Czy europejska kuchnia to odpowiednie miejsce dla przyprawy z kraju Kwitnącej Wiśni? Dlaczego warto wprowadzić sos sojowy do codziennej diety? Jaki sos wybrać i czym się kierować przy jego wyborze?

Naturalny sos sojowy jest kojarzony głównie z potrawami Dalekiego Wschodu. Stał się nieodłącznym elementem kuchni azjatyckiej, ale został doceniony także przez Europejczyków. I nie tylko z uwagi na swoje właściwości zdrowotne. Jego głęboka, ciemna barwa, aromatyczny smak i zapach z powodzeniem sprawdzają się także w tradycyjnych europejskich daniach.

Dlaczego warto jeść sos sojowy?

Wystarczy kilka kropli naturalnego sosu sojowego, aby potrawa nabrała wyjątkowego smaku i nie potrzebowała dodatku soli. Ponadto, naturalny sos sojowy dostarcza pełnowartościowego białka oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Przyprawa jest także źródłem błonnika, witamin z grupy B i pierwiastków mineralnych.

Naturalny sos sojowy świetnie sprawdzi się również w diecie dzieci i osób starszych, którym zaleca się mniejsze ilości soli.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze sosu sojowego?

Przy zakupie sosu sojowego koniecznie należy zwrócić uwagę na etykietę! Im lista podanych na niej składników jest dłuższa, tym więcej sztucznych dodatków. Szukajmy sosów w 100% naturalnych, które powstają z jak najmniejszej ilości komponentów.

Prawdziwy sos sojowy powstaje tylko z 4 składników: soi, ziaren zbóż, soli i wody, a jego wyjątkowy smak i zapach wynika z 6-miesięcznego czasu fermentacji. Nie wymaga to stosowania syntetycznych barwników i aromatów.

Do czego stosować sos sojowy?

Nie należy ograniczać zastosowania sosu sojowego jedynie do kuchni azjatyckiej, gdyż ten świetnie sprawdza się w wielu innych. Przykładem są włoskie pasty i pizza czy amerykańskie burgery. Bardzo często stosuje się go również w marynatach do mięs: drobiu, wołowiny i wieprzowiny.

Naturalnym sosem sojowym można wzmocnić także smak zup, sałatek oraz dipów. Świetnie poddaje się każdej formie obróbki termicznej, zarówno w potrawach smażonych, pieczonych, duszonych, jak i gotowanych. Należy jednak pamiętać, żeby dodawać go na końcu, gdyż długie gotowanie sprawi, że potrawa zostanie zdominowana smakiem sosu.

W kuchni polskiej naturalny sos sojowy podkreśli smak słodkich pomidorów, a nawet tak tradycyjnych potraw jak: kapuśniak, kotlety mielone, nadzienie do gołąbków czy tatar. Co może być zaskakujące... bardzo lubi łączyć się z deserami.

Na podstawie materiałów prasowych Kikkoman