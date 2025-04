Pieczenie mięs na święta to tradycja w polskich domach. Soczyste, aromatyczne, przyprawione ziołami mięso na święta przygotujesz łatwiej, niż ci się wydaje. Pamiętaj, aby wybrać mięsa dobrej jakości i postawić na solidną ilość aromatycznych przypraw.

Na świąteczne pieczenie najczęściej wybiera się mięso wieprzowe - schab, szynkę, polędwicę. Jeżeli chcesz przyrządzić wołowinę, wybieraj polędwicę, udziec, łopatkę. Natomiast w przypadku jagnięciny najlepsze będą comber, łopatka, karkówka.

Podstawą udanej pieczeni jest jej jej soczystość. Musi być krucha, a jednocześnie rozpływać się w ustach i doskonale komponować z aromatycznymi sosami czy klasyczną sałatką jarzynową. Aby nadać soczystości, możesz mięso wcześniej zamarynować (w marynacie z oliwy i ziół). Innym sposobem jest peklowanie lub moczenie w solance. Najszybciej jednak i najprościej jest szybkie i intensywne obsmażenie go przed pieczeniem. Zobacz, jak upiec mięso, aby nie było suche.

Mięso piecze się w temperaturze od 150°C do 180°C, na samym początku jednak lepiej jest piec je chwilę w temperaturze wyższej, około 200°C. W trakcie pieczenia należy mięso kilka razy obrócić, by piekło się równomiernie i sprawdzać, czy nie przypala się za bardzo. Takie pieczone mięsa wybornie smakują na ciepło, ale także na zimno.

Schab ze śliwką to prawdziwy must have, jeśli chodzi o potrawy na pierwszy i drugi dzień świąt. Przygotujesz go z łatwością i nie zabierze ci dużo czasu. Pamiętaj, aby piec go minimum godzinę, aby był soczysty w środku, a jednocześnie nie miał surowych elementów.

Składniki:

1,5 kg schabu,

ok. 20 sztuk dużych śliwek suszonych,

łyżeczka tymianku,

łyżeczka rozmarynu,

łyżeczka majeranku,

2 ząbki czosnku,

oliwa,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Schab opłucz, osusz papierowym ręcznikiem. Ostrym, długim nożem zrób w schabie przez środek otwór i upchnij do niego śliwki. Z zewnątrz mięso natrzyj rozgniecionym czosnkiem, następnie posyp solą, pieprzem, i ziołami. Włóż do naczynia i polej wszystko oliwą. Włóż na noc do lodówki. Mięso na święta przełóż do naczynia żaroodpornego i piecz w piekarniku w 180°C przez około 1 godzinę.

fot. Mięso na święta: schab ze śliwką/Adobe Stock, gkrphoto

Faszerowana rolada mięsna to idealna propozycja na świąteczny stół. Możesz podać ją z aromatycznym, gęstym sosem pieczeniowym albo wykorzystać jako wędlinę i podawać z sałatką jarzynową i chrupiącym pieczywem.

Składniki:

1 kg piersi z indyka,

opakowanie mrożonego szpinaku,

150 g fety,

3 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

oliwa,

sznurek.

Sposób przygotowania:

Szpinak odparuj w rondelku, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, sól i pieprz. Filet z indyka natnij w połowie, rozłóż na dwie strony i przez folię aluminiową rozbij tłuczkiem. Mięso na święta oprósz pieprzem i skrop delikatnie oliwą. Na rozłożonym mięsie, na jednej połowie, ułóż szpinak, na to pokrusz fetę. Zwiń całość w roladę, tak aby farsz był w samym środku. Całość możesz związać sznurkiem, aby rolada nie rozpadła się podczas pieczenia. Mięso włóż do naczynia żaroodpornego, posmaruj oliwą i piecz w 200°C przez około 30 minut. Po tym czasie przykryj roladę pergaminem, zmniejsz temperaturę do 180°C i piecz dalej przez ok. 20 minut.

fot. Mięso na święta: faszerowana rolada z indyka/Adobe Stock, Natallya_ph

Nie ma nic lepszego, niż świąteczna domowa wędlina z przepisu babci. W tej roli idealnie sprawdzi się rolowany boczek. Możesz go nafaszerować wybranym nadzieniem albo postawić na minimalistyczną klasykę. Tak przygotowany boczek będzie także doskonałym dodatkiem do sałatki jarzynowej czy szybka przekąska podczas świątecznego spotkania.

Składniki:

ok. 1,5 kg chudego boczku surowego,

główka czosnku,

4 cebule,

papryka słodka w proszku,

majeranek,

sól, pieprz,

sznurek.

Sposób przygotowania:

Boczek umyj, osusz, natrzyj dużą ilością przypraw z obu stron, włóż do naczynia. Cebule pokrój w plastry, obłóż nimi boczek, owiń folia aluminiową i włóż na całą noc do lodówki. Cała cebulę zdejmij, boczek bardzo ciasno zwiń w rulon, zwiąż sznurkiem. Włóż w rękaw do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200°C, piecz w termoobiegu przez około 40 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 180°C i piecz przez kolejne 40 minut. 20 minut przed końcem pieczenia rozetnij folię, aby boczek się przyrumienił.

fot. Mięso na święta Bożego Narodzenia: boczek rolowany/Adobe Stock, JacZia

Mięsne dania uwielbiają towarzystwo rozmarynu i tymianku, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pieczeń idealnie sprawdzi się jako obiad na Boże Narodzenie oraz szybka przekąska podczas rodzinnego świątecznego spotkania.

Składniki:

1,5 kg szynki wieprzowej,

5 gałązek świeżego rozmarynu,

2 gałązki tymianku,

2 łyżki soli,

3 łyżki oliwy.

Marynata:

oliwa z oliwek,

sól, pieprz,

suszony tymianek,

suszony rozmaryn,

4 ząbki czosnku.

Sposób przygotowania:

Składniki na marynatę wymieszaj w naczyniu (czosnek przeciśnij przez praskę), natrzyj nią mięso i włóż do lodówki na całą noc. Możesz też zdecydować się na marynaty do mięsa, które pasują nie tylko do wieprzowiny. Rozmaryn i tymianek drobno posiekaj, wymieszaj z solą i w tak przygotowanej mieszance obtocz mięso. Mięso na święta włóż do naczynia żaroodpornego, na dno naczynia wlej kilka kropel oliwy. Piecz w piekarniku, w 180°C przez ok. 1,5 godziny.

fot. Łatwe mięso na święta: pieczeń z rozmarynem/Adobe Stock, timolina

Artykuł na podstawie tekstu Sylwii Mikołajczyk. Pierwotnie opublikowany 23.10.2012.

