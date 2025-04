Jak skomponować idealne menu sylwestrowe? Warto postawić na stole zarówno ciepłe, jak i zimne przekąski. Dzięki temu każdy będzie mógł sięgnąć po to, na co ma akurat ochotę. Lepiej postawić na mniejsze potrawy niż duże, główne dania. W ten sposób nikt nie będzie przejedzony, a ty nie spędzisz wielu godzin w kuchni. Oprócz tradycyjnych przekąsek, takich jak chipsy czy paluszki, przygotuj także coś pysznego, aby zadowolić każdego z gości.

Niewielkie kanapki lub tosty to zawsze świetny pomysł na sylwestrową, ale także każdą inną imprezę. Łatwe do sięgnięcia, tzw. na jeden kęs. Zrób ich więcej, bo na pewno znikną z talerzy jako jedne z pierwszych potraw. Jakie kanapeczki możesz przygotować:

z wędzonym łososiem i serkiem śmietankowym,

z pastą serowo-oliwkową,

z pastą jajeczną, pieczarkami i pomidorkami koktajlowymi,

z pastą z awokado i serem feta,

z szynką typu prosciutto,

z masłem, listkiem sałaty, plastrem sera mozzarella i pomidorkiem koktajlowym.

fot. Menu sylwestrowe: mini kanapeczki/Adobe Stock, magic_cinema

Koreczki imprezowe można zrobić tak naprawdę ze wszystkiego, co tylko wpadnie ci do głowy. Możesz przygotować je w wersji klasycznej, z żółtym serem, oliwką i ogórkiem kiszonym lub postawić na coś bardziej szalonego. Oto niektóre propozycje:

z serem pleśniowym typu camembert i białymi winogronami bezpestkowymi,

z kabanosem, kulką czerwonego winogrona i rulonikiem z żółtego sera,

z żółtym serem, papryką konserwową, korniszonem, parówką drobiową,

z pomidorkami koktajlowymi, świeżą bazylią, mozzarellą (w kształcie kulki),

sera fety pokrojonej w małą kostkę, listka bazylii i orzecha włoskiego,

z ogórka zielonego, sera fety, pomidorków koktajlowych i czarnych oliwek,

z krakersa, sera goudy, rzodkiewki, kawałka kiwi, listka mięty.

fot. Menu na sylwestra: koreczki/Adobe Stock, petroos

Muffinki świetnie sprawdzają się na imprezach nie tylko w wersji słodkiej, ale także na słono. Możesz podawać je na ciepło i zimno - w obu wersjach będą smakować doskonale.

Składniki:

3 szklanki mąki,

100 g masła,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

3 łyżki cukru,

220 ml mleka,

2 jajka,

200 g szynki,

150 g boczku pokrojonego w kostkę,

150 g startego żółtego sera,

sól i pieprz,

łyżeczka słodkiej papryki i szczypta ostrej (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Mąkę, proszek do pieczenia i cukier wymieszaj w misce. Dodaj masło, mleko i jajka, a następnie zmiksuj na gładkie ciasto. Boczek lekko podsmaż na patelni, a szynkę pokrój w kostkę lub paseczki. Ser zetrzyj na grubych oczkach. Wszystko dodaj do ciasta i dokładnie wymieszaj szpatułką. Doprawić do smaku solą, pieprzem i papryką. Następnie przełóż masę do foremek na muffinki. Wstaw do piekarnika (170 stopni) na ok. 25 minut.

fot. Menu sylwestrowe: muffinki na słono/Adobe Stock, Adriana Nikolova

Czy da się zrobić imprezę bez warstwowej sałatki typu gyros? To prawdziwy must have każdego sylwestra. Znika równie szybko, co mini kanapeczki, dlatego najlepiej od razu podwój proporcje, aby przygotować więcej.

Składniki:

kapusta pekińska (ok. pół większej sztuki),

3 piersi z kurczaka,

2 łyżki przyprawy do gyrosa,

ok. 150 g ogórków kiszonych,

duża czerwona cebula,

puszka kukurydzy,

średni por,

duża czerwona papryka,

4 łyżki ketchupu,

ok. 100 g majonezu,

2 łyżki oleju,

4 łyżki jogurtu greckiego.

Sposób przygotowania:

Filety umyj, osusz i pokrój w kostkę. Następnie wymieszaj z przyprawą do gyrosa i podsmaż na oleju. Ogórki, paprykę oraz cebulę pokrój w kostkę, a pora w cienkie plastry. Kapustę posiekaj na drobno. Wszystkie warzywa przełóż do miski, dodaj usmażonego kurczaka oraz kukurydzę. Przygotuj sos, mieszając ze sobą jogurt, ketchup i majonez. Dopraw solą i pieprzem, jeśli potrzebujesz. Sos wlej na wierzch sałatki i wstaw całość do lodówki na ok. godzinę. Możesz wcześniej wymieszać wszystkie składniki, aby smaki dobrze się ze sobą połączyły.

fot. Menu sylwestrowe: sałatka gyros/Adobe Stock, gkrphoto

To chyba jeden z najprostszych przepisów imprezowych. Wystarczy, że parówki (lub kabanosy) owiniesz cienkim plastrem ciasta francuskiego i włożysz do piekarnika (220 stopni) na ok. 15 minut. Ciasto musi mocno się przyrumienić, a parówka ściemnieć lub/i popękać.

Możesz także wcześniej owinąć parówki plastrami sera i posmarować ciasto francuskie na wierzchu roztrzepanym jajkiem, a następnie posypać sezamem. Możliwości jest naprawdę sporo, a w każdej wersji taka przekąska jest idealnym ciepłym, imprezowym daniem.

fot. Co zrobić na sylwestra: parówki w cieście francuskim/Adobe Stock, Sławomir Fajer

