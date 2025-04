Sajgonki to tradycyjna potrawa kuchni wietnamskiej. Ich ogromną zaletą jest różnorodność – w papier ryżowy możemy bowiem zawinąć prawie wszystko: warzywa, mięso czy owoce morza, możemy je przygotować na zimno lub na ciepło, zdrowe (pieczone lub bez obróbki) i nieco mniej – smażone. Oto nasze ulubione przepisy na sajgonki, które zrobimy we własnej kuchni w zaledwie kilkanaście minut!

Reklama

Sajgonki bez smażenia – wersja wegańska



To chyba najłatwiejszy przepis na sajgonki – wyśmienity jako przekąska do pracy lub niedrogie, ale ciekawe danie, które możemy zaserwować gościom. Ich przygotowanie zajmie nam co najwyżej 15 minut!

Potrzebujemy:

papier ryżowy,

marchew,

zielony ogórek,

cienki makaron ryżowy.

Papier ryżowy należy lekko namoczyć, aby zmiękł. Marchew obieramy i kroimy w bardzo cieniutkie paseczki. Ogórek myjemy i również bardzo cienko kroimy w paski. Makaron ryżowy gotujemy zgodnie z przepisem na opakowaniu. Wszystkie składniki kładziemy na brzegu papieru ryżowego i zawijamy tak, jak na poniższym filmie. Tak przygotowane sajgonki najlepiej jeść, maczając w sosie chili – pikantnym lub słodko-kwaśnym.

Zobacz też: Jak zrobić sos do sajgonek?

Sajgonki bez smażenia – wersja z krewetkami



Ta wersja sajgonek nie wymaga smażenia, ale jest nieco bardziej treściwa i wymaga większej ilości składników do przygotowania niż opisana wcześniej wegańska. Krewetkę możemy tutaj zastąpić każdym innym mięsem, np. kurczakiem lub wołowiną.

Potrzebujemy:

warzywa, np., marchew, seler, pietruszkę, pieczarki, paprykę,

krewetki – mogą być koktajlowe,

przyprawy: pieprz, sól, czosnek, imbir,

sos sojowy,

papier ryżowy,

grzyby mun.

Grzyby mun moczymy 20 minut. Warzywa i grzyby kroimy w cienkie paski, a krewetki kroimy w cząstki lub przekrajamy na pół. Wszystkie składniki dusimy w woku aż zmiękną, możemy dodać do nich sos sojowy. Doprawiamy do smaku i układamy na zwilżonym papierze ryżowym. Zawijamy zgodnie z instrukcją pokazaną na filmie.

Tak przygotowane sajgonki będą pyszne zarówno w takiej formie (bez dodatkowej obróbki), jak i upieczone – możemy piec je 15-20 minut w 180 stopniach).

Jak zawijać sajgonki?

Zawijanie sajgonek jest bardzo proste, jednak trudno ten proces opisać. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to zrobić, obejrzyj poniższe video!

Reklama

Zobacz też: Jak zrobić kurczaka po wietnamsku?