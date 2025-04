Teraz dynia!

Dynię i jej dwóch sławnych braci – pomidora i kartofla podarowała Europie Ameryka. Najstarsze ślady obecności tego warzywa (pestki dyni) odnaleziono w Meksyku i pochodzą z lat 7000-6000 przed Chrystusem!

W Ameryce Północnej dynia była podstawowym produktem żywnościowym w diecie Indian. To od nich nauczyli się jej uprawy Europejczycy osiedlający się w Ameryce.

Dynia to bardzo zdrowe warzywo, po której spożyciu dostrzeżemy zalety zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz naszego organizmu. Jest bogata w witaminę A (karoten), witaminę C i witaminy z grupy B, pektyny, proteiny, wapń, żelazo, fosfor itd.

W kuchni, oprócz miąższu dyni, możemy wykorzystać zarówno jej pestki, jak także kwiaty. Z dyni możemy wyczarować na przykład pyszną, kremową zupę, użyć jej miąższu jako farsz do pierogów czy uszek, usmażyć w wersji na słono lub na słodko, zrobić z niej przystawkę do wieprzowiny, a także upiec klasyczny placek amerykański „pumpkin pie”.

Pestki z dyni możemy ususzyć w piekarniku i podjadać w jesienne wieczory. Kwiaty natomiast to prawdziwa delicja usmażone w panierce z mąki, jajka i odrobiny wody.

Dynia to bardzo wdzięczne warzywo, które daje szerokie pole do popisu w kuchni. A przy okazji bardzo zdrowe – nie zawiera tłuszczy, ani cholesterolu, a szybko daje uczucie sytości.

A oto garść przepisów z dynią w roli głównej.

Pumpkin Pie

Składniki na ciasto:

200 g mąki,

100 g masła,

szczypta soli.

Składniki na nadzienie:

2 kg dyni,

130 g cukru trzcinowego,

200 g skondensowanego mleka,

2 jajka,

½ łyżeczki cynamonu,

½ łyżeczki imbiru,

¼ łyżeczki zmielonych goździków,

trochę masła i bułki tartej na wysmarowanie blaszki.

Wykonanie:

Wsypać mąkę ze szczyptą soli do szerokiej miski, dodać masło w temperaturze pokojowej pokrojone na kawałeczki i zagnieść szybko ciasto, dodając odrobinę zimnej wody. Ciasto uformować w kulę, owinąć folią i wstawić do lodówki na minimum godzinę.

Pokroić dynię na szerokie na około 10 cm plastry, wydrążyć nasiona i upiec na blasze przez około godzinę (aż miąższ zmięknie) w temperaturze 180°.

Upieczoną dynię pozostawić do ostygnięcia, wydrążyć sam miąższ, zmiksować go blenderem, a następnie wlać na patelnię i ciągle mieszając gotować aż do momentu, gdy zrobi się bardziej gęsta i „zbita”.

Z ugotowanego miąższu dyni odważyć 450 gram i włożyć do miseczki. Dodać cukier, skondensowane mleko (niesłodzone), jajka, przyprawy i wszystko razem wymieszać.

Ciasto rozwałkować na około pół centymetra grubości i wyłożyć nim wcześniej wysmarowaną masłem i posypaną bułką tartą okrągłą blaszkę o średnicy 22 cm, taką jak na tarty.

Na ciasto wyłożyć dyniowe nadzienie, wygładzić szpatułką.

Włożyć ciasto do piekarnika już nagrzanego do 220°, postawić je na najniższej pozycji w piekarniku. Po 15 minutach obniżyć temperaturę do 180° i piec przez dalszych 45 minut.

Ostudzić ciasto. Można podawać w akompaniamencie bitej śmietany.

Placuszki z dyni (na słodko)

Składniki:

kilogram dyni,

100 g rodzynek,

150 g mąki,

2 jajka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1 cytryna,

1 łyżka cukru,

1 łyżeczka cynamonu,

szczypta soli,

olej do smażenia i cukier do posypania gotowych placuszków.

Wykonanie:

Pokroić dynię w plastry, wydrążyć pestki, upiec do miękkości w piekarniku nagrzanym do 180°.

W międzyczasie namoczyć rodzynki w szklance z gorącą wodą.

Upieczoną dynię ostudzić, a następnie wydrążyć z niej miąższ i zmiksować lub rozgnieść na drobniutko widelcem.

Do miski wsypać mąkę , cukier, jajka, odsączone rodzynki, startą skórkę z cytryny, cynamon i sól. Zamieszać wszystkie składniki, a następnie odstawić na godzinę pod przykryciem. Po tym czasie do masy dodać proszek do pieczenia i dokładnie wymieszać.

Do połowy wysokości patelni wylać olej, rozgrzać i wylewać na niego niewielką ilość masy, tak aby powstały małe placuszki. Przysmażyć z obu stron. Układać na talerzu wyłożonym papierem kuchennym, który wchłonie nadmiar tłuszczu. Posypać cukrem i podawać.

Zupa krem z dyni

Składniki:

500 g dyni,

1 duży kartofelek,

3 marchewki,

starty parmezan,

szczypta soli,

szczypta cynamonu,

oliwa z oliwek,

chleb.

Wykonanie:

Dynię, kartofla, marchewki pokroić i ugotować do miękkości w lekko osolonej wodzie.

W międzyczasie pokroić w kosteczkę chleb i zrumienić na patelni.

Gdy warzywa zmiękną sprawdzić czy oby nie jest za dużo wody, jeśli zajdzie potrzeba odlać trochę – warzywa zmiksować, zupa powinna mieć kremową konsystencję.

Zupę – krem wlać do (najlepiej) terakotowych miseczek , po wierzchu posypać cynamonem, startym parmezanem i polać odrobiną oliwy z oliwek i posypać kosteczkami chleba.



Anna Łyczko Borghi