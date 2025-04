Salsa przyrządzana na bazie soczystych pomidorów lub z dodatkiem dojrzałego mango ciekawie komponuje się jako dodatek do kanapek lub krakersów. Kremowa i łagodna z awokado jest doskonałą propozycją na letnią przekąskę. Sprawdź nasze przepisy na aromatyczną i lekką salsę!

Salsa pomidorowa: przepis

Oto składniki na salsę pomidorową:

3 dojrzałe pomidory

pół papryki zielonej lub czerwonej

średnia cebula

posiekana kolendra

2 łyżki soku z cytryny

papryka jalapeno

szczypta kminu

szczypta czarnego pieprzu

szczypta soli

Jak zrobić salsę pomidorową?

Pomidory kroimy w drobną kostkę. Szatkujemy paprykę oraz cebulę. Wyciskamy sok z cytryny. Wszystkie warzywa dokładnie mieszamy ze sobą i przekładamy do miski. Doprawiamy kminem, świeżo zmielonym pieprzem oraz szczyptą soli. Tak przygotowana salsa jest doskonałą przystawką do chleba lub krakersów na przyjęciu.

Salsa z mango: przepis

Oto składniki na salsę z mango:

dojrzałe mango

ogórek szklarniowy

papryka jalapeno

średnia cebula

łyżka soku z limonki

posiekana kolendra

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić salsę z mango?

Mango dokładnie obieramy ze skórki i usuwamy pestkę. Kroimy w drobną kostkę. Ogórek i paprykę szatkujemy drobno razem z cebulą. Wszystkie warzywa przekładamy do miski. Wyciskamy sok z limonki i wlewamy do miski. Wrzucamy posiekaną kolendrę i doprawiamy szczyptą soli i świeżo zmielonym pieprzem. Tak przyrządzona salsa z dodatkiem mango to wspaniały dodatek do przystawek na letnich przyjęciach.

Salsa z awokado: przepis

Oto składniki na salsę z awokado:

średnia cebula czerwona

pół papryczki chili

4 dojrzałe pomidory

sok z limonki

łyżeczka octu balsamicznego

2 dojrzałe awokado

posiekana kolendra

Jak zrobić salsę z awokado?

Szatkujemy drobno cebulę oraz papryczkę chili. Kroimy pomidory w drobną kostkę. Mieszamy sok z wyciśniętej limonki i ocet balsamiczny. Wlewamy do wymieszanych warzyw. Awokado kroimy również w drobną kostkę – jeżeli zależy nam na kremowym efekcie, należy zgnieść widelcem na gładką pastę i wymieszać z resztą warzyw. Posypujemy posiekaną kolendrą. Tak przyrządzona salsa ciekawie komponuje się z dodatkiem czosnku lub z owocami.

