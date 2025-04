Kolorowe drinki alkoholowe możesz wykonać w domu. Podajemy przepisy na te najpopularniejsze drinki i koktajle świata.

Kiedyś żubrówka z sokiem jabłkowym i whisky z colą, a teraz Cuba Libre oraz Cosmopolitan. Wiele kobiet straciło głowę dla drinków takich, jak campari z sokiem pomarańczowym czy malibu z mlekiem. Jakie drinki są teraz najmodniejsze? Okazuje się, że chętnie sięgamy po egzotyczne drinki alkoholowe i odtwarzamy je w domowym zaciszu. Przedstawiamy 10 przepisów na najpopularniejsze drinki.

Pinacolada

Ten popularny drink pochodzi z Karaibów. Prawdopodobnie po raz pierwszy został przyrządzony w Puerto Rico przez Ramona Marrero w latach 50-tych XX wieku i do dziś jest oficjalnie uznawany za drink narodowy. Przyrządza się go z białego rumu, śmietanki kokosowej i soku ananasowego. Drink tradycyjnie podawany jest z lodem i plastrem cytryny oraz ananasa. W droższych wersjach podaje się go w wydrążonym ananasie.

fot. Adobe Stock

Składniki:

30 ml białego rumu (np. Bacardi),

30 ml słodkiej śmietanki kokosowej,

90 ml soku ananasowego,

kruszony lód.

Margarita

To meksykański koktajl na bazie tequili, likieru typu triple sec i soku z cytryny lub z limetki. Margarita znana jest nie tylko z wspaniałego smaku, ale również ze sposobu w jaki jest pita. Na brzegu kieliszka powinna być crusta (czyt. krasta), czyli sól trzymająca się na soku z limonki.

Istnieje wiele historii opowiadających o powstaniu tego kultowego drinka. Najpopularniejsza z nich podaje, że został on wymyślony przez barmana w Matamoros na cześć Marguerite Hemery, przyjaciółki właściciela baru.

fot. Adobe Stock

Składniki:

40 ml tequili,

20 ml likieru typu triple sec,

20 ml soku z limonki,

sól.

Mojito

Koktajl pochodzący z Kuby, na bazie białego rumu o orzeźwiająco słodko-kwaśno-miętowym smaku. Za pierwowzór Mojito uważa się napój pity przez XVI-wiecznego angielskiego korsarza, kapitana Drake'a. Zwykł on pijać tafię – alkohol, uzyskiwany z trzciny cukrowej, z dodatkiem soku z cytryny i mięty. Moment, w którym tafię zastąpił rum, to narodziny prawdziwego, znanego nam Mojito.

fot. Adobe Stock

Składniki:

limonka,

2 łyżeczki brązowego cukru,

mięta,

40 ml białego rumu,

kruszony lód,

woda gazowana.

Cosmpolitan

Drink Cosmopolitan ogromną popularność zdobył dzięki serialowi „Seks w wielkim mieście”, bez którego główne bohaterki nie wyobrażały sobie wieczornego wyjścia. Jest to drink na bazie wódki, soku żurawinowego, curacao triple sec oraz soku z limonki. Drink prawdopodobnie został przywieziony do San Franciso w 1987 roku przez Johna Caine, z dalekiej podróży na Bliski Wschód.

fot. Adobe Stock

Składniki:

60 ml wódki cytrynowej,

30 ml likieru pomarańczowego,

30 ml likieru żurawinowego,

plasterek limonki/cytryny,

kruszony lód.

Caipirinha

Caipirinha to najlepszy drink brazylijski na bazie wódki z trzciny cukrowej cachaça (kaszasa). Cachaça smakuje podobnie do rumu, lecz ma bardziej owocowy posmak.

fot. Adobe Stock

Składniki:

1/2 limonki,

2 łyżeczki brązowego cukru, ewentualnie syropu cukrowego,

kruszony lód,

60 ml cachaça,

liście świeżej mięty do ozdoby.

Californiacation

Skąd pochodzi drink? Nie wiadomo. Mówi się, że nazwa odnosi się do zjawiska, o którym śpiewali Red Hot Chili Peppers w piosence pod tą samą nazwą. Łączy on w sobie przeróżne rodzaje alkoholi, pochodzące z różnych stron świata, tworzące wspólnie coś niepowtarzalnego.

fot. Adobe Stock

Składniki:

20 ml czystej wódki,

20 ml ginu,

20 ml rumu,

20 ml tequili,

15 ml likieru pomarańczowego,

15 ml soku z cytryny,

70 ml soku pomarańczowego,

kostki lodu.

Vesper Martini

Legendarny drink słynnego agenta 007 Jamesa Bonda, opisany przez Lana Fleminga w „Casino Royale”. Bond nazwał go tak na cześć Vesper, bohaterki z powieści. Ma cierpki, wytrawny smak i uchodzi za elegancki drink pasujący na wiele okazji.

fot. Adobe Stock

Składniki:

1 porcja wódki,

3 porcje ginu,

1/2 porcja Kina Lillet lub Martini,

kruszony lód.

Bloody Mary

To jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych drinków świata. W 1920 roku w Harry's New York Bar w Paryżu, amerykański barman Fernand Petiot zmieszał sok pomidorowy z wódką i tak powstał słynny drink. Niektórzy twierdzą, że nazwa „Krwawa Mary” pochodzi od królowej Anglii, Marii Tudor, znaną z prześladowań angielskich protestantów w XVI wieku, która słynęła z bezwzględności i krwawych egzekucji.

fot. Adobe Stock

Składniki:

40 ml wódki,

80 ml soku pomidorowego,

sok z cytryny,

sól, pieprz, tabasco,

seler naciowy.

Manhattan

Klasyk z Nowego Yorku. W latach 90. został wybrany drugim najpopularniejszym drinkiem w Stanach Zjednoczonych. Drink ten został mocno rozpowszechniony przez Franka Sinatrę, a jego popularność trwa się do dziś.

fot. Adobe Stock

Składniki:

40 ml whisky, najlepiej kanadyjskiej,

20 ml czerwonego wermutu,

kilka kropel angostury,

wisienka koktajlowa.

Cuba Libre

Cuba Libre to drink na bazie coli i rumu, z dodatkiem limonki. Drink został stworzony gdy na Kubie trwała wojna amerykańsko-hiszpańska. Połączono składniki symboliczne dla każdej ze stron: colę dla Ameryki i rum dla Kuby. Nazwa Cuba Libre oznacza Wolna Kuba.

fot. Adobe Stock

Składniki:

50 ml białego rumu,

100 ml coca coli,

limonka,

lód.

Artykuł pierwotnie opublikowany 17.07.2012.

