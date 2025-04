Wegetariańska lasagne to idealny pomysł na lekki, zdrowy obiad. Do jej przygotowania wykorzystaj takie warzywa, jak papryka, pomidory, cukinia czy szpinak. Nie może oczywiście zabraknąć cebuli, czosnku oraz żółtego sera. Przy wyborze tego ostatniego zwróć uwagę, aby faktycznie był on wegetariański - niektóre typy serów robione są na zwierzęcych podpuszczkach.

Reklama

Spis treści:

Lasagne wegetariańską możesz przygotować nie tylko na bazie warzyw i sosów, ale także świeżych grzybów. Najlepiej sprawdzą się pieczarki, ale możesz sięgnąć także po grzyby leśne. Gotowa lasagne najlepiej smakuje polana niewielką ilością oliwy z oliwek.

Składniki:

bakłażan,

cukinia,

papryka żółta, zielona, czerwona,

czerwona cebula,

250 g pieczarek,

2 pomidory,

2 ząbki czosnku,

300 ml przecieru pomidorowego,

8 płatów makaronu lasagne,

chili w proszku, sól, pieprz.

Składniki na sos serowy:

2 łyżki masła,

łyżka mąki,

150 ml bulionu warzywnego,

300 ml mleka,

75 g wege sera żółtego startego,

łyżeczka musztardy Dijon,

jajko.

Sposób przygotowania:

Bakłażana pokrój w plastry, cukinię, papryki w kostkę, a cebulę w krążki. Pieczarki obierz i pokrój w plasterki. Plastry bakłażana ułóż w durszlaku, obficie posól i zostaw na 20 minut, a następnie opłukać zimną wodą i osusz na papierowym ręczniku. Na patelni rozgrzej oliwę, a następnie podsmaż cebulę z czosnkiem. Dodaj pokrojoną w kostkę paprykę, pieczarki oraz cukinię. Duś wszystko razem przez kilka minut, pod koniec dodaj przyprawy, pomidory i przecier. Wymieszaj. Przygotuj sos: w rondelku rozpuść masło, dodaj mąkę i podsmaż przez minutę. Zdejmij z ognia, a następnie cały czas mieszając wlej bulion wymieszany z mlekiem. Postaw z powrotem na małym ogniu i stopniowo dodawaj połowę porcji sera i musztardę. Gotuj, często mieszając do zgęstnienia. Dopraw solą i pieprzem. Zdejmij z ognia, połącz z jajkiem i resztą sera. Do naczynia żaroodpornego przełóż porcję masy warzywnej, przykryj płatem makaronu, ponownie wyłóż porcję warzyw. Powtarzaj do skończenia składników. Na koniec całość polej sosem i wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 40 minut.

fot. Lasagne wegetariańska/Adobe Stock, valentinamaslova

Lasagne wegetariańska świetnie smakuje także "na zielono", a więc przygotowana na bazie cukinii, szpinaku i kremowego serka. Doskonale smakuje z dodatkiem świeżych pomidorków koktajlowych oraz subtelnym chlustem oliwy z oliwek.

Składniki:

ok. 200 g szpinaku (baby lub mrożonego w liściach),

cukinia,

200 g wege sera żółtego (startego),

8 płatów makaronu do lasagne,

cebula,

100 g serka mascarpone,

150 ml śmietanki 30% (100 do sosu, 50 do farszu),

cebula,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

łyżeczka majeranku,

szczypta gałki muszkatołowej,

łyżka masła.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Cebulę pokrój w kostkę, cukinię w cienkie plasterki, a czosnek przeciśnij przez praskę. Na patelni rozgrzej masło, podsmaż cebulę z czosnkiem, a następnie dodaj cukinię. Podsmaż ok. 5-7 minut. Następnie dodaj szpinak i często mieszając, podsmażaj jeszcze kilka minut, aż szpinak "zwiędnie". Dodaj sól, pieprz i pozostałe przyprawy, a następnie wlej śmietankę (50 ml). Całość zamieszaj, zdejmij z ognia, a kiedy lekko przestygnie, połącz z serkiem mascarpone. Na dno naczynia żaroodpornego przełóż część masy, połóż płat makaronu i ponownie masę. Powtarzaj, aż skończą się składniki. Śmietankę połącz z tartym serem i wylej na wierzch lasagne. W takiej formie wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 40 minut.

