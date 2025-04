Tortilla to rodzaj klasycznego, okrągłego placka, wypiekanego z mąki kukurydzianej lub pszennej. W Meksyku jest on stosowany nie tylko jako baza dla różnych dań, ale również po prostu jako pieczywo. Warto wiedzieć, że słowo "tortilla" określa nie tylko placki. To również nazwa grubego omletu, uwielbianego przez mieszkańców Hiszpanii, a także określenie trójkątnych chipsów (inaczej zwanych nachosami). Przepis na tortillę bazuje na przygotowaniu różnych dodatków, a potem zapieczeniu lub podsmażeniu jej bez żadnego tłuszczu. W Polsce najpopularniejsza jest tortilla z kurczakiem.

Przepis na tortillę z kurczakiem i warzywami

Oto składniki na 4 porcje tortilli z kurczakiem i warzywami:

4 placki tortilla,

pierś z kurczaka,

1/2 puszki kukurydzy,

1 ogórek,

10 pomidorków cherry,

kilka liści sałaty,

5 łyżek ketchupu,

pieprz,

sól,

5 łyżek majonezu,

papryka słodka,

papryka ostra.

Jak zrobić tortillę z kurczakiem i warzywami? Pierś z kurczaka umyj, osusz, pokrój w kosteczkę i oprósz solą, pieprzem, papryką słodką i ostrą. Podsmaż ją na niewielkiej ilości tłuszczu albo grilluj na patelni grillowej. Warzywa dokładnie umyj. Ogórka pokrój na plasterki, pomidorki na połówki, a sałatę porwij na kawałki.

Warzywa i kurczaka włóż do miski, dodaj kukurydzę odsączoną z zalewy. W małej miseczce wymieszaj majonez i ketchup, aż powstanie różowawy sos. Jeśli chcesz, aby był pikantny, dopraw go dodatkowo ostrą papryką. Placki tortilla podgrzewaj na gorącej patelni, nie używając tłuszczu. Następnie smaruj je sosem majonezowo-ketchupowym, obkładaj farszem i zwijaj w taki sposób, aby dolna krawędź była zamknięta. Tortilla z kurczakiem gotowa!

Przepis na tortillę z pieczenią

Oto składniki na 6 porcji tortilli z pieczenią:

50 dag pieczeni wieprzowej,

2 kolorowe papryki,

zielona sałata,

biała cebulka,

sos czosnkowy lub tatarski,

6 placków tortilla.

Jak zrobić tortillę z pieczenią? Pieczeń pokrój w cienkie słupki. Z papryki usuń gniazda nasienne, umyj ją i pokrój w paski. Cebulę obierz i pokrój w piórka. Sałatę umyj i osusz.

Placki tortilli lekko podgrzej na patelni, a następnie zwiń w rożki. Do każdej porcji włóż liść sałaty i wypełnij rożek kawałkami mięsa, papryką i cebulą. Przed podaniem polej ulubionym sosem. Tortilla gotowa!

Przepis na tortillę z mięsem mielonym

Oto składniki na 12 porcji tortilli z mięsem mielonym:

12 placków tortilla,

1/2 kg mięsa mielonego,

puszka czerwonej fasoli,

puszka kukurydzy konserwowej,

2 cebule,

4 ząbki czosnku,

koncentrat pomidorowy,

ostra papryka,

olej.

Jak zrobić tortillę z mięsem mielonym? To najbardziej meksykański przepis! Cebulę drobno posiekaj i przesmaż na łyżeczce oleju, do tego dodaj mięso mielone i smaż razem przez mniej więcej 8 minut. Dodaj koncentrat pomidorowy i duś pod przykryciem przez 5 minut.

Dodaj odsączoną fasolę, odsączoną kukurydzę i starty czosnek. Przesmaż jeszcze chwilkę i dopraw do smaku. Tortille podgrzej na patelni, połóż porcje nadzienia na środku każdego placka i zwiń w rożek. Tortille z mięsem mielonym podawaj na ciepło.

Tortilla a burrito: czym się różnią?

Placki tortilla można wykorzystać do różnych celów. Zwinięte w rulon tworzą tzw. wrapy. Burrito jest mniejsze objętościowo - to jakby jedna duża tortilla, pokrojona na mniejsze kawałki i zwinięta w rulon lub w kieszonkę. Z kolei quesadilla to złożone 2 placki, wypełnione farszem i pokrojone w trójkąciki.

