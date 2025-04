Kurkę można zbierać praktycznie przez całe lato, aż do jesieni (od czerwca do początku listopada). No i jeśli jeszcze tego mało - kurka jest po prostu przepiękna. O pomarańczowożółtej, słonecznej barwie, z szerokim, blaszkowatym kapeluszem po prostu nie sposób jej nie pokochać od pierwszego wejrzenia i nie zauważyć wśród leśnej ściółki. Spotkać ją możemy w lasach iglastych, upodobała sobie szczególnie towarzystwo sosny i świerka.

Botaniczna nazwa kurki to pieprznik jadalny, a mniej popularne, regionalne nazwy to także: lisiczka, lisica, łasica, pieprzyk czy kurza nóżka vel stópka.

Z racji twardszego od innych grzybów miąższu kurkę gotujemy czy dusimy trochę dłużej. Prawdziwym klasykiem jest jajecznica z kurkami na maśle. Dla mnie osobiście to danie dzieciństwa nieodparcie kojarzące się ze wczesną jesienią.

A oto parę przepisów z kurkami w roli głównej:

Jajecznica z kurkami

Składniki:

300 g kurek,

2 cebule,

1 ząbek czosnku

ćwiartka masła,

6 jajek,

świeżo zmielony pieprz i sól do smaku.

Wykonanie:

Na patelni roztopić masło i zeszklić na nim pokrojone cebule, dodać umyte, obrane i pokrojone kurki (mniejszych kurek można nie kroić). Posolić. Dusić na małym ogniu, aż kurki zmiękną. Dodać jajka, zamieszać, aż do momentu gdy jajka się zetną. Na końcu popieprzyć świeżo zmielonym pieprzem. Podawać z chlebem, najlepiej wiejskim, okrągłym bochenkiem.

Zielone tagliatelle z kurkami

Składniki na ciasto na makaron „tagliatelle”:

400 g świeżego szpinaku,

400 g mąki,

4 jajka.

Składniki na sos:

szczypta soli,

1 cebula,

2 łyżki oliwy z oliwek,

300 g kurek,

pół szklanki gęstej śmietany,

100 g sera „Gorgonzola”,

pęczek natki pietruszki,

szklanka wytrawnego białego wina.

Wykonanie ciasta na makaron:

Gotujemy szpinak, a następnie dokładnie odcedzamy, solimy i miksujemy na papkę.

Mąkę usypujemy w kopiec na stolnicy, w jego środku robimy dziurkę i wbijamy w nią jajka i szpinakową papkę. Energicznie zagniatamy ciasto. Gotowe ciasto wałkujemy i wycinamy z niego wstążeczki (tagliatelle) o szerokości 1 cm .

Gotowe „tagliatelle” posypujemy mąką, żeby się ze sobą nie skleiły i gotujemy „al dente” we wrzącej wodzie, którą solimy solą gruboziarnistą dopiero na moment przed wrzuceniem na wrzątek naszych „tagliatelle”. Makaron wrzucamy na wrzątek dopiero w momencie, gdy sos kurkowy jest już prawie gotowy i gotujemy przez nie dłużej jak 5 minut.

Wykonanie kurkowego sosu:

Umyte i oczyszczone kurki kroimy na kawałeczki, pozostawiając mniejsze egzemplarze kurek w całości.

Na patelni podgrzewamy oliwę z oliwek i szklimy na niej posiekaną cebulę, a następnie dodajemy pokrojone kurki, szczyptę soli i posiekaną (niezbyt drobno) natkę pietruszki.

Po paru minutach sos kurkowy podlewamy białym winem i zostawiamy na wolnym ogniu pod przykryciem przez kwadrans.

W międzyczasie w drugim garnuszku podgrzewamy śmietanę z serem „Gorgonzola” i gotujemy do momentu, aż ser się roztopi.

Ugotowane „tagliatelle” wkładamy do patelni z sosem i przez minutkę gotujemy razem z sosem.

Na chwilę przed końcem gotowania do sosu dodajemy także śmietanę złączoną z serem „Gorgonzola”, mieszamy wszystko i gorące nakładamy na talerze.

Danie można udekorować pozostawionymi w całości ugotowanymi malutkimi kurkami i posypać świeżą natką pietruszki.