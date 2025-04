Gotujemy go, pieczemy, smażymy. Przyrządzamy z niego kluski, placki, sałatki, zupy. Doskonale komponuje się z innymi warzywami i ziołami. Kochamy ziemniaki i to pod każdą postacią.

Ziemniak jest najpopularniejszym warzywem w naszym kraju. Uprawa ziemniaków jest czwartą pod względem wielkości upraw rośliną, a Polska, jako producent, zajmuje wysokie miejsce na świecie.

Wbrew panującym opiniom, ziemniak jest warzywem niskokalorycznym, a co najważniejsze bardzo zdrowym, szczególnie na wysoką zawartość potasu. Warto więc spożywać je często, nie tylko w tradycyjnej formie, jako składnik obiadu. Bardzo smaczne są np. sałatki na bazie ziemniaków, zdrowe i pożywne. Mogą stanowić odrębne danie, bądź być dodatkiem do mięs, czy ryb. Sałatki z ziemniakami idealnie pasują również do dań z grilla. Jeżeli chcecie poznać kilka ciekawych przepisów na ziemniaczane sałatki, koniecznie zajrzyjcie do naszych propozycji.

Sałatka ziemniaczana z zielonym ogórkiem

Składniki:

1 duży pęczek koperku

1 kg ziemniaków

2 długie zielone ogórki

2 ząbki czosnku

4 łyżki śmietany 18%

4 łyżki majonezu

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać, ugotować w osolonej wodzie. Ostudzone pokroić w plasterki. Koperek opłukać, osuszyć i pokroić. Zielone ogórki umyć, obrać i pokroić w plasterki. Czosnek przecisnąć przez praskę. Do dużej miski przełożyć koperek, ziemniaki, zielone ogórki i czosnek. Następnie dodać śmietanę i majonez. Przyprawić do smaku, wszystko razem delikatnie wymieszać i włożyć do lodówki na około godzinę.

Ziemniaczana ze śledziem i jabłkiem

Składniki:

3 duże ziemniaki

4 jajka ugotowane na twardo

2 filety śledziowe w oleju

duże winne jabłko

cebula

4 korniszony

4 łyżki majonezu

natka pietruszki

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać, umyć, ugotować do miękkości w osolonej wodzie, przestudzone pokroić w dużą kostkę. Filety śledziowe wyjąć z zalewy, osączyć (jeżeli są za słone namoczyć kilkanaście minut w mleku). Jabłko umyć, przekroić na pół, usunąć gniazdo nasienne, pokroić w kostkę. Cebulę posiekać, korniszony pokroić w kostkę, jajka w ósemki. Wszystkie składniki razem wymieszać z majonezem, przyprawić do smaku, udekorować natką.

Sałatka ziemniaczana z czonskiem i korniszonami

Składniki:

1 kg ziemniaków

5 ogórków konserwowych

3 ząbki czosnku

sól, pieprz

2/3 szklanki majonezu

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać, umyć, ugotować do miękkości w osolonej wodzie, przestudzone pokroić w dużą kostkę. Ogórki pokroić w kostkę, czosnek obrać, posiekać i rozetrzeć z solą. Wymieszać wszystkie składniki z majonezem, przyprawić do smaku.

Sałatka ziemniaczana z fasolką szparagową

Składniki:

6 ziemniaków

60 dkg fasolki szparagowej

puszka zielonego groszku

pęczek szczypiorku

3 jabłka

4 łyżki majonezu

4 łyżki jogurtu naturalnego

natka pietruszki, koperek

3 ząbki czosnku

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać, umyć, ugotować do miękkości w osolonej wodzie, przestudzone pokroić w dużą kostkę. Fasolkę obrać, usunąć końcówki, pokroić na 2 cm kawałki, ugotować do miękkości w osolonej wodzie. Jabłka umyć, przekroić na pół, usunąć gniazdo nasienne, pokroić w kostkę. Groszek dokladnie odsączyć. Ziemniaki wymieszać z jabłkami, fasolką, groszkiem, posiekanym szcypiorkiem, natka i koperekiem. Z majonezu, jogurtu i przeciśniętego przez praskę czosnku przygotować sos. Zalac nią salatkę, przyprawić do smaku, dokladnie wymieszać, odstawić do lodówki.

Sałatka ziemniaczana z wędzonym kurczakiem

Składniki:

1 kg ziemniaków

1 puszka białej fasoli

1 puszka czerwonej fasoli

40 dag wędzonego kurczaka

2/3 szklanki majonezu

1/3 szklanki keczupu

szczypiorek

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać, umyć, ugotować do miękkości w osolonej wodzie, przestudzone pokroić w dużą kostkę. Kurczaka pokroić w kostkę. Fasole dokładnie odsączyć. Szczypiorek posiekać. Wszystkie składniki razem połączyć. Majonez wymieszać z keczupem, dodać do sałatki, dokładnie wymieszać, przyprawić do smaku.