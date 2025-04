Smaczne przetwory na jesienne i zimowe dni

Lato powoli żegna się z nami, ale możemy zachować namiastkę ciepłych, słonecznych dni zamykając je w słoikach. Schyłek lata to najlepszy czas, by zacząć robić przetwory z warzyw i owoców.

Jeszcze do niedawna zapomniane, teraz wracają do łask. Moda na domowe przetwory powraca, być może za sprawą ogólnego trendu na gotowanie, większej fascynacji zdrowym stylem życia, większą świadomością zasad zdrowego odżywiania, modą na eko.

I słusznie, bo pomimo ogromu przeróżnych konfitur i przetworów dostępnych na sklepowych półkach, nic tak nie zastąpi własnoręcznie przygotowanych weków. Nie tylko z powodu wyjątkowo naturalnego zapachu i smaku, ale także z powodu satysfakcji.

Być może i wy skusicie się na przygotowanie domowych przetworów, zobaczcie zatem nasze propozycje na konfitury owocowe i warzywne przetwory.

Konfitury owocowe

Dżem brzoskwiniowy

Składniki:

ponad 1 kg brzoskwiń

1 opakowanie Żelfixu

35 dag cukru

laski wanilii

Sposób przygotowania:

Brzoskwinie umyć, obrać ze skórki, oddzielić pestki. Brzoskwinie pokroić na kawałki, wrzucić do rondla, podlać odrobiną wody, rozgotować. Gdy brzoskwinie się rozgotują, przestudzić je i dodać Żelfix. Całość zagotować, dodać cukier i wydrążoną wanilię, gotować przez kilka minut. Rondel z owocami zdjąć z ognia, mieszać tak długo, aż zniknie piana. Dżem przełożyć do wyparzonych słoików. Do każdego słoika wrzucić wydrążony kawałek laski wanilii. Słoiki szczelnie zamknąć.

Śliwkowa nutella

Składniki:

3 kg śliwek węgierek bez pestek

1 kg cukru

2 cukry waniliowe

100 g gorzkiego kakao

Sposób przygotowania:

Ze śliwek usunąć pestki Włożyć do rondla wsypać cukier i gotować na małym ogniu często mieszając około 2 godzin, aż część wody odparuje i masa nieco zgęstnieje. Kilka minut przed końcem gotowania wsypać cukier waniliowy i kakao i dokładnie wymieszać. Gorącą masę nakładać do wyparzonych słoików i odwracać je do góry nogami.

Konfitura z morwy

Składniki:

2 kg owoców morwy

1/2 kg cukru

2 jabłka

so z 2 cytryn

Sposób przygotowania:

Umyte i wyselekcjonowane owoce bez ogonka zagotować w niewielkiej ilości wody. Po około 20 minutach zmiksować, dodać cukier, jabłka obrane ze skórki i pokrojone na bardzo małe kawałki oraz sok cytryn. Gotować całość aż do uzyskania odpowiedniej, gęstej konsystencji. Po odparowaniu płynu, konfiturą wypełnić słoiki i szczelnie zamknąć. Pasteryzować ok 15 min.

Marmolada z jabłek i gruszek

Składniki:

1 kg jabłek

1/2 kg gruszek

pół lampki białego wina

2 łyżki miodu

1 kg cukru żelującego

Sposób przygotowania:

Jabłka i gruszki umyć, usunąć gniazda nasienne, pokroić na małe kawałki. Jabłka wrzucić do garnka, wlać szklankę wody, wino, dodać miód i gotować około godziny na małym ogniu, pod przykryciem. Masę owocową przelać przez sitko mocno odcedzając, by zachować jak najwięcej soku, sok zachować, owoce odłożyć.

Gruszki dodać do soku jabłkowego wymieszanego z cukrem żelującym. Zagotować, trzymać 4 minuty na małym ogniu. Gorącą marmoladą napełnić słoiki i natychmiast zakręcąć.

Sok z czarnego bzu

Składniki:

25 kiści bzu

2 cytryny ze skórką

2 kg cukru

1,5 l wody

2 łyżki kwasku cytrynowego

Sposób przygotowania:

Cukier z wodą i kwaskiem cytrynowym zagotować. Cytryny pokroić w plastry, przekładać kiśćmi bzu i zalać przygotowanym syropem. Odstawić na 24 godziny i znów zagotować. Zlewać gorące do butelek najlepiej. Przetrzymywać w ciemnym i chłodnym miejscu.

