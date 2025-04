Sernik z brzoskwiniami to jeden z najpopularniejszych wypieków. Aksamitna serowa masa świetnie komponuje się z soczystymi owocami i kruchym ciastem. To świetna propozycja np. na wielkanocny stół, a nawet na Boże Narodzenie. Warunkiem udanego sernika z brzoskwiniami jest oczywiście wysokiej jakości ser twarogowy. Polecamy wybrać ten trzykrotnie mielony! Do ciasta możesz użyć świeżych brzoskwiń lub tych z puszki, odsączonych ze słodkiego syropu. Przedstawiamy przepis na sernik z brzoskwiniami na 2 sposoby!

Przepis na sernik z brzoskwiniami

Oto składniki na sernik z brzoskwiniami:

10 dag masła,

szklanka mąki (170 g),

1/5 szklanki cukru (50 g),

jajko

Na masę serową:

10 dag masła,

75 dag sera białego mielonego,

1/2 szklanki cukru (125 g),

4 jajka,

2 łyżki śmietany,

łyżka mąki ziemniaczanej,

10 dag rodzynek,

puszka brzoskwiń.

Jak zrobić sernik z brzoskwiniami? Wszystkie składniki na ciasto włóż do miski i wymieszaj mikserem. Ciasto przełóż na posypany mąką stół i szybko zagnieć. Zawiń w folię i odstaw na 20 minut do lodówki. Ciastem wylep spód tortownicy o średnicy 24 cm. Formę wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni C i piecz, aż spód się przyrumieni (przez około 10 minut).

Przygotuj masę serową: miękkie masło utrzyj z cukrem, a następnie dodawaj, ciągle ucierając po jednym jajku. Do masy dodaj ser, śmietanę, rodzynki i mąkę ziemniaczaną. Wszystko delikatnie wymieszaj. Brzoskwinie odsącz z zalewy i osusz na papierowym ręczniku. Pokrój na ćwiartki. Na podpieczonym spodzie sernika z brzoskwiniami połóż kilka łyżek masy serowej i wyłóż na nią brzoskwinie. Przykryj pozostałą masą serową i wyrównaj powierzchnię. Sernik z brzoskwiniami wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 170 stopni C i piecz przez mniej więcej 60 minut.

Przepis na sernik z brzoskwiniami, mandarynkami i galaretką

Oto składniki na sernik z brzoskwiniami, mandarynkami i galaretką:

Ciasto:

30 dag mąki,

20 dag masła,

10 dag cukru pudru,

jajko,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Masa serowa:

1 kg mielonego białego sera,

15 dag masła,

15 dag cukru,

5 jajek,

cukier waniliowy,

sok i skórka z pomarańczy,

puszka mandarynek lub kilka świeżych owoców,

2 budynie waniliowe

Dodatkowo:

puszka brzoskwiń,

galaretka pomarańczowa albo brzoskwiniowa.

Jak zrobić sernik z mandarynkami, brzoskwiniami oraz galaretką? Z podanych składników zagnieć ciasto, zawiń w folię, chłodź godzinę. Osącz mandarynki. Miękkie masło utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym, dodaj żółtka. Następnie, cały czas ucierając, dodaj po łyżce ser, skórkę i sok z pomarańczy, budynie. Białka ubij na sztywno, delikatnie połącz z masą serową i mandarynkami.

Ciastem wylep dno i całe boki kwadratowej foremki. Nałóż masę serową. Piecz przez 2 godziny w 170 stopniach. Jeśli ciasto zbyt szybko zacznie się rumienić, przykryj je folią aluminiowa. Ostudź. Galaretkę przygotuj w 1,5 szklanki wody. Brzoskwinie osącz z zalewy i pokrój w plasterki. Wierzch sernika przykryj brzoskwiniami i polej tężejącą galaretką. Odstaw do stężenia.

