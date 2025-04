Fot. Fotolia

Reklama

Czym jest tadżin?

Kto chociaż raz był w Maroku, z pewnością zwrócił uwagę na charakterystyczne gliniane naczynie do pieczenia mięs o wysokiej, podobnej do stożka pokrywce, czyli tadżin lub tajin. Tradycyjnie było ono używane przez nomadów berberyjskich do pieczenia mięsa na rozżarzonych węglach lub drewnie, a obecnie dało nazwę daniom w nim przygotowanym.

To idealne naczynie dla wszystkich, którzy kochają slow food – gotowanie z użyciem tadżinu, to minimum trzy godziny, ale smak potraw zawsze wynagradza czas oczekiwania. Dzięki nietypowej budowie naczynie jest idealne do pieczenia mięs.

Każdy prawdziwy tadżin, przed użyciem wymaga zahartowania: wcześniejszego wysmarowania oliwą z oliwek i wypieczenia w piekarniku. Trzeba też pamiętać o podstawowej zasadzie – nigdy nie można go stawiać bezpośrednio na gorący palnik lub do gorącego piekarnika, może popękać.

Od nazwy właśnie tego naczynia nazwana została tradycyjna marokańska potrawa. W naszych warunkach danie tadżin można przygotować w rondlu z pokrywą lub w żaroodpornym naczyniu.

Zobacz także: Suk czyli arabski targ – poradnik kupującego

Marokański tadżin z wołowiny – przepis

Składniki:

600 g wołowiny dobrej jakości, pokrojonej na gulasz

oliwa z oliwek

1 siekana cebula

1 szczypta kolendry

400g odsączonej gotowanej cieciorki

400g siekanych pomidorów

800 ml bulionu warzywnego

1 mały kabaczek, bez pestek, pokrojony w ok 3 cm kostkę

100 g suszonych śliwek bez pestek

4 łyżki prażonych płatków migdałów

Marynata:

sól gruboziarnista

świeżo mielony czarny pieprz

1 płaska łyżeczka ras el hanout (przyprawy marokańskiej, którą można kupić w polskich sklepach)

(przyprawy marokańskiej, którą można kupić w polskich sklepach) 1 łyżka kuminu

1 łyżka cynamonu

1 łyżka słodkiej papryki

Reklama

Przygotowanie:

Mięso nacieramy przyprawami, przykrywamy i odstawiamy do lodówki na parę godzin, a najlepiej na całą noc, by nabrało smaku. Podgrzewamy oliwę w rondlu i podsmażamy mięso na średnim ogniu przez około 5 minut. Dodajemy siekaną cebulę, kolendrę i smażymy przez kolejne pięć minut. Następnie dodajemy cieciorkę, pomidory, połowę bulionu warzywnego i wszystko mieszamy.

Po zagotowaniu przykrywamy i dusimy na małym ogniu przez 1,5 godziny. Po upływie tego czasu dodajemy kabaczek, suszone śliwki i resztę bulionu i mieszamy delikatnie. Na małym ogniu dusimy przez kolejną godzinę, wtedy mięso powinno być już bardzo miękkie. Posypujemy prażonymi migdałami i od razu można podawać, najlepiej z kuskusem.

Źródło: Materiały prasowe Travelplanet.pl / Praktycy.com

Zobacz także: Marokańskie wina – jakie są?