Ziemniak, kartofel, pyra... pogardzany za pospolitość, narażony na ciągłe konkurowanie z ryżem i makronem, wydaje się jednak niezwyciężony.

Ziemniaki pochodzą z Andów, gdzie znany były już 8 tysięcy lat temu. Do Europy zostały przywiezione pod koniec XVI wieku i szybko stały się integralną częścią wielu kuchni z całego świata. Obecnie jest czwartą pod względem wielkości upraw rośliną świata, a Polska należy do liderów w produkcji ziemniaków.

Wbrew panującej opinii, ziemniak jest warzywem niskokalorycznym, dostarcza zaledwie 76 kcal/100 g. Jest bogaty w cenne składniki mineralne, jak potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, jod. Zawiera dużo wody, węglowodanów oraz niewielką ilość witaminy B1, B2 i witaminy C.

Ziemniak jest najpopularniejszym warzywem w naszym kraju. Gotujemy go, pieczemy, smażymy. Przyrządzamy z niego kluski śląskie, placki, sałatki, zupy. Doskonale komponuje się z innymi warzywami i ziołami. Kochamy je i to pod każdą postacią.

Zobaczcie kilka ciekawych przepisów na smaczne dania z ziemniaków:

Wegetariański placek po węgiersku



Wegetariański placek po węgiersku

Składniki:



1 kg ziemniaków

1 cebula

jajko

1/2 szklanki mąki

sól, pieprz

olej do smażenia

1 kg pieczarek

cebula

gęsta śmietana

odrobina mąki

czerwona papryka w proszku słodka i ostra

natka pietruszki

Sposób przygotowania:



Ziemniaki z cebulą zetrzeć na tarce o małych oczkach. Dodać mąkę, jajko, sól, pieprz. Wymieszać.

Pieczarki obrać, pokroić w plastry. Cebulę drobno posiekać. na oliwie zeszklić cebulę, dodac pieczarki i razem smażyć. Gdy pieczarki lekko się podsmażą, podlać woda i chwilę pogotować. Mąkę wymieszać ze śmietaną, wlać do pieczarek. Sos doprawić solą, pieprzem, papryką.

Na patelni rozgrzać olej, smażyć duże placki. Każdy placek polać gęstym sosem, złożyć na pół. Przyozdobić kleksem śmietany i natką pietruszki.

Kopytka w mięsnym gulaszu



Kopytka w mięsnym gulaszu

Składniki:



1 kg ugotowanych ziemniaków

300 g mąki tortowej

1-2 jajka

sól

1/2 mięsa wieprzowego od szynki

cebula

ząbek czosnku

2 marchewki

1/2 l bulionu warzywnego

mała gęsta śmietana

mąka

olej

koperek

Sposób przygotowania:



Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie. Jeszcze ciepłe rozgnieść dokładnie praską i zostawić do całkowitego wystygnięcia. Dodać jajko, mąkę i zagnieść ciasto. Jeśli ciasto jest klejące dodać trochę więcej mąki. Ciasto podzielić na kilka mniejszych części, z każdej uformować wałeczek i pokroić na ukośne małe kawałeczki. Gotować partiami w osolonej wodzie do momentu wypłynięcia.

Pokroić mięso na kawałki. Obsmażyć na oliwie lub oleju, aż mięso ładnie się przyrumieni. Wyjąć z patelni mięso i na jego miejsce włożyć pokrojone na kawałki cebule i czosnek, przyrumienić na złoty kolor. Dodać z powrotem mięso, zalać bulionem, gotować na niewielkim ogniu. Marchewki obieramy i trzemy na tarce na grubych oczkach. Dodajemy do mięsa. Gdy mięso będzie już miękkie, mąkę wymieszać ze śmietaną i wlać do gulaszu. Mieszamy i chwilę gotujemy na małym ogniu. Kopytka polewamy sosem i posypujemy posiekanym koperkiem.

