki z proszkiem i dodać do ciasta. Ciasto nałożyć do formy posmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą. Piec około 50 minut w temp. 180 C.

Czekoladę połamać na kawałki i stopić na parze. Polewać ostudzoną babkę.

Baba na majonezie

Jeżeli ktoś w tym momencie przeciera oczy z niedowierzaniem, to potwierdzamy - składnikiem tego ciasta jest majonez. I nie dajcie się zwieść pozorom, że to jakoś tak nie pasuje. Gwarantujemy, że pasuje. Ba! Gwarantujemy, że baba ta jest wyśmienita!

Do przygotowania potrzebne nam będzie:



1/2 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej

1 szklanka cukru

4 duże jajka

3/4 szklanki majonezu

2 łyżeczki proszku do pieczenia

aromat waniliowy

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki umieszczamy w misie i miksujemy 5-7 minut. Ciasto przelewamy do natłuszczonej formy i wstawiamy do nagrzanego do 175 stopni piekarnika na ok 50 minut.

Babeczki do wielkanocnego koszyczka

Są pyszne i banalne w wykonaniu. Małe babeczki radośnie przyozdobione zrobią furorę na świątecznym stole. Nie zapomnijcie ich wsadzić do wielkanocnego koszyczka.

Do przygotowania potrzebne nam będzie:



3/4 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki cukru

100 g masła

2 jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

aromat waniliowy

1/2 szklanki kremówki

łyżka cukru pudru

do dekoracji posypka

Sposób przygotowania:

Masło utrzeć z cukrem na puszystą masę. Dodać jajka, aromat waniliowy, wymieszać. W drugiej misce wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia, dodać do mokrych składników i wymieszać do połączenia się całości.

Na papilotki do muffinek nakładać ciasto do 2/3 wysokości. Piec około 20 minut w temperaturze 170 C.

Kremówkę ubić z cukrem pudrem. Ozdobić wystudzone babeczki, udekorować.

