Słodkie desery na Dzień Matki

Jeżeli macie już dość banalnych prezentów dla swoich mam, zróbcie im niespodziankę w dniu ich święta i własnoręcznie przygotujcie coś pysznego - smakowity deser, pyszną sałatkę, albo wykwintny obiad. To również inspiracja dla wszystkich tatusiów, którzy pomogą swoim pociechom przygotować kulinarną niespodziankę dla mam.

Dzień Matki to szczególny dzień, w którym możemy i powinniśmy powiedzieć naszym mamom, jak bardzo je kochamy, cenimy i szanujemy. To również okazja, by małymi gestem podziękować za serce, które co dzień nam oddają. Zaskoczcie zatem swoje mamy i przygotujcie im jakieś wyśmienite smakołyki. Z pewnością poczują się wyjątkowo.

Aby odrobinę was zainspirować, prezentujemy szybkie i proste przepisy a pyszne desery, z którymi poradzi sobie każdy. A wszystkim mamom składamy najsłodsze życzenia!

Przepisy na desery z okazji Dnia Matki:

Babeczki z truskawkami

Składniki: (na 6 pucharków)

2 szkl. mąki

1/2 szkl. cukru

1/2 szkl. kwaśnej śmietany

1/2 szkl. oleju

2 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

truskawki

Sposób przygotowania:

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. W drugiej misce wymieszać olej, jajka, cukier i śmietanę. Truskawki pokroić na niewielkie kawałeczki, dodać do mąki, wymieszać. Połączyć ze sobą wszystkie składniki krótko mieszając. Przekładać ciasto do foremek na muffinki, Piec w temperaturze 160 stopniach przez około 25 minut.

Ciasto mocno czekoladowe

Składniki:

2 szkl. mąki pszennej

2 szkl. cukru

1/2 szkl. kwaśnej śmietany

1/2 szkl. oleju

1 szkl. mleka

2 jajka

3 łyżeczki proszku do pieczenia

1/3 szkl. gorzkiego kakao

1 szkl. gorącej, mocnej kawy

Sposób przygotowania:

Mąkę wymieszać z cukrem, kakao i proszkiem do pieczenia. Dodać olej, mleko i jaja, wymieszać na gładką masę. Na końcu dodać gorącą kawę, wymieszać. Wyłożyć równomiernie do przygotowanej blachy. Piec w nagrzanym piekarniku przez 25 do 35 minut.

Deser malinowy

Składniki: (na 6 pucharków)

biszkopty

szklanka ajerkoniaku

250 g serka mascarpone

1/2 szklanki cukru

1,5 szklanki malin

2 żółtka

bita śmietana

cukier waniliowy

Sposób przygotowania:

Lekko pokruszone biszkopty ułożyć na dnie pucharków, polać je ajerkoniakiem (3/4 szklanki). Żółtka zmiksować z serkiem, cukrem, cukrem waniliowym i 1/4 szklanki ajerkoniaku. Masę nałożyć na biszkopty, ułożyć warstwę owoców, polać bitą śmietaną i chłodzić w lodówce przez około dwie godziny.

Truskawki w czekoladzie

Składniki:

1/2m kg dużych truskawek

łyżka masła

czekolada

Sposób przygotowania:

Truskawki z szypułkami umyć i dokładnie osuszyć. Czekoladę połamać, włożyć do miseczki zawieszonej na garnku z gotującą się wodą. Dodać masło i mieszając roztopić. Truskawki maczać w lekko ostudzonej, płynnej czekoladzie, trzymając za ogonek. Układać na tacy wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do lodówki do zastygnięcia.