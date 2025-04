Reklama

Chociaż jajka są podstawą większości wielkanocnych potraw, to za każdym razem smakują zupełnie inaczej. Sekret tkwi w dodatkach: zupełnie inny smak mają wielkanocne jajka podane np. z awokado i rzeżuchą, a zupełnie inny: z usmażonym na chrupko boczkiem.

Zobacz nasze propozycje na Wielkanoc 2018 – już na sam widok cieknie nam ślinka! Wypróbuj je wszystkie: będą pięknie wyglądać na świątecznym stole i z pewnością posmakują każdemu.

Jajka faszerowane z awokado oprószone rzeżuchą i papryczką chili

Jajka faszerowane to klasyczne wielkanocne danie. W tym roku podajemy je jednak w inny sposób: z awokado, rzeżuchą, Majonezem Dekoracyjnym Winiary i posypane papryczką chili.

Czas przygotowania: 40 min.

Z podanych składników przygotujesz 8-12 porcji

Składniki:

12 jajek

2 dojrzałe awokado

2-3 łyżki Majonezu Dekoracyjnego Winiary

2 łyżki gęstego twarogu mielonego lub twarożku kanapkowego

sok z cytryny do smaku

1 płaska łyżka bułki tartej

sól i pieprz do smaku

rzeżucha do dekoracji

papryczka chili (opcjonalnie)

Przygotowanie:

1. Jajka ugotuj na twardo w osolonej wodzie. Po ugotowaniu, przelej zimną wodą – dzięki temu łatwiej będzie je obrać. Następnie obierz i poprzekrawaj na połówki. Oddziel żółtka od białek.

2. Awokado obierz i usuń pestkę. Miąższ pokrój w dużą kostkę i wrzuć do malaksera. Dodaj majonez, żółtka, sok z cytryny, twarożek i bułkę tartą. Miksuj całość, aż do uzyskania gładkiej masy. Dopraw solą i pieprzem.

3. Boczek rozłóż płasko na papierze do pieczenia i praż w piekarniku, aż zrobi się złocisty i chrupiący.

4. Tak przygotowanym farszem wypełniaj połówki jajek, obficie posyp rzeżuchą oraz papryczką chili (wedle uznania).



Jajka z chrupiącym boczkiem i suszonymi pomidorami

Wolisz klasyczną wersję jajek faszerowanych? Wypróbuj te z chrupiącym boczkiem, Majonezem Dekoracyjnym Winiary i suszonymi pomidorami!

Czas przygotowania: 40 min.

Z podanych składników przygotujesz 8-12 porcji

Składniki:

12 jajek

6 plastrów boczku wędzonego

2 łyżki Majonezu Dekoracyjnego Winiary

sól i pieprz do smaku

szczypiorek

szczypta cukru

sok z cytryny do smaku

3-4 suszone pomidory

Przygotowanie:

1. Jajka ugotuj na twardo w osolonej wodzie. Po ugotowaniu, przelej zimną wodą – dzięki temu łatwiej będzie je obrać. Następnie obierz i poprzekrawaj na połówki.

2. Oddziel żółtka od białek. Żółtka w osobnej misce rozgnieć widelcem na gładką i puszystą masę. Dodaj majonez, posiekany szczypiorek oraz drobno pokrojone suszone pomidory.

3. Boczek rozłóż płasko na blaszce do pieczenia, posyp odrobiną cukru i praż piekarniku, aż zrobi się rumiany i chrupiący.

4. Połowę boczku drobno posiekaj, a pozostałą część zostaw do dekoracji. Dodaj do farszu, dopraw solą, pieprzem i sokiem z cytryny i dokładnie wymieszaj.

5. Tak przygotowanym farszem wypełniaj połówki jajek.

6. Udekoruj wierzch każdego jajka połamanym boczkiem, szczypiorkiem i kawałkami suszonego pomidora.

Marynowane jajka w kolorach wiosny



Malujesz pisanki? W tym roku spróbuj pokolorować też jajka już bez skorupek! Wystarczy kilka świeżych warzyw, garść przypraw i odrobina octu, a piękne barwy wiosny rozkwitną na twoim stole. Jako dodatek do tej wyjątkowej przekąski najlepiej sprawdzi się sos szczypiorkowy z Majonezem Dekoracyjnym WINIARY!

