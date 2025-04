Sajgonki (chu’un chan lub chunjuan) to jedna z najsłynniejszych specjalności kuchni kantońskiej i chińskiej w ogóle. Można je faszerować mięsem, rybą, warzywami: sajgonki każdego rodzaju smaży się dużej ilości tłuszczu. Suszone ciasto na sajgonki w formie płatów jest dostępne w wielu sklepach. Jak zrobić sajgonki, aby były pyszne i chrupiące?

Reklama

Spis treści:

Sajgonki najczęściej przygotowuje się z mięsa mielonego, które wcześniej należy odpowiednio przyprawić. W wersji wegetariańskiej wykorzystuje się świeże warzywa pokrojone w paseczki i w ten sposób tworzy charakterystyczne, orzeźwiające spring rolls.

Możesz także przygotować sajgonki z kurczakiem - wówczas mięso dobrze jest pokroić w cienkie paseczki albo poszarpać i przygotować gęstą pastę drobiową.

Ciasto na sajgonki to pojedyncze płaty papieru ryżowego, który pod wpływem wody mięknie i staje się bardzo cienkim, plastycznym płatem naleśnikowym. Po przygotowaniu farszu do sajgonek wystarczy namoczyć ciasto we wrzątku, a na środek nałożyć farsz. Boki papieru ryżowego zawija się do środka, a następnie całość zawija podobnie jak burrito albo gołąbki. Najważniejsze jest, aby zwijać sajgonki dość ciasno, aby nic się nie rozpadło. Papier ryżowy musi być dobrze namoczony, w przeciwnym razie może popękać.

Zamiast płatów ciasta możesz użyć liści kapusty pekińskiej, uprzednio blanszowanych we wrzątku. Kiedy ruloniki wyschną, smaż je krótko w głębokim tłuszczu, powinny nabrać złotego koloru.

Sajgonki z mięsem mielonym to najpopularniejsza wersja sajgonek. Dzięki odpowiedniemu doprawieniu łączą w sobie wszystkie 5 smaków, dzięki czemu smakują wszystkim.

Składniki:

300 g wołowiny mielonej,

5 chińskich grzybów,

5 sporych pieczarek,

50 g makaronu sojowego,

1 marchewka,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

2 żółtka,

gotowe suszone płaty ciasta na sajgonki,

garść świeżych kiełków sojowych,

sos sojowy,

sól, pieprz,

1 ostra papryczka chilli,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Do wrzącej wody wrzuć grzyby Mun i gotuj je ok. 30 minut. Następnie osusz je, odetnij nóżki, a kapelusze pokrój w cienkie paseczki. Podsmaż wołowinę, dodając sól i pieprz. Cebulę i czosnek pokrój w kostkę i podsmaż, aż nabiorą złocistej barwy. Pieczarki posól, pokrój w drobną kostkę i podduś na patelni. Marchewkę posiekaj w słupki i również podpraż na patelni. Makaron sojowy zalej wrzącą wodą i zostaw pod przykryciem na ok. 3 minuty. Odcedź i pokrój w kilkucentymetrowe paski. Połącz wszystkie składniki, dodając 2 łyżki sosu sojowego, żółtka, sól, pieprz i ostra paprykę. Podsmaż wszystko przez kilka minut na patelni. Zanim zaczniesz formować sajgonki, każdy płat papieru ryżowego zamocz w ciepłej wodzie - gdy zmięknie, nałóż farsz i zawijaj podobnie jak tradycyjne gołąbki. Gdy obeschną, smaż sajgonki z mięsem przez kilka minut w dużej ilości rozgrzanego oleju. Możesz je podawać z sosem chilli.

fot. Sajgonki: przepis na sajgonki z mięsem/Adobe Stock, Sławomir Fajer

Sajgonki warzywne, czyli spring rolls, możesz przygotować na 2 sposoby - możesz je usmażyć w głębokim tłuszczu tak jak sajgonki mięsne, albo podać "na surowo". Ciasto ryżowe nadaje się do spożycia bez obróbki cieplnej, więc będzie to doskonałe, świeże danie.

Składniki:

opakowanie papieru ryżowego,

małe opakowanie makaronu ryżowego,

średnia marchewka,

5 listków kapusty pekińskiej,

5 sztuk grzybów Mun,

szczypiorek,

sól i pieprz,

szczypta chilli,

garść dowolnych kiełków,

sos sojowy,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Marchew obierz i pokrój w cienkie paski. Kapustę oraz grzyby umyj, osusz i poszatkuj na drobno. Warzywa i grzyby przełóż na patelnię i podsmaż chwilę, aż marchew zmięknie, a reszta się zarumieni. Makaron ryżowy ugotuj według instrukcji na opakowaniu, a następnie dodaj do patelni i chwilę podsmażaj wszystko razem. Dopraw do smaku i zdejmij z ognia. Wymieszaj z kiełkami. Sztukę papieru ryżowego namocz w gorącej wodzie, przełóż na talerz, a na środek wyłóż łyżkę farszu. Udekoruj szczypiorkiem i zawiń. Powtórz ze wszystkimi kawałkami papieru. Smaż w głębokim tłuszczu lub od razu podaj z sosem sojowym oraz słodko-kwaśnym

fot. Sajgonki: przepis na sajgonki warzywne/Adobe Stock, Natasha Breen

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 14.07.2019 przez Dorotę Berezowską.

Reklama

Czytaj także:

Co to jest sos tamari?

Wietnamska kanapka Banh mi

Przepis na zupę miso