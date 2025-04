Krewetki w tempurze, w stylu tempura, w cieście tempura - różnie określa się ten typ potraw. Podobnie jak w przypadku "chop suey", dość trudno jednoznacznie określić, czy słowo "tempura" dotyczy bardziej nazwy ciasta, procesu smażenia czy całej potrawy. Niemniej jednak dania w tempurze cieszą się ogromną popularnością. Możesz je przygotować także w domu, ale nie zapomnij o tym, by zawsze dodać do niej zimnej wody - to trik, który powoduje, że tempura jest chrupiąca.

Reklama

Spis treści:

Tempura to potrawy smażone w specjalnym cieście, przygotowywanym z mąki pszennej i kukurydzianej, a także z zimnej wody. Najczęściej w tempurze moczy się owoce morza, takie jak krewetki czy kalmary. Można w niej przygotować także mięso drobiowe, a także warzywa i grzyby. Tempura, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, jest chrupiąca i przez to cieszy się naprawdę dużym powodzeniem.

Bardzo popularne jest także sushi w tempurze - najczęściej są to rolki typu maki, czyli te klasyczne rolki z maksymalnie 3 składnikami, otulone paskiem nori.

fot. Krewetki w tempurze/Adobe Stock, alex9500

Czym różni się panko od tempury?

Tempura i panko często są ze sobą mylone, choć w rzeczywistości są to dwie zupełnie różne rzeczy. Tempura, oprócz tego, że jest sposobem smażenia, to także płynne ciasto, w którym moczy się wybrane składniki. Dodatkowo składnikami tempury są: mąka pszenna, mąka kukurydziana oraz woda.

Panko zaś to sucha panierka pszenno-drożdżowa, bez żadnych mokrych składników. Obtacza się nią wybrane produkty, zarówno owoce morza, jak i rożne rodzaje mięs.

Jeśli chcesz, aby gotowe dania w tempurze były idealnie chrupiące, kluczowa jest temperatura wody. Musi być ona bardzo zimna, a wręcz lodowata. Dobrym pomysłem jest dodanie do niej kostek lodu. Kiedy się lekko rozpuszczą, a woda stanie się naprawdę zimna, wyjmij resztki kostek i wlej wodę do masy.

Od razu przygotuj ciasto, zanurz w nim składniki i wrzuć na olej. Jeśli masa zrobi się ciepła, tempura może nie wyjść chrupiąca.

Przepis na tempurę nie jest trudny, ale bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji oraz temperatury wody - to ona determinuje sukces. Ważne jest także, aby do smażenia użyć oleju roślinnego. Tłuszcz zwierzęcy się nie sprawdzi.

Składniki:

150 g mąki pszennej,

150 g mąki ziemniaczanej,

lodowata woda,

olej roślinny do smażenia.

Sposób przygotowania:

Olej rozgrzej w głębokiej patelni do 175-180 stopni. Musi być gotowy, kiedy zaczniesz robić ciasto. Obie mąki przesiej do miski, a następnie porcjami dolewaj bardzo zimną wodę. Cały czas mieszaj do momentu, aż powstanie konsystencja gęstej śmietany. Lepiej jest, jeśli ciasto jest bardziej gęste, niż rzadkie. Od razu zacznij zanurzać przygotowane składniki w masie i wrzucaj na rozgrzany olej. Smaż kilka minut z każdej strony. Tempura lekko się zarumieni, ale pozostanie jasnozłota.

fot. Kurczak w tempurze/Adobe Stock, 貴弘 西

Tempura kojarzy się przede wszystkim z owocami morza. Najpopularniejsze jest smażenie krewetek, kalmarów i kawałków ośmiorniczek w tempurze. Wspomniane już sushi w tempurze często pojawia się w gotowych zestawach - zazwyczaj są to 2-4 sztuki w całym secie. Sushi w tempurze idealnie komponuje się z sosem sojowym oraz pastą wasabi.

W tempurze można także przygotować mięso z kurczaka, najlepiej polędwiczki. W ten sposób powstaną pyszne stripsy. Dobrym pomysłem jest także przygotowania całej piersi z kurczaka.

Niestety tempura nie jest uważana za zdrową, dlatego traktujemy ją często jako przekąskę lub dodatek do potraw i nie jemy zbyt często. Ciasto, choć składa się tylko z mąki i wody, smażone jest na głębokim tłuszczu i nawet odsączanie całości na ręczniku papierowym nie zmieni znacznie kaloryczności gotowego dania.

Tempurę warto traktować więc jako przekąskę imprezową lub przygotowywać jako ciekawostkę podczas rodzinnych spotkań.

Reklama

Czytaj także:

Dania z krewetkami

Sajgonki na dwa sposoby

Sos tamari