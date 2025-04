Tahini to pochodząca z Bliskiego Wschodu, ale popularna na całym świecie, pasta sezamowa. Jej charakterystyczny smak sprawia, że może być stosowana do wielu aromatycznych potraw. Zobacz, do czego wykorzystać tahini i jak ją przygotować.

Reklama

Spis treści:

Pasta tahini, inaczej masło sezamowe, wykorzystywana jest przede wszystkim do przygotowania hummusu, czyli charakterystycznej w smaku pasty, często wykorzystywanej jako smarowidło do kanapek.

Jednak to nie jedyne zastosowanie tej niezwykłej pasty. Dzięki swojemu posmakowi, lekko gorzkiemu, słodkiemu i przypominającemu chałwę, świetnie sprawdza się jako dressing do sałatek albo zamiennik margaryny w niektórych przepisach. Możesz go łączyć np. z octem jabłkowym i przyprawami, a także z miodem.

To też wspaniały dip dla fanów zdrowych przekąsek – możesz pokroić świeże, surowe warzywa (marchewki, rzodkiewkę, ogórka) w paseczki, a następnie nabierać nimi porcję hummusu i podgryzać między posiłkami albo w ramach lekkiej kolacji.

Tradycyjnie tahini otrzymuje się poprzez cierpliwe ucieranie ziarenek sezamu. Możesz jednak przyspieszyć ten proces i uzyskać podobną w smaku pastę.

Składniki:

szklanka ziaren sezamu,

szklanka oleju sezamowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Ziarna sezamu upraż na suchej patelni, aż się delikatnie przyrumienią, ale nie przypalą. Przerzuć do blendera, zalej oleje sezamowym i zblenduj. Gotowa pasta musi mieć gładką konsystencję. Dopraw solą do smaku, szczelnie zamknij w słoiku. Przechowuj w lodówce kilka tygodni.

Po jakimś czasie możesz zauważyć, że olej sezamowy rozwarstwił się od pasty i jest na wierzchu. To nic złego, wystarczy zamieszać całość przed wykorzystaniem. Wytrącanie się oleju to naturalny proces i nie świadczy o zepsuciu produktu.

fot. Pasta tahini: do czego/Adobe Stock, sriba3

Pasta tahini poza swoim ciekawym, orientalnym smakiem ma także szereg zdrowotnych właściwości. Przede wszystkim sezam jest bogatym źródłem roślinnego białka oraz witaminy B12, dzięki czemu to świetny produkt dla wegan i wegetarian. Dodatkowo olej sezamowy zawiera mnóstwo cennych kwasów Omega-6, które wspierają układ nerwowy, a także korzystnie wpływają na kondycję skóry.

Reklama

Czytaj także:

Jak zrobić klasyczny hummus

Hummus z papryki

Hummus z bobu