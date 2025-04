Tradycyjna wielkanocna ćwikła z chrzanem: babciny przepis, który nie może się nie udać, idealny na świąteczne śniadanie

Ćwikła z chrzanem jest tradycyjną polską potrawą wielkanocną. Chrzan to pogański symbol zdrowia, siły fizycznej, krzepy. Chrześcijanie rozumieli go jako symbol męki Jezusa. W połączeniu z cukrem symbolizuje mękę Pańską zakończoną słodyczą Zmartwychwstania. Ćwikła z chrzanem to idealny dodatek do potraw.