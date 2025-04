Nietypowe potrawy wigilijne co prawda czerpią z polskiej tradycji, ale występują w nieco nowocześniejszym wydaniu. To miła odmiana od klasycznych dań, takich jak pierogi z kapustą i grzybami czy barszczu czerwonego. Możesz podać je razem z tradycyjnymi potrawami, aby zadowolić wszystkich gości przy świątecznym stole.

Zamiast tradycyjnego barszczu lub zupy grzybowej możesz podać aromatyczną, korzenną zupę z soczewicy. Ta oryginalna potrawa wigilijna przyjemnie rozgrzewa i działa na wszystkie zmysły. Możesz przygotować ją bardziej na ostro lub w wersji łagodnej - z myślą o dzieciach, seniorach czy osobach o wrażliwych żołądkach.

Składniki:

szklanka czerwonej soczewicy,

5 ziemniaków,

1 cebula,

1 marchewka,

2 ząbki czosnku,

200 ml przecieru pomidorowego,

1 l wody,

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżeczka papryki ostrej,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

1 łyżeczka cynamonu,

1 łyżeczka gałki muszkatołowej,

1 łyżeczka curry,

4 łyżki oliwy z oliwek,

świeża kolendra lub pietruszka,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku rozgrzej oliwę i dodaj cebulę pokrojoną w kostkę. Gdy się zrumieni, dodaj czosnek pokrojony w plasterki i ziemniaki oraz marchewkę pokrojoną w kostkę. Smaż przez 3 minuty. Całość zalej wodą i przecierem pomidorowym i dodaj wszystkie przyprawy. Gotuj przez 15 minut i dodaj soczewicę. Gotuj jeszcze 5-7 minut i dopraw solą i pieprzem. Korzenna zupa soczewicowa doskonale komponuje się ze świeżymi ziołami np. kolendrą albo pietruszką.

fot. Nietypowe potrawy wigilijne: zupa z soczewicy/Adobe Stock, nadianb

Ryby to jedyny mięsny element, który może być obecny na wigilijnym stole. Warto więc przygotować go na wiele sposobów. Oprócz tradycyjnego karpia postaw także na aromatyczny tatar z łososia albo śledzia to doskonały pomysł na wigilijną przystawkę. Ich smak doskonale podkreśli jabłko i słodki dodatek żurawiny.

Tatar rybny to nietypowa potrawa wigilijna, którą możesz wkomponować w tradycyjne śledzie lub sałatki. Podstaw je na wigilijnym stole i patrz, jak szybko znika.

fot. Nietypowe potrawy wigilijne: tatar rybny/Adobe Stock, vpardi

Zamiast popularnego karpia w galarecie, możesz podać także krewetki. Są pyszne, lekkie i doskonale pasują do innych wigilijnych potraw. Tak przygotowane galaretki dekoruj koperkiem i podawaj z cytryną lub odrobiną octu.

Składniki:

200 g krewetek w zalewie,

2 łyżki żelatyny,

200 ml bulionu,

koperek,

1 cytryna,

ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

Krewetki odsącz z zalewy, zalej bulionem, dodaj koperek i zagotuj. Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę. Żelatynę namocz w małej ilości zimnej wody. Do krewetek w bulionie dodaj czosnek i napęczniałą żelatynę i dokładnie wymieszaj. Całość wlej do miseczek i odstaw w chłodne miejsce do zastygnięcia. Po wyjęciu z miseczek podawaj z koperkiem i cząstką cytryny.

fot. Nietypowe potrawy wigilijne: krewetki w galarecie/Adobe Stock, FreeProd

Jeśli pierogi na wigilię, to tylko z kapustą i grzybami? Niekoniecznie! Możesz sięgnąć także po kaszę oraz ser. Tak przygotowane pierogi będą pysznie smakować samodzielnie, a także z sosem grzybowym.

Składniki na farsz:

600 g ugotowanej kaszy gryczanej,

200 g sera korycińskiego,

sól i pieprz do smaku.

