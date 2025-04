T.L.C.™ Teriyaki idealnie odwzorowuje smak i teksturę dań w których do przygotowania mięs jako marynata, użyty jest klasyczny, azjatycki sos teriyaki.

Reklama

Roślinne odpowiedniki na topie

Polacy coraz bardziej świadomie podchodzą do diety, szukając bezmięsnych alternatyw dla tradycyjnych potraw, w których pierwsze skrzypce gra kurczak, wołowina czy baranina. Wersje roślinne są zazwyczaj wartościowsze i mniej tłuste, zachowując przy tym klasyczny smak kuchni azjatyckiej, blisko wschodniej czy europejskiej.

Jak pokazuje badanie GFK Polonia (za Rzeczpospolita „Rośliny zamiast mięsa”, 04.08.2021) notowane są rekordowe wzrosty sprzedaży roślinnych zamienników przy jednoczesnym spadku sprzedaży świeżego mięsa. W pierwszym półroczu 2021 roku, bezmięsne alternatywy kupiło o 800 tys. gospodarstw domowych więcej niż w roku poprzednim. Dało to niesamowity wynik 1,5 mln osób, które skorzystały z oferty wege w miejsce mięsnych odpowiedników. Sprzedaż wegańskich alternatyw dla tradycyjnego nabiału wzrosła o 50 proc., zaś mięsa o 179 proc. Jak widać jedzeniowa rewolucja dotarła do Polski - dieta roślinna staje się coraz bardziej popularna.

Roślinna nowość od Subway

Do grona bezmięsnych alternatyw dołącza nowy Sub – smakujący jak kurczak – T.L.C.™ Teriyaki. Wegańskie paski i plastry zamiast kurczaka i sera pozwalają w pełni cieszyć się jedynym w swoim rodzaju smakiem mięs przygotowywanych z użyciem sosu teriyaki jako marynaty. Nowy sandwicz Sybway jest doskonałym wyborem dla współczesnych konsumentów poszukujących nowości i pragnących zamienić mięso na alternatywy roślinne w swojej codziennej diecie. Nowy Sub jest idealny zarówno dla osób, które są weganami, wegetarianami jak i dla tych, którzy lubią próbować nowych smaków lub są zainteresowani ofertami sezonowymi.

T.L.C.™ Teriyaki (Tastes Like Chicken) jest wyprodukowana z białka sojowego, co bardzo ważne - uboga w cukry i lipidy oraz bogata w białka i błonnik. Jej wizualne i smakowe podobieństwo do klasycznej receptury, to owoc ponad 3 lat badań i pracy technologów żywieniowych Subway. Sandwicz składa się z odpowiednio dobranych warzyw, pieczonych pasków sojowych marynowanych w glazurze teriyaki, a następnie polane sosem. W ofercie każdy z Klientów będzie mógł ją zamówić również jako wrap lub sałatkę.

Niezależnie, czy jest to wersja wegańska, czy z kurczakiem, najważniejsze jest to, że każdy może cieszyć się smakiem sosu teriyaki. Jego historia sięga XVII-wiecznej Japonii. Teriyaki to ciemny szklisty i gęsty sos wykorzystywany jako marynata do mięs i ryb. Jego nazwa pochodzi od czasownika teru (błyszczeć, świecić), gdyż błyszczy na potrawie pod wpływem cukru w sosie. Główne składniki marynaty to sos sojowy, słodkie sake – mirin oraz cukier.

Zielone portfolio Subway®

Oferta wegańska w Subway® - Więcej faktów i produktów:

W ofercie Subway wegetariańskie propozycje znajdują się od lat, a obecnie stanowią niemal 30% menu, z czego aż 18% to opcje wegańskie. Veggie Delite® to danie dobrze znane fanom sandwiczy, którzy w swojej diecie unikają mięsa. Szeroki wybór warzyw oraz sosów sprawia, że w Subway nawet proste kompozycje na bazie warzyw są interesujące i nigdy się nie nudzą. Veggie Delite oferowana jest w USA, kraju pochodzenia marki, od dziesięcioleci. Teraz czas na zmianę europejskiego menu, które staje się bardziej zielone i przyjazne dla wegetarian oraz wegan.

Od dawna, wśród bezmięsnych propozycji restauracji, znajdziemy Spicy veggie - wegańskie, pikantne paszteciki które w towarzystwie warzyw i sosów tworzą kompletne danie, idealne gdy dopadnie nas większy głód.

XL wrap Spicy Veggie Queen to pikantny wegański kotlet z awokado, sałatą, pomidorami i sosem słodka cebulka, a to wszystko zawinięte w bazyliowo-pomidorowego wrapa. Podwójna porcja białka we Wrapach XL oraz sałatkach zadowoli nawet największych głodomorów.

Dla tych, którzy poszukują lekkiego posiłku, Subway oferuje Sałatki XL, aby dostarczyć swoim klientom prawdziwą, zieloną, witaminową bombę z dużą dawką wegańskich protein. Pikantne Guacamole to idealna, warzywna opcja na mniejszy głód. Podwójna porcja guacamole, w towarzystwie mieszanki sałat, warzyw oraz ziaren skropionych delikatnie oliwą będzie doskonałym rozwiązaniem na szybki i zdrowy lunch na mieście.

W obszernym menu znajdziemy także przekąski - Sub Snacks, w wersji mięsnej lub wegańskiej. Możemy wybierać spośród wielu propozycji takich jak zapiekanki, quesadille czy chrupiące ziemniaczki.

Reklama

O Subway®