Czas przygotowania: 45 min. + 2 dni marynowania

Z podanych składników przygotujesz 8 porcji

Składniki:

16 jajek ugotowanych na twardo (po cztery jajka na każdy kolor)

kolor pomarańczowy: 1 duża marchewka, 2 ząbki czosnku, 3 plastry surowego obranego buraka, szczypta szafranu

1 duża marchewka, 2 ząbki czosnku, 3 plastry surowego obranego buraka, szczypta szafranu kolor żółty: 2 łyżki stołowe kurkumy, 6 plasterków imbiru (może być nieobrany), 8 ziarenek czarnego pieprzu

2 łyżki stołowe kurkumy, 6 plasterków imbiru (może być nieobrany), 8 ziarenek czarnego pieprzu kolor fioletowy: 100 g poszatkowanej czerwonej kapusty, 0,5 łyżeczki goździków lub kminku

100 g poszatkowanej czerwonej kapusty, 0,5 łyżeczki goździków lub kminku kolor różowy: pozostała część buraka (z koloru pomarańczowego) pokrojona w plasterki, 3 liście laurowe, 1 obrana szalotka

pozostała część buraka (z koloru pomarańczowego) pokrojona w plasterki, 3 liście laurowe, 1 obrana szalotka Sos szczypiorkowy: 4 czubate łyżki Majonezu Dekoracyjnego WINIARY, pęczek szczypiorku, łyżeczka soku z cytryny, szczypta soli i pieprzu do smaku

Przygotowanie:

1. Składniki potrzebne do zabarwienia jajek na różne kolory umieść w osobnych słoikach.

2. Do każdego słoika włóż ugotowane na twardo i obrane jajka, a następnie całą zawartość zalej 0,5 litra wrzącej wody i 65 ml octu jabłkowego.

3. Aby jajka nabrały kolorów wiosny i smaku przypraw, trzymaj w marynacie przez dwa dni. Jeśli lubisz bardziej intensywny smak – 4-5 dni.

4. Jajka podawaj pokrojone na połówki, z sosem szczypiorkowym.

Jajka z zielonymi szparagami

Wiosna to sezon na szparagi, dlatego wypróbuj też pyszne jajka faszerowane zielonymi szparagami. Wypróbuj raz, a będziesz do nich wracać do końca szparagowego sezonu!

Czas przygotowania: 40 min.

Z podanych składników przygotujesz 8-12 porcji

Składniki:

12 jajek

½ pęczka (około 250 g) zielonych szparagów

1 łyżka Majonezu Dekoracyjnego Winiary

pęczek szczypiorku

1½ łyżki bułki tartej

1 łyżeczka musztardy

sól i pieprz do smaku

szczypta czerwonego pieprzu do dekoracji (opcjonalnie)

Przygotowanie:

1. Jajka ugotuj na twardo w osolonej wodzie. Po ugotowaniu przelej zimną wodą – dzięki temu łatwiej będzie je obrać. Następnie obierz i poprzekrawaj na połówki.

2. Oddziel żółtka od białek. Żółtka rozgnieć w osobnej misce widelcem na gładką masę. Dodaj majonez, posiekany szczypiorek oraz musztardę i wymieszaj.

3. Szparagi obierz z niejadalnych części i usuń twardą, zwłókniałą łodygę. Następnie obgotuj je przez około 5-10 min we wrzącej osolonej wodzie.

4. Po tym czasie szparagi osusz i zmiksuj z bułką tartą na gładką pastę (część szparagów możesz zachować do dekoracji). Dodaj do farszu i wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem.

5. Tak przygotowanym farszem wypełnij połówki jajek, dekorując na końcu posiekanym szczypiorkiem i pozostałymi szparagami (opcjonalnie posyp zmielonym czerwonym pieprzem).

Jajka przepiórcze w wiosennym wydaniu

Jeśli chcesz podać jajka w całkiem nowy sposób? Zamiast zwykłych jaj od kury podaj małe przepiórcze jajeczka, ugotowane na twardo i podane w kieliszkach z odrobiną różowego sosu andaluzyjskiego. To danie będzie ozdobą wielkanocnego stołu!

Czas przygotowania: 15 min.

Z podanych składników przygotujesz 6 porcji

Składniki:

6 jajek przepiórczych ugotowanych na twardo

Sos andaluzyjski: 4 czubate łyżki Majonezu Dekoracyjnego WINIARY, 1 łyżeczka ketchupu lub koncentratu pomidorowego, 2 duże papryki konserwowe, 1 łyżka poszatkowanej natki pietruszki

Przygotowanie:

1. Aby jajka ugotowały się na twardo – gotuj je przez trzy minuty. Ostudź. Obierz.

2. Przygotuj sos z pokrojonej w drobną kostkę papryki i pozostałych składników.

3. Przełóż sos do kieliszków. Do każdego kieliszka włóż jedno jajko, a na koniec – udekoruj szczypiorkiem.