Składniki na ciasto:

600 g mąki,

200 ml ciepłej wody,

4 łyżki ciepłego stopionego masła.

Sposób przygotowania:

Kaszę ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przełóż ją do miski i dodaj starty ser koryciński. Całość dopraw solą i pieprzem. Zagnieć ciasto na pierogi: do miski dodaj przesianą mąkę, wodę i masło. Przełóż ciasto na stolnicę i rozwałkuj. Wykrawaj okręgi, nakładaj farsz i zalep ciasto. Pierogi z kaszą gotuj w osolonej wodzie przez 2 minuty od wypłynięcia. Podawaj okraszone cebulką.

fot. Nietypowe potrawy wigilijne: pierogi z kaszą i serem/Adobe Stock, Dar1930

Jeśli chodzi o oryginalne, nietypowe potrawy wigilijne, warto sięgnąć po warzywne carpaccio. Wykorzystaj do jego przygotowania buraki, ser oraz orzechy. Carpaccio z buraka jest proste i szybkie w przygotowaniu, a jednocześnie wygląda niezwykle efektownie.

Składniki:

3 ugotowane lub upieczone buraki,

3 garści rukoli,

100 g sera feta,

sól i pieprz,

2 garści posiekanych orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Rukolę umyj, osusz i rozłóż na płaskim, długim talerzu (lub na kilku mniejszych). Buraki pokrój w cienkie plasterki (najlepiej rób to w rękawiczkach), a następnie ułóż na talerzu. Dodaj pokrojony w kostkę ser oraz posiekane orzechy, a na koniec dopraw całość solą i pieprzem.

fot. Nietypowe potrawy wigilijne: carpaccio z buraka/Adobe Stock, Pixel-Shot

Panierka panko jest coraz bardziej popularna. Może zastąpić klasyczną bułkę tartą. Doskonale sprawdzi się do panierowania karpia, ale także innych świątecznych ryb. Wykorzystaj do tego dorsza albo halibuta.

Składniki:

500 g dorsza albo innej ryby o białym mięsie,

2 łyżki mąki,

1 jajko,

5 łyżek mleka,

1 szklanka panierki panko,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Rybę umyj i pokrój na kawałki o wielkości mniej więcej 3-5 cm i oprósz solą oraz pieprzem. Przygotuj trzy miseczki - do jednej dodaj rozmącone jajko z mlekiem i solą, do drugiej panierkę panko, a do trzeciej mąkę. W garnku rozgrzej olej rzepakowy. Zacznij panierować rybę - najpierw w mące, potem w jajku, a na koniec w panierce panko. Wrzucaj na rozgrzany olej. Gdy kawałki ryby staną się złociste, wyjmuj je i kładź na ręcznik papierowy. Dorsza w panierce panko podawaj z ulubionym sosem - na święta doskonale sprawdzi się ten śliwkowy.

fot. Nietypowe potrawy wigilijne: ryba w panierce panko/Adobe Stock, lisa870

Łosoś coraz częściej pojawia się na wigilijnym stole. To pyszna, aromatyczna ryba, która doskonale współgra zarówno z przyprawami, jak i dodatkami kuchni azjatyckiej czy europejskiej.

Składniki:

1 kg filetów z łososia,

10 łyżek sosu sojowego,

sok z 1 cytryny,

pieprz czarny.

Sposób przygotowania:

Łososia umyj i pokrój na porcje o wielkości 100-150 g. Rybę przełóż do miski i zalej sosem sojowym. Dokładnie natrzyj każdy kawałek i wstaw do lodówki na godzinę. Piekarnik nagrzej do 190 stopni Celsjusza. Rybę przełóż do brytfanki i piecz przez 15-20 minut. Pieczonego łososia podawaj z pieczonymi ziemniakami albo ryżem.

fot. Nietypowe potrawy wigilijne: pieczony łosoś w sosie sojowym/Adobe Stock, HLPhoto

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.12.2008.

