Ricotta - najpyszniejsze przepisy na placki, makarony, desery i naleśniki. Inspiracje włoskiej kuchni

Przepisy z ricotty to zarówno potrawy na słono, jak i na słodko. Ricotta to puszysty, aksamitny, lekki, rozpływający się w ustach włoski ser. Pasuje do naleśników, placków, makaronu oraz do dań z piekarnika. To także pyszny dodatek do deserów na zimno. Zobacz najlepsze przepisy na potrawy z ricotty.