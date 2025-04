Sajgonki to jedna z najpopularniejszych potraw kuchni chińskiej oraz wietnamskiej, która szturmem podbiła serca smakoszy na całym świecie. Można ją porównać do naszych naleśników, chociaż sajgonek raczej nie serwuje się na słodko. Danie bywa niekiedy określane nazwą spring rolls, która pochodzi z angielskiego i jest dosłownym tłumaczeniem chińskiego słowa. Potrawę można serwować na zimno albo smażyć w głębokim tłuszczu.

Przepis na sajgonki z krewetkami

Oto składniki na sajgonki z krewetkami:

24 krewetki,

10-12 płatów papieru ryżowego,

cebula,

1 papryka czerwona,

1 marchewka,

70 g makaronu sojowego,

30 g kiełków,

1/2 łyżeczki curry,

1/2 łyżeczki imbiru,

oliwa,

sól,

pieprz,

3 ząbki czosnku,

1 limonka,

2 łyżki sosu sojowego.

Jak zrobić sajgonki z krewetkami? Krewetki umyj i osusz. Dopraw sokiem wyciśniętym z 1/2 limonki i pieprzem. Czosnek obierz i posiekaj. Na rozgrzaną w garnku łyżkę oliwy włóż czosnek, podsmaż, dodaj krewetki i sos sojowy. Smaż dosłownie 3-4 minuty.

Makaron sojowy namocz w letniej wodzie i pokrój. Marchewkę i paprykę przygotuj do krojenia, a potem drobniutko posiekaj. Cebulę obierz i pokrój.

Wymieszaj warzywa, makaron, kiełki z sokiem z limonki, solą, pieprzem i sosem sojowym. Zwilż wodą papier ryżowy. Na środek każdego płata nałóż trochę warzywnego farszu i po 2 krewetki. Dwa boki zawiń do środka, a następnie zwiń rulon. Sklej delikatnie. Sajgonki smaż na rozgrzanej mocno oliwie po 1 minucie z każdej strony. Możesz je również usmażyć na głębokim tłuszczu.

Przepis na sajgonki z mięsem mielonym

Oto składniki na sajgonki z mielonym mięsem:

12 płatów papieru ryżowego,

30 dag mielonego mięsa,

garść makaronu sojowego,

marchewka,

cebula,

spora garść kiełków sojowych,

2 łyżki sosu sojowego,

sól,

słodka papryka,

pieprz,

ostra papryka,

olej do smażenia.

Jak zrobić sajgonki z mielonym mięsem? Mielone mięso, np. wołowinę lekko podsmaż z solą i pieprzem. Przerzuć do miski. Cebulkę posiekaj w kostkę, podsmaż. Marchewkę pokrój i podduś z cebulą. Makaron sojowy wrzuć do wrzątku i zostaw pod przykryciem na 2-3 minuty. Potem odcedź i posiekaj. Wszystkie składniki farszu do sajgonek połącz w misce, dodając 2 łyżki sosu sojowego, a także przyprawy.

Każdy płat papieru ryżowego zanurzaj na moment w wodzie, nakładaj farsz i zawijaj ruloniki. Gotowe pozostaw do wyschnięcia papieru ryżowego. Smaż krótko w głębokim gorącym oleju.