Smażone borówki (idealne do pieczonych mięs)

Składniki:

2 kg borówek,

1 kg marchwi,

1/2 kg cukru,

2 szklanki wody

Sposób przygotowania:

Obraną marchew zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Borówki przebrać, opłukać i sparzyć gorącą wodą. Ugotować syrop z wody i cukru, do gorącego włożyć marchew i borówki.Trzymać na dużym ogniu, po kilku minutach zmniejszyć płomień i na małym ogniu gotować ok.20 min. Gorącą masę przełożyć do wyparzonych słoików i zamknąć.

Przetwory warzywne

Sałatka z zielonych pomidorów

Składniki:

2 kg zielonych pomidorów

1 kg cebuli

2 łyżki soli

3 szklanki wody

1,5 szklanki octu

2 łyżki cukru

4 listki laurowe

ok 10. ziarenek pieprzu i ziela angielskiego

Sposób przygotowania:

Pomidory myjemy, kroimy w cieniutkie plasterki, posypujemy solą i odstawiamy na 3 godziny, żeby puściły sok. Po tym czasie pomidory dobrze odsączamy na sitku, dosyć mocno je dociskając, żeby odsączyć jak najwięcej wody. Wodę gotujemy z octem, cukrem i przyprawami. Cebulę kroimy na cienkie plasterki, mieszamy z pomidorami i nakładamy do wygotowanych słoików, mocno upychając. Wlewamy gorącą zalewę i mocno zakręcamy również wygotowanymi zakrętkami. Słoiki wstawiamy do garnka z wodą i zagotowujemy a od momentu zagotowania gotujemy jeszcze 20 minut.

Przecier pomidorowy

Składniki:

5 kg soczystych i słodkich pomidorów,

3 ząbki czosnku

bazylia

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Pomidory dokładnie myjemy, wycinamy zieloną część z każdego pomidora. Kroimy w kawałki i przekładamy do garnka. Gotujemy, aż do rozgotowania się pomidorów. Na koniec pomidorki miksujemy blenderem, przyprawiamy czosnkiem, bazylią , solą i pieprzem. Gorący koncentrat przekładamy do słoików, zakręcamy. Słoiki gotujemy około 15 minut, zalane do 3/4 objętości wodą.

Papryka konserwowa

Składniki:

5 kg papryki

5 szklanek wody

1 szklanka octu

1 szklanka cukru

1 łyżka soli

olej (po około 2 łyżki na litrowy słoik)

pieprz ziarnisty, ziele angielskie, listki laurowe,

Sposób przygotowania:

Papryki umyć, wyciąć gniazda nasienne, pokroić w plastry lub plasterki. Do każdego słoika wsypać kilka ziarenek pieprzu i ziela angielskiego oraz włożyć po jednym listku laurowym. Papryki ułożyć w słoikach. Składniki na zalewę zagotować w garnku, dobrze rozpuścić cukier i sól. Zalewą zalać paprykę, a na wierzch słoika wlać po około 2 łyżki oleju i mocno zakręcić. Słoiki gotować na wolnym ogniu ok. 10 minut, następnie wyjąć i odstawić w chłodniejsze miejsce.

Ogórki w zalewie musztardowej

Składniki:

3 kg ogórków

5 szklanek wody

3/4 szklanki octu

1 szklanka cukru

2 łyżki soli

5 łyżek ostrej musztardy

pieprz ziarnisty, ziele angielskie, listki laurowe,

Sposób przygotowania:

Ogórki umyć, obrać ze skórki, pokroić je w średniej szerokości paski. Słoiki wyparzyć. W każdym słoiku ułożyć 2 listki laurowe, 3 ziarenka ziela angielskiego, 3 ziarenka pieprzu oraz wsypać łyżeczkę pieprzu mielonego. Następnie ułożyć ogórki.Wodę zagotować z octem, cukrem i solą. Następnie dodać musztardę i dokładnie wymieszać. Gorącą zalewą zalać ogórki w słoiczkach. Gotować 10 minut, ustawić dnem do góry.

Buraczki z papryką

Składniki:

6 kg buraków,

1 kg cebuli,

2 kg papryki czerwonej

2 ostre papryczki

2 szklanki wody,

2 szklanki octu,

1,5 szklanki cukru,

2 łyżki soli

Sposób przygotowania:

Buraki ugotować, obrać zetrzeć na grubej tarce. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Paprykę oczyścić z gniazd i pokroić w paski.W dużym garnku zagotować wodę, cukier, sól ,ocet. Dodać paprykę z cebulą i drobno pokrojona ostrą papryczkę. Gotować 10 minut.następnie dodać burai i razemgotować przez kolejne 5 minut. Gorące nakładać do słoików i zakręcać. Gdy ostygną pasteryzować 20 min od zagotowania wody.