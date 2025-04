Święta to czas spotkań z rodziną, którym towarzyszą pyszne, tradycyjne potrawy. Trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez baranka i jajek, a także mazurka, sernika czy tradycyjnej baby wielkanocnej. Nie mniej ważne jest to, co pojawia się na stole na śniadanie, obiad i kolację. Nie obawiaj się natłoku pracy – nasze przepisy na święta wielkanocne znacznie ułatwią ci przygotowania do świąt!

Reklama

Jak przygotować święta i nie zwariować?

Przygotowania do świąt zwykle spędzają sen z powiek, a na samą myśl o tym, ile trzeba zrobić zakupów, a następnie przygotować z nich potrawy, często powoduje uginanie się kolan. Tymczasem święta to czas radości i dzielenia tych chwil z rodziną i na tym warto skupić się przede wszystkim! Faktem jest, że na wielkanocnym stole nie powinno zabraknąć żadnego z symboli Wielkanocy, jednak w tym przypadku znalezienie złotego środka jest najważniejsze. Nie liczy się bowiem ilość, a jakość! Gotowe przepisy na święta wielkanocne znacznie ułatwią organizację świąt.

Co podać na śniadanie wielkanocne?

Najważniejszym daniem wielkanocnym jest niedzielne, świąteczne śniadanie. Jest tak samo wyczekiwane, jak wigilijna kolacja. W roli głównej, zgodnie z tradycją, występują najczęściej jajka. Sposobów ich przyrządzenia jest mnóstwo i ogranicza je w zasadzie tylko wyobraźnia. Najpopularniejsze są jajka faszerowane – tutaj również pełna dowolność co do ich formy. Najłatwiej przygotować je w następujący sposób:

jajka ugotować na twardo, włożyć do zimnej wody do ostudzenia

w międzyczasie przygotować nadzienie – np. pieczarkowe. Kilkanaście pieczarek umyj, obierz i pokrój w drobną kostkę. Podsmaż na patelni z zeszkloną wcześniej cebulką, dodaj majonez i zieleninę, wymieszaj

jajka obierz, przekrój na pół i za pomocą łyżeczki wyjmij żółtka. Rozduś je widelcem i wymieszaj z pieczarkami

ułóż połówki jajek na talerzu, a następnie łyżeczką umieść farsz w środku

udekoruj majonezem i posyp świeżą zieleniną.

Smacznego!

Sprawdź też to - przyda ci się!

Reklama

Wielkanocne śniadania w wersji light - pyszne i lekkie!

Wielkanoc z Magdą Gessler! Te przepisy uświetnią święta!

Wegetariańskie święta? Oto 11 wyjątkowych przepisów!