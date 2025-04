Lato, to czas, w którym możemy do woli rozkoszować się świeżymi warzywami, których wtedy nie brakuje, a czasami nawet zostajemy nimi wręcz zasypani dzięki szczodrości rodzinnego hobbysty ogrodnika, którego w żadnej rodzinie nie brakuje.

Reklama

Gdy zdarzy się nam nagły przypływ świeżych warzyw – pomidorów, cukinii, papryki, bakłażanów dobrym pomysłem na ich wykorzystanie będzie przygotowanie ich z przeróżnymi nadzieniami, zapieczonych w piekarniku.

Takie nadziewane warzywa to gotowe samodzielne danie, nie wymaga zbyt wielkiego nakładu pracy i czasu, bo praktycznie po przyrządzeniu nadzienia i wypełnieniu nim wydrylowanych warzyw same się przygotowują, piekąc powoli w piekarniku. Pieczone, nadziewane warzywa to prawdziwa uczta dla smakoszy, warzywa po upieczeniu podwajają swój smak i aromat, a nadzienie jakie im zaserwujemy to dodatkowa rozkosz dla kubków smakowych.

Warzywa przed pieczeniem i nadziewaniem myjemy, przepoławiamy (pomidory wszerz, natomiast cukinie, bakłażany wzdłuż, paprykę można przekroić zarówno wzdłuż jak i wszerz) i wydrążamy z nich środek, którego nie wyrzucamy. Będziemy mogli wykorzystać go zarówno jako dodatek do nadzienia jak i do sosów do makaronów itp.

Oto dwie propozycje na nadzienia do warzyw, pierwsza w wersji na ciepło, druga na zimno.

Papryki nadziewane mielonym mięsem

Składniki:

4 papryki,

400 g mielonego mięsa wołowego,

1 bułka,

1 mała cebula,

1 jajko,

2 łyżeczki orzeszków ziemnych (bez skórki),

2 łyżeczki orzeszków pistacjowych,

szczypta papryki,

łyżeczka posiekanej, świeżej mięty,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól

Wykonanie:

Zamoczyć bułkę w miseczce z wodą, aby zmiękła, wycisnąć nadmiar wody.

Pokroić w drobną kosteczkę cebulę i przełożyć do miseczki. Mięso wymieszać z cebulą, namoczoną bułką i jajkiem. Wszystko posolić, dodać szczyptę ostrej papryki, posiekaną miętę, orzeszki i wymieszać wszystko drewnianą łyżką.

Umyć papryki, przekroić, wyeliminować nasionka. Wypełnić papryki mięsnym nadzieniem, aż po same brzegi. Papryki ułożyć na blasze posmarowanej oliwą z oliwek, włożyć do piekarnika nagrzanego do 200° i piec przez około 40 minut. Papryki można podawać zarówno na ciepło jak i na zimno.

Podanym nadzieniem możemy wypełnić także inne warzywa – pomidory, cukinie itp.

Pomidory nadziewane na zimno

Składniki:

8 podłużnych pomidorów,

2 cukinie,

2 marchewki,

2 średnie ziemniaki,

1 mozzarella,

pęczek świeżego majeranku,

ząbek czosnku,

oliwa z oliwek,

sól,

pieprz

Wykonanie:

Umyć pomidory, przekroić wzdłuż, wydrążyć środek. Lekko posolić i położyć na talerzyku skórką w górę, tak, aby odsączyć z nich nadmiar wody.

W międzyczasie umyć cukinie, marchewki i ziemniaki. Marchewki i ziemniaki obrać ze skórki. Wszystkie warzywa pokroić w kosteczkę i pogotować w osolonej wodzie, aby lekko zmiękły. Uważać, aby się nie rozgotowały, a pozostały lekko twarde.

Odcedzić warzywa i przysmażyć na oliwie z oliwek razem z ząbkiem czosnku, tak, aby się lekko przyrumieniły. Ostudzić.

Pokroić w kosteczkę mozzarellę i wymieszać razem z warzywami i posiekanym na drobno świeżym majerankiem. Posolić i popieprzyć do smaku. Otrzymanym nadzieniem wypełnić pomidory.



Reklama

Anna Łyczko Borghi