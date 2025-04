Region

Szampania to jeden z ośmiu francuskich regionów winnych, położony malowniczo w trójkącie, zwieńczonym od wschodu Châlons-sur-Marne, Épernay i Reims. Wśród południowych równin, łąk i jezior oraz północnych lasów, rzek i masywów ardeńskich znajduje się szlak długości 600 km, wiodący przez najważniejsze – niegdyś królewskie – winnice.

Champagne

Trudno powiedzieć, czy większą popularnością cieszy się wspaniała katedra gotycka w Reims, czy ten bąbelkowy trunek, fermentujący z ręcznie zebranych winogron. Prym wiodą białe wina, wyprodukowane ze szczepów Chardonnay (białe winogrona i szampan Blanc de Blancs), Pinot Noir i Pinot Meunier (winogrona czarne, szampan Blanc de Noirs oraz Rosé – z dodatkiem czerwonego wina).

Niepowtarzalność każdego rodzaju szampana jest wynikiem proporcji, w jakich łączone są owoce tych trzech szczepów, oraz procesu podwójnej, tradycyjnej fermentacji, której poddawane są grona. Jakość znajduje odzwierciedlenie w cenie oraz zastrzeżonej nazwie apelacji. Trunek ten podaje się schłodzony do temperatury ok. 8 stopni Celsjusza. Można przechowywać go w lodówce lub włożyć do wiaderka wypełnionego do połowy kostkami lodu.

Kuchnia

Bujna przyroda Szampanii dostarcza wiele gatunków ryb (szczupaki, pstrągi, łososie) oraz dziczyzny, drobiu i zwierząt hodowlanych. Ardeny słyną z szynki oraz kiełbasek, zwanych andouillettes. Do regionalnych specjalności należy nadziewany pstrąg, kluseczki ze szczupaka z młodym, wytrawnym szampanem lub golonka á la Sainte Menehould.

Kuchnia tego regionu dostosowała się do wina. Nie występuje ono jedynie w charakterze trunku towarzyszącego potrawom, bywa także ich istotnym składnikiem, odpowiedzialnym za aromat i konsystencję sosu . Zobacz przepis: Ryba w sosie szafranowym.

Potrawy, do których pije się szampana to dania wstępne (entrée – np. sałatki), dania z ryb i owoców morza (ostrygi, kawior), mięs (dziczyzna, ale i szynki, kiełbasy) i serów, a nawet kuchni dalekiego wschodu (np. tajska) - wina musujące komponują się w zasadzie z każdym rodzajem posiłku. Wyjątkiem mogą być ryby o bardzo intensywnym smaku - sardynki, śledzie, anchois, wszelkie marynaty i ryby wędzone, zakrapiane kwaskiem z cytryny czy z pomidorami.

Idealne do potraw są zwłaszcza szampany surowe (brut), natomiast do deserów – wytrawne (sec) i półwytrawne (demi-sec). Szampan świetnie komponuje się z sosami na bazie śmietany, majonezu, oliwy i pieczarek, głównie w ziołowych kombinacjach (choć nigdy z czosnkiem).

Ciekawostki

Twórca szampana

Za twórcę szampana zwykło się uważać mnicha Dom Perignon, benedyktyna z klasztoru Hautvillers. Zdaje się jednak, że jest on jedynie twórcą pewnej metody produkcji. W Apernay można zobaczyć jego pomnik.

Światło jarzeniowe

Podczas chłodzenia należy pamiętać, by nie wystawiać butelki szampana na działanie światła jarzeniowego, gdyż zepsuje to jego posmak. Może być to trudne po zmianie standardów oświetlenia w Unii Europejskiej.

Ciastka

Starą tradycją było podawanie do szampana ciasteczek w formie podłużnych, lukrowanych biszkoptów.

Czekolada

Istnieje czekolada wzorowana na… korku od szampana. Prócz podobnej nazwy i kształtu jest aromatyzowana tym trunkiem.

Szabla

Aby uroczyście otworzyć szampana można użyć do tego szabli, uderzając (płazem) jej tępą krawędzią w szyjkę butelki. Wymaga to jednak odrobinę wprawy.

Świętowanie

Jest wiele odświętnych momentów, które proszą się o wystrzelenie korkiem od szampana. Nie wspominając o Sylwestrze, w sporcie są to wyścigi Formuły 1, kolarskie i rajdy samochodowe. Rozbijaną butelką szampana chrzci się także statki.

Jak powstają bąbelki?

Szampan powstaje w procesie podwójnej fermentacji, przy czym druga przeprowadzana jest w butelkach. Powoduje to wydzielanie dwutlenku węgla, czyli bąbelków.