Spaghetti carbonara to jedna z potraw kuchni włoskiej, która podbiła cały świat. W oryginalnej wersji carbonara bazuje na sosie przygotowywanym z jajek, pieprzu, boczku oraz parmezanu. Co ciekawe, "prawdziwa" carbonara nie zawiera w sobie nawet grama śmietany, którą tak często przecież dodajemy, przyrządzając w Polsce to danie. Poniżej znajdziesz przepis na spaghetti carbonara we włoskiej wersji, a także w wersji polskiej - z dodatkiem śmietany.

Spaghetti carbonara: przepis włoski

Jak zrobić prawdziwą włoską carbonarę? Oto składniki:

400 g makaronu spaghetti,

70 g parmezanu,

250 g boczku,

2 całe jajka,

1 żółtko,

oliwa z oliwek,

pieprz,

sól.

Jak zrobić tradycyjne spaghetti carbonara według włoskiego przepisu? Zagotuj w garnku 4 litry wrzątku, dopraw solą. Do gotującego się wrzątku wsyp makaron do spaghetti, czasu gotowania pilnuj według zaleceń na opakowaniu. Na rozgrzanej patelni (bez żadnego tłuszczu) przesmaż boczek. Odcedź makaron i dorzuć go do boczku, skrop odrobiną oliwy i smaż przez chwilkę, ciągle mieszając.

W misce roztrzep żółtko, całe jajka, dodaj starty parmezan, a także nieco soli. Masę serowo-jajeczną przelej do większej miski i dodaj do niej gorący makaron z boczkiem, wymieszaj. Jajka powinny ściąć się po połączeniu z masą makaronową. Spaghetti carbonara dopraw jeszcze pieprzem oraz solą.

Spaghetti carbonara w sosie śmietanowym

Jak zrobić spaghetti carbonara w sosie śmietanowym? Oto składniki:

400 g makaronu spaghetti,

cebula,

5 łyżek tartego parmezanu lub ewentualnie klasycznego sera żółtego,

sól,

pieprz,

zioła prowansalskie,

jajko,

200 ml śmietany 18%,

100 g wędzonego boczku,

2 ząbki czosnku,

gałka muszkatołowa.

Jak zrobić spaghetti carbonara w sosie śmietanowym? Makaron ugotuj al dente według przepisu na opakowaniu. Cebulę obierz i drobno posiekaj. Boczek wędzony pokrój w kostkę. Ser żółty lub parmezan zetrzyj na tarce. Do małej miski wbij jajko, dodaj do niego przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Roztrzep. Do jajka dodaj śmietanę, pieprz i sól, a także starty ser. Dokładnie wymieszaj.

Na patelnię wrzuć pokrojony boczek, gdy zacznie się z niego wytapiać tłuszcz, dorzuć również cebulę. Wymieszaj i podsmażaj przez kilka minut. Gdy boczek będzie usmażony, dodaj do niego makaron, zioła prowansalskie i gałkę muszkatołową. Wszystko zmieszaj i podsmażaj razem przez kilka minut. Teraz zalej całość przygotowanym sosem carbonara, smaż jeszcze 2 minuty. Przygotowaną carbonarę możesz serwować posypaną dodatkowo szczyptą parmezanu albo udekorowaną posiekaną natką pietruszki.

