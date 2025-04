Fot. Fotolia

Włoska Wielkanoc różni się od tradycyjnego polskiego ucztowania. Dla Włochów najważniejszym elementem świąt jest obiad, nie zaś jak u nas śniadanie. Podczas obiadu wielkanocnego we Włoszech panuje – podobnie jak w Polsce – radosna rodzinna atmosfera, a stół wręcz ugina się pod ilością potraw. Niektóre pochodzą z konkretnych regionów inne są po prostu tradycyjnymi wielkanocnymi przysmakami. Wielkim powodzeniem cieszy się jagnięcina oraz cielęcina.

Chcąc przyrządzić obiad wielkanocny w stylu włoskim, warto sięgnąć po makaron serwowany z szynką parmeńską. Jest to danie o delikatnym smaku, którym można się rozkoszować do woli. Tak wspaniały obiad to idealny sposób na podróż do słonecznej Italii.

Jak Włosi spędzają Wielkanoc?

Kolejną różnicą jest fakt, że Włosi spotykają się w rodzinnym gronie jedynie przy wspomnianym świątecznym obiedzie. Podczas kiedy my gościmy najbliższych, oni wyjeżdżają na dłuższy weekend, niejednokrotnie biorąc dodatkowy urlop. Kierują się powiedzeniem, że „Boże Narodzenie spędź z najbliższymi, a Wielkanoc z kim chcesz”, dlatego uwielbiają świąteczne wyjazdy. Jest to dla nich okazja do świętowania, podczas którego uwielbiają smakować w klasyce kuchni włoskiej, czyli spaghetti bolognese lub carbonara.

Może w tym roku warto pójść za przykładem mieszkańców słonecznej Italii i spędzić choć jeden dzień poza domem. Nie musimy wyjeżdżać daleko za miasto, wystarczy wybrać się na piknik. Możemy na niego przygotować pyszne danie Fusili alla Rusticana z sosem z pomidorów oraz pysznej i aromatycznej kiełbasy.

Urlop na Wielkanoc

W czasie świąt wpadamy w wir świątecznych przygotowań, dlatego powinniśmy potem pomyśleć na wzór mieszkańców Półwyspu Apenińskiego, o małym odpoczynku. Wyjazd, nawet niedaleko, to wspaniała okazja do relaksu. Można taki urlop połączyć z weekendem majowym i udać się np. na żagle. Na takim wypadzie makaron będzie idealnym towarzyszem. Dzięki niemu w każdej chwili, na jachcie czy na lądzie, przygotowanie posiłku będzie dla nas łatwe, szybkie i przyjemne, a przede wszystkim smaczne.

Idealną propozycją dla miłośników żaglowania będzie smakowita śródziemnomorska sałatka z makaronem w roli głównej lub aromatyczne Fusilli a’la gorgonzola, które doda nam energii po całym dniu na świeżym powietrzu.

Chifferi Rigati z szynką parmeńską

Składniki:

200 g makaronu Malma Chifferi Rigati

3 duże pomidory (bez skórki)

2 ząbki czosnku

50 g szynki parmeńskiej (3-4 plasterki)

2 łyżki oliwy z oliwek

1/2 papryczki chili

Dodatkowo do dekoracji: zielona cebulka, parmezan, listek bazylii.

Przygotowanie:

Pomidory kroimy w kostkę i razem z drobno posiekanym czosnkiem podgrzewamy na patelni. Po chwili wlewamy oliwę z oliwek i dorzucamy papryczkę chili (drobno posiekaną, należy usunąć pestki). Na koniec dodajemy pokrojoną w cienkie paski szynkę parmeńską i zostawiamy na ogniu około 2-3 minuty. Wrzucamy ugotowany makron i mieszamy. Po przełożeniu na talerz dekorujemy.

Idealne uzupełnienie: wyraziste, czerwone, wytrawne wino.

Fusilli a'la rusticana

Składniki:

200 g makaronu Fusilli

1 surowa, wędzona kiełbasy wieprzowe

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 suszone pepperoncino

Oliwa z oliwek

Pół puszki pomidorów

Natka pietruszki

Bazylia

Sól, pieprz

Grana padano

Przygotowanie:

Makaron gotujemy według zaleceń producenta na opakowaniu. Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek i przesmażamy na niej pokrojoną w kostkę lub plasterki kiełbasę. Gdy się zrumieni dodajemy posiekaną cebulę i czosnek. Następnie dodajemy pomidory i chwilę dusimy. Doprawiamy solą i pieprzem, a na końcu dodajemy grubo posiekane zioła. Makaron mieszamy z sosem i posypujemy tartym serem.

Fusilli a’la gorgonzola

Składniki:

200 g makaronu Fusilli

250 ml śmietanki 30% lub 22%

125 g sera gorgonzola

3 łyżki tartego parmezanu

sól, pieprz czarny i ziołowy do smaku

Dodatkowo do dekoracji: pietruszka, parmezan, pomidorki koktajlowe.

Przygotowanie:

Na patelni podgrzewamy śmietankę i ser gorgonzola. Czekamy, aż ser całkowicie się rozpuści i dorzucamy parmezan. W razie potrzeby dolewamy odrobinę wody do uzyskania pożądanej konsystencji. Po chwili wrzucamy ugotowany makaron i mieszamy. Przekładamy na talerz, dekorujemy.

Idealne uzupełnienie – wyraziste, czerwone, wytrawne wino.

Źródło treści (przepisów i zdjęć): Materiały prasowe Synertime/ bj