Tarta ziemniaczana



Tarta ziemniaczana

Składniki:



250 gramów mąki

125 gramów zimnego masła

1/4 szklanki zimnej wody

1 łyżka oleju

szczypta soli

1 kg ziemniaków

1 duża cebula

masło

natka pietruszki

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Składniki na spód tary zagniatamy, formujemy kulę i wkładamy ją na pół godziny do lodówki. W tym czasie przygotowujemy wypełnienie tarty.

Masło rozpuścić na patelni, dodać pokrojoną cebulę i ziemniaki. Dusić ok. 10-15 minut. Doprawić solą i pieprzem, posypać natką pietruszki. Zdjąć z ognia i ostudzić.

Ciastem wylepiamy formę do tarty. Nakładamy ziemniaki. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy ok. 45 minut.

Zupa kartoflana



Zupa kartoflana

Składniki:



1/2 kg ziemniaków

1 marchewka

1 pietruszka

kawałek selera

1 l bulionu

150 ml śmietany 18 %

masło

1 liść laurowy, 3 ziarnka ziela angielskiego,

sól, pieprz

natka pietruszki

Sposób przygotowania:



Ziemniaki, pietruszkę, seler i marchew kroimy w kostkę. W rondlu rozgrzewamy masło, wrzucamy warzywa, smażymy około 10 minut. Bulin gotujemy, wrzucamy warzywa, liść laurowy, ziele angielskie. Gotujemy pod przykryciem. Po koło 20 minutach odstawiamy zupę z gazu, śmietanę mieszamy z niewielką ilością zupy i mieszając wlewamy do garnka. Przyprawiamy solą i pieprzem, posypujemy natką.

Ziemniaczana sałatka



Ziemniaczana sałatka

Składniki:



5 ziemniaków

3 jajka na twardo

2 marchewki

cebula

4 ogórki kiszone

groszek konserwowy

2 łyżki majonezu

łyżka musztardy

sol, pieprz

Sposób przygotowania:



Ziemniaki i marchew ugotować i pokroić w kostkę. Cebulę drobno posiekać, ogórki i jajka pokroić w kostkę. Groszek konserwowy odsączyć. Wszystkie składniki wymieszać ze sobą, dodać musztardę, majonez, doprawić solą i pieprzem.

Zapiekanka ziemniaczana



Zapiekanka ziemniaczana

Składniki:



1 kg ziemniaków

1 kg pieczarek

5 dużych ząbków czosnku

2 duże cebule

400 ml śmietany 30%

40 dag żółtego sera

2 łyżki masła

tymianek, wegeta, sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Ziemniaki pokroić w półplasterki i lekko podsmażyć na patelni. Śmietanę wlać do garnka i zagotować, następnie przełożyć do niej podsmażone ziemniaki i dusić około 15 minut.

Pieczarki pokroić w słupki, przełożyć na patelnię i przesmażyć, posolić, popieprzyć. Dodać pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek, który wcześniej należy pokroić w drobną kostkę, posypać lekko solą i dociskać widelcem, tak aby czosnek puścił sok. Dodać masło, przyprawy. Następnie wszystko wymieszać i przełożyć do wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą formy.

Zapiekankę włożyć do nagrzanego piekarnika i zapiekać ok. 35 minut w temperaturze 150° C. Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach, posypać nim zapiekankę i włożyć jeszcze na 5-10 minut do piekarnika.

Knedle ze śliwkami



Knedle ze śliwkami

Składniki:



30 dag mąki

60 dag ziemniaków

2 jaja

50 dag śliwek

sól

Sposób przygotowania:



Ziemniaki obrać, zemleć, zimne połączyć z resztą składników. Zarobić na stolnicy.

Z wyrobionego ciasta uformować wałek średnicy 4 cm i kroić go na krążki grubości 2 cm. Każdy kawałek spłaszczyć, nakładać śliwkę bez pestki, zakleić i formować w rękach kulkę.

W szerokim garnku zagotować sporą ilość wody, posolić, wrzucić knedle gotować ok. 10 min od wypłynięcia, odcedzić podawać z tartą bułką podsmażoną na maśle lub śmietaną.