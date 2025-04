Matka natura niejednokrotnie udowadnia, że jest mądrą matką. Także w słoneczne lato dostarcza nam tego wszystkiego, czego najbardziej potrzebuje nasz organizm w ciepłej porze roku.

To właśnie latem, gdy królują ciepłe temperatury i słońce towarzyszy nam do późnych godzin, natura obdarza nas owocami i warzywami, które mają za zadanie ochronić nas przed upałem, szkodliwymi promieniami słonecznymi, a także nawodnić organizm i dostarczyć mu soli mineralnych, które w gorące dni łatwo tracimy wraz ze wzmożonym poceniem się.

Wszystkie warzywa i owoce o czerwonej i pomarańczowej barwie, a także warzywa o intensywnie zielonym kolorze to naturalne antyoksydanty, bogate źródła witaminy A, C i E oraz karotenu.

Karoten pomaga bardziej, a przede wszystkim zdrowiej opalić się naszej skórze.

W organizmie zamienia się w witaminę A, która stymuluje produkcję melaniny ułatwiając w ten sposób proces nabywania opalenizny, a także chroniąc skórę przed szkodliwymi wolnymi rodnikami i wzmacniając zewnętrzną warstwę skóry – naskórek.

Tak zwane słoneczne warzywa i owoce, bogate w karoten to przede wszystkim: marchewka (najlepsza jest ta świeża, z własnego ogródka, a jeśli kupna to szukajcie takiej z nie oderwanymi listkami – w ten sposób zachowa dłużej świeżość), brzoskwinie, nektaryny, melon, arbuz, dynia, szpinak, pomidory, papryka, truskawki, porzeczki itp.

Bogatym źródłem witaminy E, zwanej witaminą młodości, kolejnego sprzymierzeńca naszego organizmu w letnim czasie jest natomiast oliwa z oliwek, olej słonecznikowy (a także świeże nasiona słonecznika) i owoce suszone.

Witaminę C pomocną w walce z wolnymi rodnikami znajdziemy natomiast we wszystkich owocach cytrusowych (pomarańcza, grapefruit, cytryna, mandarynka), a także w owocach kiwi, pomidorach i warzywach o zielonych liściach.

Latem nie żałujmy więc sobie sałatek na bazie wyżej opisanych warzyw i owoców. Przyprawmy je oliwą z oliwek i sokiem z cytryny zamiast octu.

Poniżej przedstawiam propozycję na letnie, lekkie dania ze słonecznymi warzywami i owocami w roli głównej.

Brzoskwinie w winie

Składniki:

4 dojrzałe brzoskwinie,

szklanka czerwonego wina,

6 łyżek cukru,

4 łyżki posiekanych migdałów.

Wykonanie:

Wlać wino i wsypać cukier do garnuszka i gotować na małym ogniu, aż do momentu gdy zredukuje się do połowy i nabierze konsystencji sosu.

Brzoskwinie sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki, pokroić na kawałeczki.

Pokrojone brzoskwinie włożyć do miseczek, polać sosem winnym i posypać posiekanymi migdałami.

Szaszłyki z melona i fety

Składniki:

1 mały melon,

8 małych pomidorków,

100 g fety,

10 listków bazylii,

skórka z cytryny,

4 łyżki oliwy z oliwek,

sól i pieprz.

Wykonanie:

Przygotować sos z oliwy zmieszanej ze startą skórką z cytryny, solą, pieprzem i posiekanymi trzema listkami bazylii.

Pokroić melona i fetę w kostki. Przygotować szaszłyki nabijając kolejno: małego pomidorka (lub większego także pokrojonego na kawałeczki), listek bazylii, melona, fetę, listek bazylii itd.

Szaszłyki ułożyć na dużym talerzu i polać wcześniej przygotowanym sosem.

Sałatka ze szpinaku i pomarańczy

Składniki:

kilogram świeżego szpinaku,

1 duża pomarańcza,

2 ząbki czosnku,

garść migdałów bez skórki,

3 łyżki oliwy z oliwek,

sól.

Wykonanie:

Dokładnie umyć listki szpinaku, osuszyć. Na małym ogniu podgrzać oliwę z oliwek, dodać czosnek i pokrojoną na 8 kawałków pomarańczę (bez skórki), doprawić szczyptą soli.

Dodać szpinak i delikatnie wszystko wymieszać. Gotować pod przykryciem przez około 5 minut, tak aby szpinak tylko lekko się ugotował (nie rozgotował).

Sałatkę przełożyć na talerz, posypać migdałami bez skórki.