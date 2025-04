Schab pieczony to mięso, które pasuje na wiele okazji. Jest idealny na Boże Narodzenie, jako potrawa wielkanocna, a także jako podstawa menu na komunię. Największym problemem przy pieczeniu schabu jest pilnowanie, aby nie stał się zbyt suchy. To mięso jest zazwyczaj niezbyt soczyste, więc podczas obróbki termicznej może stać się wręcz łykowate i wiórowate. Schab pieczony warto więc przyrządzać w rękawie - folia zatrzyma wilgoć w mięsie i sprawi, że soki nie odparują.

Najpopularniejsze rodzaje tej potrawy to np. schab pieczony w skorupce orzechowej, pieczony schab z pastą ziołową, a także pieczony schab z wiśniami.

Przepis na schab pieczony w glazurze z brandy

Oto składniki na schab pieczony w glazurze z brandy:

1 kg schabu,

4 łyżki dżemu z fig,

1/4 szklanki brandy,

3 łyżki ciemnego cukru trzcinowego,

łyżka melasy,

szczypta tymianku,

ok. 10 śliwek suszonych,

sól,

pieprz.

Jak upiec schab w glazurze z brandy? Schab opłucz, włóż na 10 minut do osolonej wody. W rondelku umieść dżem figowy, brandy, cukier, melasę, tymianek i szczyptę soli. Zagotuj, gotuj przez 2-3 minuty na małym ogniu, wystudź.

Schab osącz, w środku zrób nacięcie, napełnij je śliwkami. Przełóż do rękawa foliowego, wlej marynatę. Wstaw na 8-10 godzin do lodówki. Co parę godzin mięso obróć. Po upływie wyznaczonego czasu mięso wyjmij z marynaty, włóż do brytfanny, oprósz pieprzem, podlej wodą. Piecz około 60 minut w temperaturze 190 stopni C, smarując mięso co jakiś czas marynatą (po ostatnim smarowaniu piecz jeszcze przez co najmniej 10 minut). Schab pieczony wyjmij z piekarnika, przykryj szczelnie folią aluminiową i odstaw na 15 minut.

Przepis na schab pieczony z jabłkami

Oto składniki na schab pieczony z jabłkami:

1,2 kg schabu bez kości,

2 czerwone jabłka,

2 ząbki czosnku,

świeży tymianek,

pół cytryny,

łyżeczka cukru,

100 ml białego wytrawnego wina,

100 ml soku jabłkowego,

4 łyżki oleju,

sól,

pieprz.

Jak przyrządzić schab pieczony z jabłkami? Schab natnij głęboko ostrym nożem w poprzek włókien, w odstępach co mniej więcej centymetr. Mięso natrzyj rozgniecionym czosnkiem. Jabłka umyj, osusz, usuń gniazda nasienne, miąższ ze skórką pokrój w dość grube plastry. Przekładaj nimi plastry schabu. Oprósz solą i pieprzem. Sok z cytryny wymieszaj z cukrem i łyżką wody. Posmaruj nim plastry jabłek, na wierzchu połóż gałązki tymianku. Mięso obwiąż nicią bawełnianą, tak by plastry do siebie przylegały.

Schab ułóż w brytfance, warto użyć też rękawa do pieczenia. Skrop olejem. Wstaw do nagrzanego do 190 stopni C piekarnika. Kiedy schab pieczony lekko się przyrumieni, podlej winem i sokiem jabłkowym oraz olejem. Piecz jeszcze przez około 45 minut, polewając co pewien czas powstałym sosem.