fot. Wegetariańska lasagne ze szpinakiem i cukinią/Adobe Stock, nata_vkusidey

Wegetariańska lasagne z tofu to najpopularniejsza alternatywa dla klasycznej mięsnej lazanii. W przepisie wystarczy zamienić mięso na tofu, a całą resztę zrobić według tradycyjnej instrukcji.

Składniki:

8 płatów makaronu do lasagne,

kostka tofu,

cebula,

2 ząbki czosnku,

200 g żółtego sera,

łyżka przecieru pomidorowego,

puszka krojonych pomidorów,

łyżeczka papryki wędzonej,

sól i pieprz.

Składniki na sos:

50 g masła,

500 ml mleka,

3 czubate łyżki mąki,

sól i pieprz,

szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Cebulę i tofu pokrój w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Tofu wymieszaj z papryką wędzoną. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju, a następnie podsmaż cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj czosnek oraz tofu. Smaż 5-7 minut, a następnie dodaj pomidory z puszki oraz przecier. Smaż jeszcze kilka minut na małym ogniu, aż całość zrobi się gęstsza. Połowę sera wykorzystaj do farszu, drugą połowę do posypania po wierzchu. Na dnie naczynia żaroodpornego ułóż porcję masy pomidorowej, następnie wysyp część sera, połóż płat makaronu i kolejną porcję masy. Powtarzaj, aż skończą się składniki. Przygotuj sos: w rondelku rozpuść masło, a następnie podsmaż na nim mąkę. Kiedy zbrązowieje, wlej mleko i od razu zacznij energicznie mieszać trzepaczką. Nie może być żadnych grudek. Na koniec dodaj przyprawy. Gotowym sosem polej lasagne, posyp serem i wstaw do piekarnika (180 stopni) na 40-45 minut.

fot. Lasagne wegetariańska z tofu/Adobe Stock, Gajus

W podobny sposób, jak klasyczną lasagne bolognese, możesz przygotować też wersje z papryką i pomidorami. To idealna rozgrzewająca propozycja na pożywny obiad dla całej rodziny.

Składniki:

8 płatów makaronu do lasagne,

duża papryka żółta i czerwona,

cebula,

2 ząbki czosnku,

2 pomidory,

100 ml bulionu warzywnego,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

garść pomidorków koktajlowych,

200 g sera żółtego,

sól i pieprz,

szczypta chili,

łyżeczka bazylii,

łyżeczka majeranku,

sos beszamelowy z przepisu powyżej.

Sposób przygotowania:

Paprykę i cebulę pokrój w grubą kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę, a pomidorki koktajlowe przetnij na połówki. Cebulę i czosnek podsmaż na niewielkiej ilości oleju, a kiedy się zarumienią, dodaj paprykę oraz duże pomidory. Smaż kilka minut, często mieszając. Następnie wlej bulion, dodaj przecier i smaż na małym ogniu jeszcze chwilę, aż całość zgęstnieje. Na koniec dopraw do smaku. Porcję farszu wyłóż na dno, przykryj częścią sera, połóż płat makaronu i znów farsz. Powtarzaj, aż skończą się składniki. Następnie przygotuj sos i polej nim całość lasagne. Posyp serem i wstaw do piekarnika (180 stopni) na 40-45 minut.

fot. Lasagne wegetariańska przepis/Adobe Stock, Pixel-Shot

Reklama

Zobacz też inne pomysły na lasagne: